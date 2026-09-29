25 jurorów, osiem gremiów. Znamy pełne składy jury 42. WMFF

Już za dziesięć dni rozpocznie się 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Filmy prezentowane w festiwalowych konkursach oceni 25 twórców, aktorów, producentów, kuratorów i krytyków filmowych z Polski i zagranicy. Znamy pełne składy ośmiu gremiów jurorskich, w tym jury FIPRESCI, NETPAC oraz Jury Ekumenicznego.
Jury Konkursu Międzynarodowego Rúnar Rúnarsson
– islandzki reżyser i scenarzysta, autor prezentowanej w Cannes "Jutrzenki
" oraz nominowanego do Oscara krótkometrażowego filmu "The Last Farm
". Teodora Ana Mihai
– rumuńsko-belgijska reżyserka i scenarzystka, której fabularny debiut "La Civil
" został nagrodzony w sekcji Un Certain Regard festiwalu w Cannes. Rodrigo Plá
– urugwajsko-meksykański reżyser, scenarzysta i producent, autor nagradzanych filmów "La Zona
" i "Potwór o tysiącu głów
". Preston Lee
– amerykański producent filmowy, związany m.in. z prezentowanym na festiwalu Sundance dramatem "Omaha
". Weronika Książkiewicz
– polska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, znana m.in. z filmów "Furioza
", "Planeta Singli
" i "Szczęścia chodzą parami
".
Jury Konkursu 1–2 Petr Zelenka
– czeski reżyser, scenarzysta i dramaturg, twórca "Guzikowców
", "Roku diabła
" i "Braci Karamazow
". Jon Einarsson Gustafsson
– islandzki reżyser, scenarzysta, producent i fotograf, autor wielokrotnie nagradzanego dokumentu "Wrath of Gods
". Natalia Grzegorzek
– producentka filmowa, założycielka firmy Koskino i wiceprezeska Polskiej Gildii Producentów, mająca w dorobku m.in. "Kampera
", "Córkę trenera
" i "Moje wspaniałe życie
".
Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych Alex Fodor
– brytyjski reżyser i twórca filmów dokumentalnych, którego projekty łączą kino z tematyką historyczną, społeczną i artystyczną. Ivan Ostrochovský
– słowacki reżyser, scenarzysta i producent, współtwórca nagrodzonego na festiwalu w Wenecji filmu "Fotofobia
" oraz autor "Sług
". Agnieszka Zwiefka
– polska dokumentalistka i laureatka wielu międzynarodowych nagród, autorka filmów "Królowa ciszy
", "Blizny
" i "Drzewa milczą
".
Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych Ward Kayyal
– palestyński reżyser, którego film "Fin
" zdobył Grand Prix Konkursu Filmów Krótkometrażowych podczas ubiegłorocznego Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Rimantė Daugėlaitė-Cegelskienė
– dyrektorka Lithuanian Shorts i Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Wilnie, od lat działająca na rzecz promocji litewskiego krótkiego metrażu. Mariusz Włodarski
– producent i założyciel Lava Films, mający w dorobku m.in. nominowaną do Oscara "Dziewczynę z igłą
", "Sweat
" i "Śniegu już nigdy nie będzie
".
Jury FIPRESCI Vladimir Lj. Angelov
– północnomacedoński krytyk, kurator i wieloletni dyrektor Kinoteki Macedonii Północnej, zajmujący się również historią i ochroną dziedzictwa filmowego. Tilda Sixue Li
– chińska dziennikarka filmowa, badaczka i tłumaczka pracująca między Pekinem a Londynem oraz członkini Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych. Paweł Jan Mossakowski
– polski krytyk filmowy, scenarzysta i producent, przez lata związany z rozwojem polskich produkcji filmowych i telewizyjnych.
Jury Nagrody ORLEN Ignacy Liss
– aktor filmowy, serialowy i teatralny, znany m.in. z "Znachora
", "Ślebody
", "Marcelego" oraz "Teściów 2
". Anna Próchniak
– aktorka o międzynarodowym dorobku, występująca m.in. w filmach "Miasto 44
" i "Niewinne
" oraz serialu "Tatuażysta z Auschwitz
".
Jury Ekumeniczne Margrit Frölich
– niemiecka filmoznawczyni i krytyczka, kierująca działem filmu, dialogu transatlantyckiego i ekonomii w Evangelische Akademie Frankfurt. Carlos Minondo
– hiszpański dziennikarz, krytyk i animator radiowy, od lat zasiadający w jury SIGNIS i jury ekumenicznych międzynarodowych festiwali filmowych. Maciej Franciszczak
– filmoznawca, wykładowca i autor publikacji poświęconych m.in. kinu transcendentalnemu oraz międzykulturowym relacjom w historii filmu.
Jury NETPAC Anne Démy-Geroe
– australijska kuratorka i badaczka kina Azji i Pacyfiku, współprzewodnicząca NETPAC i wieloletnia dyrektorka artystyczna Brisbane International Film Festival. Axel Estein
– niemiecki kurator i organizator festiwali, od wielu lat związany z NETPAC oraz promocją kina azjatyckiego na międzynarodowych festiwalach. Artur Żurawski
– polski operator, reżyser i fotograf pracujący w Polsce i za granicą, związany m.in. z produkcjami europejskimi i indyjskim przemysłem filmowym.
Osiem gremiów jurorskich łączy różne doświadczenia zawodowe, tradycje filmowe i perspektywy kulturowe. Laureatów 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego poznamy podczas Gali Nagród 17 października
. 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy
odbędzie się w dniach 9–18 października 2026 roku
. W programie znalazło się 190 filmów - 132 pełnometrażowe i 58 krótkometrażowych - prezentowanych podczas 330 seansów.
Pełny program, harmonogram projekcji oraz bilety dostępne są na wiff.pl
.