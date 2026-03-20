23. MDAG: Poznaj złotą dziesiątkę. Oto filmy biorące udział w Konkursie Polskim

Już po raz siódmy w ramach Konkursu Polskiego MDAG zostaną zaprezentowane filmy, które zapierają dech w piersiach. To tytuły nagradzane na najważniejszych międzynarodowych festiwalach. Wiele z nich będzie miało swoją światową premierę podczas 23. edycji Millennium Docs Against Gravity. W tym roku w Konkursie zobaczymy dziesięć wyjątkowych filmów, które powalczą o trzy nagrody – Nagrodę dla Najlepszego Filmu Polskiego, Nagrodę za Najlepszą Produkcję od studia Smakjam oraz Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
23. MDAG odbędzie się od 8 do 17 maja 2026 roku w kinach w siedmiu miastach (Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy) oraz od 19 maja do 1 czerwca online na mdag.pl! W tym roku zaprezentujemy najnowsze dzieła twórców, którzy od lat zapisują się w historii polskiego kina polskiego kina. "Ciało wojny" Małgorzaty Szumowskiej to film o tym, jak wojna zapisuje się w ciałach, sztuce i tożsamości. Michał Marczak opowiedział głośną historię zaginionego nad Wisłą Krzysztofa Dymińskiego "Bez końca", a Marcin Borchardt podjął się retrospekcji legendarnej pary artystów poprzez ich wychowankę, Jasię, w "Moich Themersonach". "Kandydaci śmierci" to film o męskiej przyjaźni, wyreżyserowany przez Macieja Cuske. Jak sam twierdzi, jest to jego opus magnum, pracował nad nim… 17 lat. "Freak Show" Łukasza Rondudy i Filipa Pawlaka to z kolei opowiadanie o grupie artystów z niepełnosprawnościami, którzy przygotowali performance na otwarcie warszawskiego MSN-u. Tradycyjnie moimi propozycjami będą polskie koprodukcje. Poruszające, ukraińsko-polskie "Ślady", reż. Alisa Kovalenko i Marysia Nikitiuk, zachwyciły publiczność na Berlinale. To film opowiadający o Ukrainkach, które dokumentują zbrodnie wojenne na tle seksualnym dokonywane przez Rosjan. Produkcja polsko-włoska "Ewa – ostatnia lekcja" to historia Ewy Benesz, legendarnej aktorki Teatru Grotowskiego. Nie zabraknie także dzieł debiutantów. Mo Tan, pamiętna bohaterka "Listów z Wilczej", zachwyci publiczność po raz kolejny – tym razem wracając na MDAG z energicznym i intymnym debiutem "Wyznania pieprzyka". Mikołaj Janik zaprezentuje publiczności "Arek.Mama.Panorama", którego bohater, Arek Pasożyt, jest dokumentalną reinkarnacją Greka Zorby – mówi Wojciech Diduszko, Dyrektor Konkursu Polskiego.
Konkurs Polski 23. MDAG"Arek.Mama.Panorama", reż. Mikołaj Janik – PREMIERA ŚWIATOWA
Nadopiekuńcza mama? Jest. Milczący tata? Też. Kryzys twórczy i uczucie niespełnienia? Są! Artysta Arek Pasożyt naprawdę ma pod górkę. By uporać się z problemami, po raz pierwszy wyjeżdża w Tatry. Tam trafia na ślad największego obrazu w historii Polski (115 x 16 m!) – monumentalnej Panoramy Tatr, która zaginęła ponad 130 lat temu. Chcąc ją odnaleźć, rusza rowerem przez wsie Podhala. Ale czy z mamą nadzorującą każdy jego krok ma szansę dokonać czegoś wielkiego? Film, w którym każdy marzyciel odnajdzie cząstkę siebie. "Bez końca", reż Michał Marczak – PREMIERA POLSKA
Daniel nie słyszał, jak jego syn Krzysiek wychodzi z domu i idzie na most, gdzie widziano go po raz ostatni. Kamera uchwyciła go, a potem zniknął: skoczył do rzeki albo zszedł z mostu. Odtąd Daniel i jego żona żyją w zawieszeniu między nadzieją a strachem. "Ciało wojny", reż. Małgorzata Szumowska, Michał Englert – PREMIERA ŚWIATOWA
Trzy przeplatające się historie pokazują, w jaki sposób wojna zapisuje się w ciele, sztuce i tożsamości. W centrum rehabilitacyjnym dla weteranów wojennych młodzi ukraińscy żołnierze walczą o odzyskanie sprawności. Członkowie ukraińskiego kolektywu artystycznego Open Group mierzą się z doświadczeniem wojny poprzez swoją praktykę artystyczną. Poza Ukrainą Dana, transpłciowa tancerka i artystka, mieszka i buduje swoją przyszłość w Polsce. "Ciało wojny
" ukazuje kruchość a jednocześnie siłę ludzi, których życie zostało na nowo ukształtowane. "Ewa – Ostatnia lekcja", reż. Andrea Mura, Federico Savonitto – PREMIERA MIĘDZYNARODOWA
Ewa Benesz postanawia opuścić Włochy i powrócić do Lublina, miasta, z którego uciekła w latach 80. podczas stanu wojennego w Polsce. Postępujący wiek zmusza ją do zaprzestania prowadzenia warsztatów, w których uczestniczą ludzie z całego świata. Musi pożegnać się ze swoimi uczniami. Praktyka teatralna i badania Ewy czerpią z tradycji i metodologii, które można przekazać wyłącznie osobiście, więc istnieje duże ryzyko, że jej wiedza zostanie utracona na zawsze. Po powrocie do Polski zmaga się z cichym ciężarem życia spędzonego z dala od domu. "Freak Show", reż. Łukasz Ronduda, Filip Pawlak – PREMIERA ŚWIATOWA
Co się dzieje, gdy "dziwolągi" przejmują scenę? Grupa młodych artystów z niepełnosprawnościami, zaproszona przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, tworzy prowokacyjny „freak show” na otwarcie nowej siedziby muzeum. Ich autorska reinterpretacja pokazu dziwolągów ma podważyć społeczne normy i estetyczne kanony oraz skonfrontować widzów z lękiem i stygmatyzacją. Premiera w Halloween staje się manifestem wspólnoty i redefinicji niepełnosprawności jako siły. "Kandydaci śmierci", reż. Maciej Cuske – PREMIERA ŚWIATOWA
Trzech chłopaków wraz z tatą jednego z nich od ponad 15 lat co roku wyjeżdża wspólnie na wakacje, by nakręcić kolejny horror w niezwykłych plenerach i tajemniczych miejscach Polski. Nie przypuszczali, że rozpoczęta kiedyś fascynująca przygoda stanie się nieodłączną częścią ich życia. Pomiędzy zabawą w kino, wieczornym ogniskiem i nocą w namiocie, rozprawiają o życiu, o swoich miłościach, rozczarowaniach, porażkach i sukcesach, zastanawiając się, czy ich przyjaźń przetrwa do końca świata. "Moi Themersonowie", reż. Marcin Borchardt – PREMIERA ŚWIATOWA
Rok 1939. Warszawa. Sześcioletnia Jasia żyje światem książeczek cioci Franciszki i wujka Stefana Themersonów i marzy o przyszłości w Paryżu. Jej dzieciństwo przerywają wydarzenia, które rozsadzają porządek świata. Film ukazuje wojnę jako doświadczenie rozpadu – pęknięcie języka, sensu i rzeczywistości. Z perspektywy dziecka oraz dwojga artystów przedstawia niewinność, miłość i twórczość jako formy oporu wobec przemocy oraz przestrzeń ocalenia człowieczeństwa. "Nurt", reż Rafał Skalski – PREMIERA ŚWIATOWA
Rok 1985. Jedenastu śmiałków podejmuje pierwszą próbę spłynięcia Amazonką – od źródeł w Andach aż po Atlantyk. Niebezpieczna wyprawa ma być ich ostatnią przygodą przed wejściem w dorosłe życie. Szybko okazuje się, że największym wyzwaniem ekspedycji nie jest dzika rzeka, lecz emocje, konflikty i walka o przywództwo. Cztery dekady później uczestnicy tej pionierskiej wyprawy wspominają wydarzenia sprzed lat i próbują odpowiedzieć na pytanie co jest bardziej nieprzewidywalne – natura czy ludzie? "Ślady", reż. Alisa Kovalenko, Marysia Nikitiuk – PREMIERA POLSKA
"Ślady
" to poruszające świadectwo solidarności kobiet. Film śledzi historię Iryny Dowhan, która dokumentuje doświadczenia kobiet dotkniętych przemocą wojenną, tworząc przestrzeń dla nadziei i uzdrowienia. Gromadząc świadectwa ocalałych, Iryna i bohaterki filmu budują krąg odwagi i troski, przekształcając ból w siłę prawdy, sprawiedliwości i wzajemnego wsparcia. Reżyserki unikają bezpośrednich obrazów przemocy, koncentrując się na subtelnych "śladach", które kryją historie sześciu kobiet – niektóre z tych śladów widoczne są od razu, inne głęboko ukryte. Film jest studium przetrwania, odwagi i solidarności po koszmarach wojny. "Wyznania pieprzyka", reż Mo Tan – PREMIERA POLSKA
Po siedmiu latach w Polsce reżyserka Mo Tan
wraca do Chin na Nowy Rok. Rodzinne spotkanie szybko zmienia się w emocjonalną batalię: rodzice, wierząc w przepowiednię, domagają się usunięcia pieprzyka z jej twarzy. Gdy Mo zmaga się z diagnozą raka piersi i rozpadem związku, musi skonfrontować się z własną śmiertelnością i traumą pokoleniową. Dokumentalna intymność miesza się tu z tragicznym humorem w poszukiwaniu zrozumienia przeszłości i możliwości odbudowania miłości. Wszystkie filmy będą miały swoją polską premierę w czasie 23. festiwalu MDAG, który odbędzie się od 8 do 17 maja 2026 roku w kinach w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy i Łodzi oraz od 19 maja do 1 czerwca online na mdag.pl! Mecenasem tytularnym wydarzenia jest Bank Millennium (https://www.bankmillennium.pl/).