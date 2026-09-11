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25 minut owacji dla dokumentu o atakach Izraela w Gazie. "NAZA" pobił rekord w Wenecji

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https://www.filmweb.pl/news/25+minut+owacji+dla+dokumentu+o+Gazie.+%22NAZA%22+Yuvala+Abrahama+i+Rachel+Szor+pobi%C5%82+rekord+w+Wenecji-168546
25 minut owacji dla dokumentu o atakach Izraela w Gazie. &quot;NAZA&quot; pobił rekord w Wenecji
źródło: Getty Images
autor: Carlo Paloni
Na festiwalu w Wenecji zadebiutował dokument "NAZAYuvala Abrahama i Rachel Szor. Produkcja otrzymała aż 25 minut owacji - to nowy rekord wśród filmów pokazywanych na najważniejszych festiwalach filmowych.

Flagi Palestyny po pokazie



Abraham i Szor, izraelscy reżyserzy znani z nagrodzonego Oscarem dokumentu "Nie chcemy innej ziemi", zachowali powagę podczas trwających oklasków. Ich nowy film przedstawia działania izraelskiej armii w Strefie Gazy, koncentrując się na sposobie wybierania celów i atakach, w których masowo giną cywile.



25-minutowa owacja pobiła dotychczasowy rekord ustanowiony w ubiegłym roku przez "Głos Hind Rajab", który otrzymał w Wenecji niemal 24 minuty oklasków. Trzecie miejsce zajmuje "Labirynt fauna" Guillermo del Toro z wynikiem 22 minut. "NAZA" jest oczywiście również zdecydowanie najdłużej oklaskiwanym filmem tegorocznego festiwalu. Abrahamowi i Szor towarzyszyli producent "NAZA" James Wilson oraz producent wykonawczy Jonathan Glazer, którzy pracowali wcześniej przy nagrodzonej Oscarem "Strefie interesów".

Po zakończeniu projekcji część widzów rozwinęła palestyńskie flagi, pojawiły się również pojedyncze flagi Libanu. Do owacji dołączył dyrektor festiwalu Alberto Barbera, który uściskał oboje reżyserów.



Film opiera się na relacjach izraelskich oficerów wywiadu i żołnierzy, którzy opowiadają między innymi o wykorzystywaniu przez izraelską armię sztucznej inteligencji, nadzoru telefonicznego oraz systemów punktowych do wyboru celów w Gazie. Z zebranych w dokumencie relacji wynika, że systemy te pozwalały wskazywać cele związane z Hamasem, a także inne osoby, a następnie atakować je w domach, mimo świadomości, że w wyniku ataku mogą zginąć członkowie ich rodzin, w tym dzieci. Tytuł "NAZA" pochodzi od hebrajskiego akronimu używanego przez izraelską armię do określania liczby cywilów, którzy mogą zginąć podczas ataku. Według twórców film pokazuje, że podstawowym celem w izraelskim systemie namierzania jest po prostu dom rodzinny w Gazie.

"Nie chcemy innej ziemi" - zwiastun


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