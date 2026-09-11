25 minut owacji dla dokumentu o atakach Izraela w Gazie. "NAZA" pobił rekord w Wenecji

Na festiwalu w Wenecji zadebiutował dokument "NAZA" Yuvala Abrahama i Rachel Szor. Produkcja otrzymała aż 25 minut owacji - to nowy rekord wśród filmów pokazywanych na najważniejszych festiwalach filmowych.
Flagi Palestyny po pokazie Abraham
i Szor
, izraelscy reżyserzy znani z nagrodzonego Oscarem
dokumentu "Nie chcemy innej ziemi
", zachowali powagę podczas trwających oklasków. Ich nowy film przedstawia działania izraelskiej armii w Strefie Gazy, koncentrując się na sposobie wybierania celów i atakach, w których masowo giną cywile.
25-minutowa owacja pobiła dotychczasowy rekord ustanowiony w ubiegłym roku przez "Głos Hind Rajab
", który otrzymał w Wenecji niemal 24 minuty oklasków. Trzecie miejsce zajmuje "Labirynt fauna
" Guillermo del Toro
z wynikiem 22 minut. "NAZA
" jest oczywiście również zdecydowanie najdłużej oklaskiwanym filmem tegorocznego festiwalu. Abrahamowi
i Szor
towarzyszyli producent "NAZA
" James Wilson
oraz producent wykonawczy Jonathan Glazer
, którzy pracowali wcześniej przy nagrodzonej Oscarem "Strefie interesów
".
Po zakończeniu projekcji część widzów rozwinęła palestyńskie flagi, pojawiły się również pojedyncze flagi Libanu. Do owacji dołączył dyrektor festiwalu Alberto Barbera
, który uściskał oboje reżyserów.
Film opiera się na relacjach izraelskich oficerów wywiadu i żołnierzy, którzy opowiadają między innymi o wykorzystywaniu przez izraelską armię sztucznej inteligencji, nadzoru telefonicznego oraz systemów punktowych do wyboru celów w Gazie. Z zebranych w dokumencie relacji wynika, że systemy te pozwalały wskazywać cele związane z Hamasem, a także inne osoby, a następnie atakować je w domach, mimo świadomości, że w wyniku ataku mogą zginąć członkowie ich rodzin, w tym dzieci. Tytuł "NAZA
" pochodzi od hebrajskiego akronimu używanego przez izraelską armię do określania liczby cywilów, którzy mogą zginąć podczas ataku. Według twórców film pokazuje, że podstawowym celem w izraelskim systemie namierzania jest po prostu dom rodzinny w Gazie.
"Nie chcemy innej ziemi" - zwiastun