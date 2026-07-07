26. MFF TAURON Nowe Horyzonty: Znamy pełny program. Na otwarcie "Fiord"

Aż 283 filmy z 92 krajów (w tym 43 polskie produkcje i koprodukcje), 245 pełnych i 43 krótkie metraże o łącznym czasie trwania 25 697 minut czekają na osoby uczestniczące w 26. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym TAURON Nowe Horyzonty. Przed nami setki seansów w Kinie Nowe Horyzonty, Dolnośląskim Centrum Filmowym, pod gołym niebem na wrocławskim Rynku oraz w przestrzeni OPT Zamek w Leśnicy. Do tego wystawy, koncerty, spotkania i inne wydarzenia towarzyszące. Festiwal już po raz siódmy będzie można zaprosić także do swoich domów: część filmów będzie dostępna online (23 lipca – 2 sierpnia – pokazy stacjonarne, do 9 sierpnia – seanse online). Do Wrocławia przyjedzie niemal 500 gościń i gości z całego świata. Dziś odkrywamy wszystkie karty: oto program festiwalu!
Pełny program wydarzenia jest już dostępny na naszej stronie internetowej, a w najbliższy czwartek, 9 lipca o godz. 12:00, rozpocznie się sprzedaż biletów i dostępów do seansów online (poprzez stronę nowehoryzonty.pl
). → Sprawdź program festiwalu
Co na początek? Nowe Horyzonty otworzy tegoroczny laureat Złotej Palmy na MFF w Cannes – "Fiord" ("Fjord") w reżyserii Cristiana Mungiu
, który na polskie ekrany wprowadzi Gutek Film. Najnowsze dzieło twórcy "4 miesięcy, 3 tygodni i 2 dni
" to mistrzowsko skrojony dramat moralno-sądowy skupiony wokół Lisbet i Mihaia Gheorghiu (w tych rolach fenomenalni Renate Reinsve
i Sebastian Stan
) – konserwatywnego małżeństwa, którego prywatne życie w małym norweskim miasteczku nagle staje się przedmiotem bezwzględnego publicznego osądu.
W wieczór otwarcia (23 lipca) "Fiord
" zostanie zaprezentowany publiczności Nowych Horyzontów na kilku seansach. Poza nim, pierwsi festiwalowicze będą mieli okazję zobaczyć jeden z tytułów sekcji Mistrzynie/Mistrzowie, czyli "Ostatniego konsjerża
" ("The Souffler") Gastona Solnickiego
, z Willemem Dafoe
w tytułowej roli. Sekcję Oslo/Reykjavik otworzy "Arru
" w reżyserii Elle Sofy Sary
.
Światło po horyzont, czyli kino, które wymyka się schematom
W tegorocznej identyfikacji wizualnej festiwalu światło rzeczywiście świeci po horyzont, jednak główny akcent kładziemy na to, co powstaje na styku jasności i cienia – w odbiciach, powidokach i refleksach. Samo światło nie jest przecież jednorodne: ulega załamaniu oraz rozszczepieniu, dzięki czemu zyskujemy zachwycającą paletę barw. Dokładnie tak, jak w festiwalowym programie, w którym absolutnie nic nie jest monochromatyczne. Nie mrużcie więc oczu, by nie uronić żadnego z tych rozbłysków i przygotujcie się na pełne spektrum kinowych wrażeń. Sprawdźcie, jak tegoroczne hasło przekłada się na poszczególne sekcje programu. Czytaj więcej
Festiwal w liczbach
283 filmy na festiwalu, w tym 240 pełnometrażowych i 43 krótkometrażowych
622 seanse
92 – liczba krajów, z których filmy znalazły się w programie
25 697 minut – łączny czas trwania wszystkich filmów
niemal 500 gościń i gości na festiwalu (łącznie z uczestniczkami i uczestnikami wydarzeń branżowych)
4163 – łączna liczba foteli kinowych i miejsc dla osób uczestniczących w festiwalu
185 osób czuwających nad organizacją festiwalu
225 wspaniałych osób wolontariackich