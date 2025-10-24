250 urodziny Jane Austen. Adaptacje prozy autorki w BBC First

BBC First świętuje nadchodzącą 250. rocznicę urodzin mistrzyni romansu – Jane Austen. Z tej okazji na antenie BBC First od niedzieli, 26 października pojawią się najlepsze seriale kostiumowe oparte na jej prozie, a na Filmwebie znajdziecie konkurs związany z tym wydarzeniem, w którym do wygrania będą wyjątkowe nagrody - szczegóły i link konkursowy na dole artykułu.
Cykl rozpocznie emisja serialu "Rozważna i romantyczna
", następnie od 16 listopada pojawi się "Emma
", a w finale widzowie obejrzą kultową "Dumę i uprzedzenie
" z Colinem Firthem
emitowaną od 14 grudnia. Fani pisarki będą mogli obejrzeć 16 grudnia nową trzyczęściową produkcję poświęconą autorce pt. "Jane Austen: Narodziny geniuszu
" w BBC Lifestyle.
Pierwszym z nich będzie klasyczna opowieść o namiętności, miłości i małżeństwie – "Rozważna i romantyczna
". Nowe życie w dzieło Jane Austen tchnął słynny scenarzysta Andrew Davies
znany z adaptacji dzieł literatury angielskiej (m.in. "Dziennik Bridget Jones
").
Uczuciowa i impulsywna Marianna Dashwood (Charity Wakefield
) zakochuje się od pierwszego wejrzenia w szarmanckim, lecz nieodpowiednim dla niej Johnie Willoughby (Dominic Cooper
). Lekceważy ostrzeżenia starszej siostry. Tymczasem opanowana i żyjąca w świecie konwenansów Elinor (Hattie Morahan
) nawet przed najbliższymi próbuje ukryć swój zawód miłosny. Jak znaleźć prawdziwą miłość w świecie rządzonym przez pozycję społeczną i majątek? Obie siostry muszą wynieść ze swoich bolesnych doświadczeń cenną naukę – w życiu nie można być jedynie rozważnym lub romantycznym, należy połączyć te dwie cechy. Emisja serialu "Rozważna i romantyczna" odbędzie się od niedzieli, 26 października o godz. 17:50 w BBC First.
W listopadowej odsłonie pasma "Cały świat Jane Austen" pojawi się zabawna, błyskotliwa i lekka adaptacja komediowego arcydzieła pisarki – "Emma
". Jest to historia miłosna o młodej kobiecie tak skupionej na aranżowaniu życia miłosnego innych, że nie dostrzega tego, co dzieje się przed jej własnymi oczami. Odtwórczyni głównej roli, Romola Garai
, zdobyła nominację do Złotego Globu, za swoją kreację w tym serialu.
Piękna, bystra oraz dobrze sytuowana Emma Woodhouse uważa się za świetną swatkę. Jest przekonana, że to dzięki niej siostra oraz guwernantka wyszły za świetne partie. Pewna swojego talentu rozpoczyna ryzykowną grę. Przekonuje swoją nową przyjaciółkę, młodą i urodziwą, choć gorzej sytuowaną Harriet, by odrzuciła korzystną propozycję ożenku z miejscowym rolnikiem na rzecz eleganckiego pana Eltona. Tak rozpoczyna się historia, w której wystawione na próbę zostają przekonania Emmy. Serial "Emma" będzie emitowany od niedzieli, 16 listopada o godz. 17:50 w BBC First.
Cykl zakończy emisja kultowej serialowej adaptacji powieści "Duma i uprzedzenie" z rolami Colina Firtha
i Jennifer Ehle
, uhonorowanej za swoją kreację w tej produkcji nagrodą BAFTA. Wielokrotnie nagradzana adaptacja z 1995 roku została wyreżyserowana przez Andrew Daviesa
i zrealizowana z rozmachem w pałacach i rezydencjach starej Anglii. Klasyczna regencyjna opowieść Jane Austen
pulsuje energią – pełna życia i błyskotliwości Elizabeth Bennet oczarowuje wyniosłego, pełnego wewnętrznego napięcia pana Darcy’ego na tle sielankowych krajobrazów, sal balowych małych miasteczek i angielskich posiadłości. Dzięki znakomitej ekipie produkcyjnej i obsadzie złożonej z najlepszych brytyjskich aktorów charakterystycznych – w tym Colina Firtha
, Jennifer Ehle
, Julii Sawalhy
, Alison Steadman
, Crispina Bonham-Cartera
, Emilii Fox
i wielu innych – ta stylowa, dowcipna i pełna pasji adaptacja to pozycja obowiązkowa. Emisja "Dumy i uprzedzenia" startuje w niedzielę, 14 grudnia w BBC First o godz. 17:50.
