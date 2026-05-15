23. Millennium Docs Against Gravity. Znamy zwycięzców

Najbardziej wyczekiwany wieczór 23. edycji Millennium Docs Against Gravity już za nami. Nagrody dla najlepszych filmów dokumentalnych zostały rozdane. 14 maja w warszawskim Teatrze Dramatycznym odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród MDAG. Grand Prix – Nagroda Banku Millennium trafiła do filmu "Córki góry".

WARSZAWA: KONKURS GŁÓWNY. GRAND PRIX – NAGRODA BANKU MILLENNIUM



W Konkursie Głównym 23. Millennium Docs Against Gravity o Grand Prix – Nagrodę Banku Millennium w wysokości 10000 euro walczyło 12 filmów. Zwycięzcę wyłoniło jury w składzie: Talal Derki, Lea Glob oraz Jessica Hargrave.

Zwycięzca: "Córki góry" reż. Biljana Tutorov, Petar Glomazić

Uzasadnienie: Film przenosi nas do magicznego świata – wybranej samotności dzielonej przez ciotkę i jej siostrzenicę, na nowo ukazując piękno rodzinnych więzi w urzekającym naturalnym krajobrazie i wiejskiej tradycji pełnej miłości oraz cierpliwości. Tę samą cierpliwość okazują sami twórcy filmu, którzy w ciszy obserwowali i uchwycili każdy subtelny detal historii opowiadającej o ponownym zjednoczeniu człowieka z naturą, o wielowymiarowym obrazie siostrzeństwa, dojrzewania oraz głębokiej, twórczej roli, jaką natura i rodzina odgrywają w kształtowaniu tego, kim jesteśmy. 

Wyróżnienie: "Lis i różowy księżyc", reż. Mehrdad Oskouei, Soraya Akhlaghi

Uzasadnienie: Za piękny portret młodej afgańskiej artystki, który pozwolił nam lepiej zrozumieć nadzieję, opór i przetrwanie.

WARSZAWA: KONKURS GŁÓWNY. NAGRODA ZA NAJLEPSZY MONTAŻ



Poza główną nagrodą Konkursu Głównego jury, po raz pierwszy, wręczyło Nagrodę za Najlepszy Montaż. Spośród montażystek i montażystów filmów nominowanych w Konkursie Głównym został wyłoniona_y zwyciężczyni_ zwycięca. Wysokość nagrody wynosi 2000 euro.

Zwycięzca: "O czasie i wodzie" reż. Sara Dosa, montaż: Erin Casper, Jocelyn Chaput, Mark Harrison

Uzasadnienie: Emocjonalnie poruszające przesłanie skierowane do przyszłości, przekształcające wspomnienia budowane przez oczy, wodę i kamień w wizualną formę. Przeplatając warstwy rodzinnego dziedzictwa i historii klimatu, film przedstawia lodowce zarówno jako formy, jak i bohaterów – kształtowanych przez czas i przez człowieka – przepełnionych nieustającą nadzieją na możliwość zmiany.

WARSZAWA: KONKURS GŁÓWNY. NAGRODA ZA NAJLEPSZE ZDJĘCIA



Nagroda za najlepsze zdjęcia trafiła do autorki_autora najlepszych zdjęć jednego z filmów Konkursu Głównego. Wysokość nagrody to 2000 euro.

Zwycięzca: "Bez końca" reż. Michał Marczak, zdjęcia: Michał Marczak

Uzasadnienie: Balansując między rozległą panoramą rzeki a wewnętrznymi warstwami umysłu pogrążonego w żałobie ojca, zdjęcia w tym filmie przekazują przesłanie łączące intymność przekonań bohatera z ogromem natury i jej siłą. 

WARSZAWA: KONKURS GŁÓWNY. NAGRODA FIPRESCI



Po raz pierwszy na festiwalu MDAG została wręczona nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI. Trzyosobowe jury, złożone z krytyków i krytyczek w składzie: Bartolomé Armentano, Igor Anjelkov i Sylwia Szostak wybrało zwycięzcę, spośród kandydatów nominowanych w Konkursie Głównym.

Zwycięzca: "Lis i różowy księżyc", reż. Mehrdad Oskouei, Soraya Akhlaghi

Uzasadnienie: Nagrodzony dziś film przypomina nam o jednej z najważniejszych funkcji filmu dokumentalnego – o jego zdolności do reagowania na rzeczywistość, zadawania trudnych pytań i zmuszania nas do refleksji nad światem, w którym żyjemy.

W ostatnich miesiącach bardzo dużo mówi się o relacji między polityką a kinem. Podczas gali otwarcia Millennium Docs Against Gravity dyrektor artystyczny festiwalu podkreślał, że kino dokumentalne ma pełne prawo mówić o współczesnych problemach  –  nawet jeśli przez niektórych będzie to odczytywane jako polityczny statement. Podobny głos wybrzmiał także podczas tegorocznego festiwalu w Cannes, gdzie przewodniczący jury Park Chan-wook mówił o tym, że nie da się oddzielić sztuki filmowej od polityki i współczesnej rzeczywistości, w której powstaje kino.

Nagrodzony film doskonale wpisuje się w tę debatę. Nie ucieka od politycznego kontekstu, ale jednocześnie nigdy nie traci z pola widzenia człowieka  –  jego emocji, godności i prawa do walki o własne życie. To właśnie w tym połączeniu tkwi jego ogromna siła. Film staje się tutaj nie tylko świadectwem współczesnej rzeczywistości, ale także przestrzenią budowania empatii i uświadamiania potrzeby zmiany.

To historia, którą ludzie powinni dziś usłyszeć szczególnie mocno – także tutaj, w Polsce, w momencie, gdy kwestie uchodźcze pozostają jednym z najważniejszych tematów społecznych i politycznych. Ten film przypomina nam, że za debatami, statystykami i nagłówkami zawsze stoją konkretni ludzie oraz ich doświadczenia.

Nagrodę przyznajemy za odwagę, humanizm i wyjątkową siłę filmowego języka. Za kino, które nie tylko opowiada o świecie, ale realnie pomaga go lepiej zrozumieć.


NAGRODY LOKALNE W KONKURSIE GŁÓWNYM: NAGRODA PREZYDENTA MIASTA GDYNI



Na pomorzu ogłoszono wyniki konkursu Prezydenta Miasta Gdyni. Nagroda o wartości 15000 złotych trafiła w ręce zwycięzcy wybranego spośród dwunastki nominowanej do Konkursu Głównego o Nagrodę Banku Millennium. W jury zasiedli: Katarzyna Klimkiewicz, Zygmunt Miłoszewski i Urszula Morga.

Zwycięzca: "Mariinka", reż. Pieter-Jan de Pue 

NAGRODY LOKALNE W KONKURSIE GŁÓWNYM: NAGRODA WOLNOŚCI UFUNDOWANA PRZEZ MIASTO POZNAŃ



Trzyosobowe jury w Poznaniu, w składzie: Lidia Duda, Piotr Jacoń i Aleksandra Hromada przyznało Nagrodę Wolności, ufundowaną przez Miasto Poznań dla najlepszego filmu, który najwierniej broni fundamentów wolności. Laureat_laureatka otrzymała w wysokości 3000€. 

Zwycięzca: "Mariinka", reż. Pieter-Jan de Pue 

Wyróżnienie: "Wszędzie dobrze wszędzie źle", reż. Viv Li

NAGRODY LOKALNE W KONKURSIE GŁÓWNYM: BYDGOSZCZ ART. DOC AWARD



Już po raz ósmy w Bydgoszczy przyznano nagrodę ART.DOC AWARD. O wyborze zwyciezcy_ zwyciężczyni zadecydowało, lokalne, 3-osobowe jury: Mariola Woch, Jakub Elwertowski oraz Marcin Kundera.

Zwycięzca: "Bugboy", reż. Lucas Paleocrassas

Honorowe wyróżnienie Okręgowej Rady Adwokackiej Kujawsko Pomorskiej Izby Adwokackiej w Bydgoszczy: "Kłopotliwy niedźwiedź", reż. Gabriela Osio Vanden, Jack Weisman


KONKURS POLSKI: NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO FILMU POLSKIEGO



10 tytułów zakwalifikowało się do tegorocznej edycji konkursu. Jury w składzie: Joanna Łapińska, Raul Niño Zambrano oraz Ola Staszel, ogłosili zwycięski film. Laureat otrzymał nagrodę w wysokości 4000 euro. 

Zwycięzca: "Kandydaci Śmierci", reż. Maciej Cuske

Uzasadnienie: Za brawurowy filmowy roller coaster; czuły, a przy tym piekielnie zabawny portret dorastania, przyjaźni i bliskości, w którym beztroska miesza się z lękami, a te potrafią być równie przerażające jak horrorowe zombiaki. 

Wyróżnienie: "Ślady", reż. Alisa Kovalenko, Marysia Nikitiuk

NAGRODA SMAKJAM ZA NAJLEPSZĄ PRODUKCJĘ W KONKURSIE POLSKIM



W Konkursie Polskim, poza nagrodą dla Najlepszego Filmu Polskiego, została przyznana także Nagroda za Najlepszą Produkcję od studia Smakjam, które specjalizuje się w postprodukcji wizualnej i dźwiękowej. Nagroda to 3333 euro lub usługi postprodukcyjne będące równowartością tej kwoty. 

Zwycięzca: "Ślady", reż. Alisa Kovalenko, Marysia Nikitiuk

NAGRODA STOWARZYSZENIA KIN STUDYJNYCH W KONKURSIE POLSKIM



Nagrodą Specjalną Stowarzyszenia Kin Studyjnych jest  wsparcie kampanii promocyjnej zwycięskiego filmu w kinach w kwocie 10 000 złotych. W Jury zasiedli: Agnieszka Noskowska, Dagmara Pawłowska oraz Grzegorz Smędek.

Zwycięzca: "Bez końca", reż. Michał Marczak

Wyróżnienie: "Arek.Mama.Panorama", reż. Mikołaj Janik

NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO FILMU KRÓTKOMETRAŻOWEGO



O Nagrodę dla Najlepszego Filmu Krótkometrażowego  w wysokości 2 000 euro walczyły 22 tytuły z całego świata. W tym roku w jury zasiedli: Nebojša Slijepčević, Anas Sareen, Joanna Baranowska. Jury jednogłośnie postanowiło nagrodzić dwie debiutujące reżyserki, których filmy stanowią rzadkie połączenie ekscytujących formalnych wyborów i przenikliwego komentarza politycznego.

Zwycięzca: "Jak złapać motyla?", reż. Kiriko Mechanicus

Uzasadnienie: Poprzez analizę rasowych fetyszy, które sprowadzają azjatyckie kobiety do fantazji o uległości, ten film odrzuca toksyczne relacje płciowe i rasowe, proponując w zamian punkowo-feministyczną wizję podmiotowości ponad pokoleniami. Zrealizowany z odważnym filmowym rozmachem, od pierwszej chwili przekonał nas swoją inteligencją i energią. 

Wyróżnienie: "Wycieczka z przewodniczką", reż. Alba Jaramillo

NAGRODA AMNESTY INTERNATIONAL POLSKA



Nagroda Amnesty International Polska w wysokości 3000 złotych została przyznana. O wygraną powalczyło 12 tytułów. W tym roku w jury zasiedli: Margje de Koning , Anna Błaszczak-Banasiak, Anne Marie Borsboom. 

Zwycięzca: "Lis i różowy księżyc", reż. Mehrdad Oskouei, Soraya Akhlaghi

NAGRODA NOS CHOPINA



W tegorocznej edycji festiwalu została przyznana nagroda oraz 2000 euro dla najlepszego filmu o muzyce i sztuce. Jury: Eliza Kącka, Lidia Popiel, Bartek Wąsik.

Zwycięzca: "Krokodyl" reż. Pietra Brettkelly, The Critics

GREEN WARSAW AWARD



Podczas tegorocznej edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity po raz kolejny zostanie przyznana nagroda Green Warsaw Award w wysokości 15 000 zł dla najlepszego filmu o tematyce ekologicznej. Fundatorem tej nagrody jest m.st. Warszawa. Nagrodzie Green Warsaw Award towarzyszy sekcja filmowa Klimat na zmiany.  Jury w składzie: Salomé Jashi, Leszek Drogosz, Orina Krajewska.

Zwycięzca: "Pieśni lasu" reż. Vincent Munier

Wyróżnienie: "Istoty czujące" reż. Tony Jones

NAGRODA ZA NAJLEPSZY DEBIUT



O nagrodę w wysokości 2000 euro, ufundowaną przez markę Visa, powalczyło 10 debiutów dokumentalnych. Nagrodę za Najlepszy Debiut przyznało międzypokoleniowe Jury w składzie: Oliwia Maciejewska, Antoni Banach, Stanisław Biele, Elżbieta Zawadzka, Witosława Giedrojć, Halina Rudzka. "Debiuty oceniało jury międzypokoleniowe. Mimo jednak różnicy wieku, nasze zdania zbytnio się nie różniły. Mieliśmy ciężkie zadanie - spośród 10 filmów, wybrać jeden najlepszy debiut. Ze względu na trudność wyboru, zdecydowaliśmy się przyznać również wyróżnienie" - poinformowało jury.

Zwycięzca:  "Wyznania pieprzyka", reż. Mo Tan

Wyróżnienie: "Joybubbles", reż. Rachael J. Morrison

NAGRODA MAGAZYNU "NEWSWEEK PSYCHOLOGIA" DLA NAJLEPSZEGO FILMU O TEMATYCE PSYCHOLOGICZNEJ



Redakcja "Newsweek Psychologia" po raz kolejny przyznaje swoją nagrodę dla najlepszego filmu o tematyce psychologicznej w wysokości 1000 euro. Jury: Joanna Gutral, Małgorzata Osowiecka-Szczygieł,  Małgorzata Mieczyńska, Dellfina Dellart, Iwona Zabielska-Stadnik. Konkursowe produkcje przybliżają różnorodne emocje oraz zmagania bohaterów o lepsze jutro i prawo do bycia sobą. Nagrodą zostanie wyróżniona historia, która najtrafniej uchwyci skomplikowaną naturę współczesnego życia.

Zwycięzca: "Moje wszystkie głosy", reż. Maasja Ooms

DODATKOWE NAGRODY PRZYZNANE W CZASIE GALI W GDYNI: NAGRODA ETNOMATOGRAF



Zwycięzca: "Córki lasu", reż. Otilia Portillo Padua

DODATKOWE NAGRODY PRZYZNANE W CZASIE GALI W GDYNI: NAGRODA KOMPAS MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI



Zwycięzca: "Lis i różowy księżyc", reż. Mehrdad Oskouei, Soraya Akhlaghi

