24 września postaw na IMAX! Czekają na ciebie megahity na wielkim ekranie w mega cenie

6 kin BNP Paribas IMAX, 5 megahitów i tylko 18 zł za bilet. Przygotujcie się na prawdziwą magię kina, bo już 24 września przez cały dzień możecie powrócić do przeszłości za sprawą filmowych emocji w technologii IMAX. Zapierający dech w piersiach dźwięk, krystalicznie czysty obraz i najwyższa jakość 3D. To i wiele więcej czeka na każdego, kto zdecyduje się przyjść do Cinema City na IMAX Day!IMAX Day to idealne wydarzenie dla tych, którzy po raz pierwszy chcą doświadczyć kina w technologii IMAX, a co za tym idzie przeżyć filmową przygodę życia w technologii, która na stałe wpisała się w DNA pasjonatów kinematografii na całym świecie. W IMAX nie tylko zobaczysz, ale i usłyszysz więcej, a to wszystko dzięki obrazowi o najwyższej rozdzielności z wyraźniejszym kontrastem i głębszym nasyceniem koloru oraz perfekcyjnemu nagłośnieniu. Tutaj usłyszysz nawet dźwięk spadającej szpilki!Jeśli format IMAX jest Ci już dobrze znany, to i tak nie powinieneś być zawiedziony. W repertuarze IMAX Day znajdują się megahity, których być może jeszcze nie miałeś okazji zobaczyć w sali BNP Paribas IMAX. Sprawdź, co jest do wyboru.Propozycja dla najmłodszych widzów. " Dzikie z Natury " to inspirująca opowieść o miłości, poświęceniu i nadzwyczajnej więzi miedzy ludźmi i zwierzętami. Film ukazuje osierocone orangutany i słonie oraz wyjątkowych ludzi, którym udało się je nie tylko uratować i wychować, ale również przywrócić im życie na wolności. " Dzikie z Natury " to wzruszająca opowieść o miłości przybranych matek do niezwykłych dzieci – orangutanów i słoni. Film wyświetlamy w 3D i jest świetnym wyborem dla tych, którzy nie lubią zbyt długo siedzieć w kinowym fotelu, bowiem trwa wyłącznie 38 minut.W " Strażnikach Galaktyki vol. 3 " nasza ulubiona banda odmieńców wygląda obecnie trochę inaczej. Po nabyciu Knowhere od Kolekcjonera Strażnicy pracują nad naprawieniem ogromnych szkód wyrządzonych przez Thanosa - zdeterminowani, by uczynić Knowhere bezpiecznym schronieniem nie tylko dla nich samych, ale także dla wszystkich uchodźców wysiedlonych przez surowy wszechświat. Jednak wkrótce ich życie zostaje wywrócone do góry nogami przez echa burzliwej przeszłości Rocketa Peter Quill , wciąż niepogodzony ze stratą Gamory , musi zebrać wokół siebie swoją bandę na niebezpieczną misję ratowania życia Rocketa - misję, która, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca Strażników w dotychczasowej formie. Film zagramy w wersji 3D z dubbingiem.Na ten tytuł w IMAX czeka chyba najwięcej kinomanów. " Barbie " trafia do IMAX z dodatkowymi scenami, tak więc jeśli jesteście największymi fanami różu i brokatu nie może Was zabraknąć na sali. Jak zapowiadają twórcy możemy liczyć na ok. 6 minut dodatkowego materiału. Przenieście się raz jeszcze do Barbielandu i raz jeszcze zatopcie się w historii Barbie, która w swoim idealnym świecie przechodzi kryzys egzystencjalny.Takie efekty specjalne trzeba podziwiać na ekranie IMAX. Film, który przyciągnął do kin rzeszę fanów Pandory powraca do kin by ponownie złapać za serce widzów pięknymi obrazami. W " Avatar: Istota wody " Pandorę znów napada wroga korporacja w poszukiwaniu cennych minerałów. Jack i Neytiri wraz z rodziną zmuszeni są opuścić wioskę i szukać pomocy u innych plemion zamieszkujących planetę. Film wyświetlimy oczywiście w 3D, bo właśnie w tym formacie zdaniem reżysera - Jamesa Camerona należy go oglądać.Otrzymaliśmy ogrom próśb o powrót tego tytułu do sal BNP Paribas IMAX, tak więc nie mogliśmy postąpić inaczej i postanowiliśmy wyświetlić go w ramach IMAX Day. Ethan Hunt wraz z ekipą IMF trafiają na trop tajnej broni, która w nieodpowiednich rękach może zagrozić losom całego świata. Ten kaskaderski popis pełen akcji i Toma Cruise'a trzeba obejrzeć w IMAX, tak więc wiecie co robić.Kina BNP Paribas IMAX znajdziesz w Warszawie (Cinema City Sadyba), Poznaniu (Cinema City Poznań Plaza), Łodzi (Cinema City Manufaktura), Katowicach (Cinema City Punkt 44), Krakowie (Cinema City Zakopianka), Wrocławiu (Cinema City Wroclavia).