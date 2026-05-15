23. Millennium Docs Against Gravity. Znamy zwycięzców

W Konkursie Głównym 23. Millennium Docs Against Gravity o Grand Prix – Nagrodę Banku Millennium w wysokości 10000 euro walczyło 12 filmów. Zwycięzcę wyłoniło jury w składzie: Talal Derki, Lea Glob oraz Jessica Hargrave.Poza główną nagrodą Konkursu Głównego jury, po raz pierwszy, wręczyło Nagrodę za Najlepszy Montaż. Spośród montażystek i montażystów filmów nominowanych w Konkursie Głównym został wyłoniona_y zwyciężczyni_ zwycięca. Wysokość nagrody wynosi 2000 euro.Nagroda za najlepsze zdjęcia trafiła do autorki_autora najlepszych zdjęć jednego z filmów Konkursu Głównego. Wysokość nagrody to 2000 euro.Uzasadnienie: Balansując między rozległą panoramą rzeki a wewnętrznymi warstwami umysłu pogrążonego w żałobie ojca, zdjęcia w tym filmie przekazują przesłanie łączące intymność przekonań bohatera z ogromem natury i jej siłą.Po raz pierwszy na festiwalu MDAG została wręczona nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI. Trzyosobowe jury, złożone z krytyków i krytyczek w składzie: Bartolomé Armentano, Igor Anjelkov i Sylwia Szostak wybrało zwycięzcę, spośród kandydatów nominowanych w Konkursie Głównym.Na pomorzu ogłoszono wyniki konkursu Prezydenta Miasta Gdyni. Nagroda o wartości 15000 złotych trafiła w ręce zwycięzcy wybranego spośród dwunastki nominowanej do Konkursu Głównego o Nagrodę Banku Millennium. W jury zasiedli: Katarzyna Klimkiewicz, Zygmunt Miłoszewski i Urszula Morga.Trzyosobowe jury w Poznaniu, w składzie: Lidia Duda, Piotr Jacoń i Aleksandra Hromada przyznało Nagrodę Wolności, ufundowaną przez Miasto Poznań dla najlepszego filmu, który najwierniej broni fundamentów wolności. Laureat_laureatka otrzymała w wysokości 3000€.Już po raz ósmy w Bydgoszczy przyznano nagrodę ART.DOC AWARD. O wyborze zwyciezcy_ zwyciężczyni zadecydowało, lokalne, 3-osobowe jury: Mariola Woch, Jakub Elwertowski oraz Marcin Kundera.10 tytułów zakwalifikowało się do tegorocznej edycji konkursu. Jury w składzie: Joanna Łapińska, Raul Niño Zambrano oraz Ola Staszel, ogłosili zwycięski film. Laureat otrzymał nagrodę w wysokości 4000 euro.W Konkursie Polskim, poza nagrodą dla Najlepszego Filmu Polskiego, została przyznana także Nagroda za Najlepszą Produkcję od studia Smakjam, które specjalizuje się w postprodukcji wizualnej i dźwiękowej. Nagroda to 3333 euro lub usługi postprodukcyjne będące równowartością tej kwoty.Nagrodą Specjalną Stowarzyszenia Kin Studyjnych jest wsparcie kampanii promocyjnej zwycięskiego filmu w kinach w kwocie 10 000 złotych. W Jury zasiedli: Agnieszka Noskowska, Dagmara Pawłowska oraz Grzegorz Smędek.O Nagrodę dla Najlepszego Filmu Krótkometrażowego w wysokości 2 000 euro walczyły 22 tytuły z całego świata. W tym roku w jury zasiedli: Nebojša Slijepčević, Anas Sareen, Joanna Baranowska. Jury jednogłośnie postanowiło nagrodzić dwie debiutujące reżyserki, których filmy stanowią rzadkie połączenie ekscytujących formalnych wyborów i przenikliwego komentarza politycznego.Nagroda Amnesty International Polska w wysokości 3000 złotych została przyznana. O wygraną powalczyło 12 tytułów. W tym roku w jury zasiedli: Margje de Koning , Anna Błaszczak-Banasiak, Anne Marie Borsboom.W tegorocznej edycji festiwalu została przyznana nagroda oraz 2000 euro dla najlepszego filmu o muzyce i sztuce. Jury: Eliza Kącka, Lidia Popiel, Bartek Wąsik.Podczas tegorocznej edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity po raz kolejny zostanie przyznana nagroda Green Warsaw Award w wysokości 15 000 zł dla najlepszego filmu o tematyce ekologicznej. Fundatorem tej nagrody jest m.st. Warszawa. Nagrodzie Green Warsaw Award towarzyszy sekcja filmowa Klimat na zmiany. Jury w składzie: Salomé Jashi, Leszek Drogosz, Orina Krajewska.O nagrodę w wysokości 2000 euro, ufundowaną przez markę Visa, powalczyło 10 debiutów dokumentalnych. Nagrodę za Najlepszy Debiut przyznało międzypokoleniowe Jury w składzie: Oliwia Maciejewska, Antoni Banach, Stanisław Biele, Elżbieta Zawadzka, Witosława Giedrojć, Halina Rudzka. "Debiuty oceniało jury międzypokoleniowe. Mimo jednak różnicy wieku, nasze zdania zbytnio się nie różniły. Mieliśmy ciężkie zadanie - spośród 10 filmów, wybrać jeden najlepszy debiut. Ze względu na trudność wyboru, zdecydowaliśmy się przyznać również wyróżnienie" - poinformowało jury.Redakcja "Newsweek Psychologia" po raz kolejny przyznaje swoją nagrodę dla najlepszego filmu o tematyce psychologicznej w wysokości 1000 euro. Jury: Joanna Gutral, Małgorzata Osowiecka-Szczygieł, Małgorzata Mieczyńska, Dellfina Dellart, Iwona Zabielska-Stadnik. Konkursowe produkcje przybliżają różnorodne emocje oraz zmagania bohaterów o lepsze jutro i prawo do bycia sobą. Nagrodą zostanie wyróżniona historia, która najtrafniej uchwyci skomplikowaną naturę współczesnego życia.