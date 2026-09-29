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25 jurorów, osiem gremiów. Znamy pełne składy jury 42. WMFF

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/25+juror%C3%B3w%2C+osiem+gremi%C3%B3w.+Znamy+pe%C5%82ne+sk%C5%82ady+jury+42.+WMFF-168832
25 jurorów, osiem gremiów. Znamy pełne składy jury 42. WMFF
źródło: Materiał nadesłany
Już za dziesięć dni rozpocznie się 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Filmy prezentowane w festiwalowych konkursach oceni 25 twórców, aktorów, producentów, kuratorów i krytyków filmowych z Polski i zagranicy. Znamy pełne składy ośmiu gremiów jurorskich, w tym jury FIPRESCI, NETPAC oraz Jury Ekumenicznego.        


Jury Konkursu Międzynarodowego



Rúnar Rúnarsson – islandzki reżyser i scenarzysta, autor prezentowanej w Cannes "Jutrzenki" oraz nominowanego do Oscara krótkometrażowego filmu "The Last Farm".

Teodora Ana Mihai – rumuńsko-belgijska reżyserka i scenarzystka, której fabularny debiut "La Civil" został nagrodzony w sekcji Un Certain Regard festiwalu w Cannes.

Rodrigo Plá – urugwajsko-meksykański reżyser, scenarzysta i producent, autor nagradzanych filmów "La Zona" i "Potwór o tysiącu głów".

Preston Lee – amerykański producent filmowy, związany m.in. z prezentowanym na festiwalu Sundance dramatem "Omaha".    

Weronika Książkiewicz – polska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, znana m.in. z filmów "Furioza", "Planeta Singli" i "Szczęścia chodzą parami".
     

Jury Konkursu 1–2



Petr Zelenka – czeski reżyser, scenarzysta i dramaturg, twórca "Guzikowców", "Roku diabła" i "Braci Karamazow".

Jon Einarsson Gustafsson – islandzki reżyser, scenarzysta, producent i fotograf, autor wielokrotnie nagradzanego dokumentu "Wrath of Gods".

Natalia Grzegorzek – producentka filmowa, założycielka firmy Koskino i wiceprezeska Polskiej Gildii Producentów, mająca w dorobku m.in. "Kampera", "Córkę trenera" i "Moje wspaniałe życie".

Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych



Alex Fodor – brytyjski reżyser i twórca filmów dokumentalnych, którego projekty łączą kino z tematyką historyczną, społeczną i artystyczną.

Ivan Ostrochovský – słowacki reżyser, scenarzysta i producent, współtwórca nagrodzonego na festiwalu w Wenecji filmu "Fotofobia" oraz autor "Sług".

Agnieszka Zwiefka – polska dokumentalistka i laureatka wielu międzynarodowych nagród, autorka filmów "Królowa ciszy", "Blizny" i "Drzewa milczą".

Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych



Ward Kayyal – palestyński reżyser, którego film "Fin" zdobył Grand Prix Konkursu Filmów Krótkometrażowych podczas ubiegłorocznego Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.

Rimantė Daugėlaitė-Cegelskienė – dyrektorka Lithuanian Shorts i Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Wilnie, od lat działająca na rzecz promocji litewskiego krótkiego metrażu.

Mariusz Włodarski – producent i założyciel Lava Films, mający w dorobku m.in. nominowaną do Oscara "Dziewczynę z igłą", "Sweat" i "Śniegu już nigdy nie będzie".

Jury FIPRESCI



Vladimir Lj. Angelov – północnomacedoński krytyk, kurator i wieloletni dyrektor Kinoteki Macedonii Północnej, zajmujący się również historią i ochroną dziedzictwa filmowego.

Tilda Sixue Li – chińska dziennikarka filmowa, badaczka i tłumaczka pracująca między Pekinem a Londynem oraz członkini Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych.

Paweł Jan Mossakowski – polski krytyk filmowy, scenarzysta i producent, przez lata związany z rozwojem polskich produkcji filmowych i telewizyjnych.

Jury Nagrody ORLEN



Ignacy Liss – aktor filmowy, serialowy i teatralny, znany m.in. z "Znachora", "Ślebody", "Marcelego" oraz "Teściów 2".

Anna Próchniak – aktorka o międzynarodowym dorobku, występująca m.in. w filmach "Miasto 44" i "Niewinne" oraz serialu "Tatuażysta z Auschwitz".

Jury Ekumeniczne



Margrit Frölich – niemiecka filmoznawczyni i krytyczka, kierująca działem filmu, dialogu transatlantyckiego i ekonomii w Evangelische Akademie Frankfurt.

Carlos Minondo – hiszpański dziennikarz, krytyk i animator radiowy, od lat zasiadający w jury SIGNIS i jury ekumenicznych międzynarodowych festiwali filmowych.

Maciej Franciszczak – filmoznawca, wykładowca i autor publikacji poświęconych m.in. kinu transcendentalnemu oraz międzykulturowym relacjom w historii filmu.

Jury NETPAC



Anne Démy-Geroe – australijska kuratorka i badaczka kina Azji i Pacyfiku, współprzewodnicząca NETPAC i wieloletnia dyrektorka artystyczna Brisbane International Film Festival.

Axel Estein – niemiecki kurator i organizator festiwali, od wielu lat związany z NETPAC oraz promocją kina azjatyckiego na międzynarodowych festiwalach.

Artur Żurawski – polski operator, reżyser i fotograf pracujący w Polsce i za granicą, związany m.in. z produkcjami europejskimi i indyjskim przemysłem filmowym.

Osiem gremiów jurorskich łączy różne doświadczenia zawodowe, tradycje filmowe i perspektywy kulturowe. Laureatów 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego poznamy podczas Gali Nagród 17 października.

42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 9–18 października 2026 roku. W programie znalazło się 190 filmów - 132 pełnometrażowe i 58 krótkometrażowych - prezentowanych podczas 330 seansów.

Pełny program, harmonogram projekcji oraz bilety dostępne są na wiff.pl.

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