27. Festiwal Filmu Niemego w Krakowie

Od 12 do 15 listopada potrwa w Krakowie 27. Festiwal Filmu Niemego. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem KONTINUUM, a w programie są przełomowe filmy nieme, które pozostają żywym źródłem inspiracji dla współczesnych twórców. Wśród artystów, którzy zagrają do filmów na żywo, są m.in. zespoły hoshii, Hańba! i ARS LATRANS Orchestra, a także polscy i zagraniczni muzycy: La Giang, Jagodna czy Lullahush (IE) i Magda Drozd (UK/CH).
Krakowski Festiwal Filmu Niemego to najstarszy w Polsce przegląd filmów niemych, którym towarzyszy muzyka wykonywana na żywo. Hasło przewodnie tegorocznej edycji Festiwalu - KONTINUUM - przypomina, że historia kina to wieczny cykl powracających inspiracji. Współcześni reżyserzy i artyści wracają do minionych epok i nurtów, składając hołd przełomowym twórcom i wchodząc w dialog z ich arcydziełami. Kino dawne i współczesne stają się dla siebie niczym zwierciadlane odbicia - prowadzą ze sobą dialog ponad czasem, wzajemnie się oświetlając i dopełniając.
Pierwszy festiwalowy seans odbędzie się w czwartek, 12 listopada. O godzinie 18.00 wyświetlony zostanie polski film Ludzie bez jutra
, który przez wiele lat był uznawany za zaginiony. Sensacyjne odkrycie, jakiego w niemieckich archiwach dokonali Kamil Stepan i Jerzy Maśnicki, sprawiło, że historię tragicznego romansu z przełomu wieków można ponownie zobaczyć na kinowym ekranie. Muzykę na żywo wykona zespół Hańba!, łączący historyczne inspiracje muzyczne międzywojennej Polski ze współczesnością.
Oficjalna inauguracja Festiwalu odbędzie się tego dnia o 20.45. Filmem otwarcia jest komedia Człowiek z kamerą
, w której w rolę nieporadnego kamerzysty wciela się niezapomniany „komik z kamienną twarzą” - Buster Keaton
. O oprawę muzyczną seansu zadba zespół hoshii, założony przez saksofonistę Kubę Więcka. Ich muzyka wymyka się jazzowym ramom, mieszając hip-hop, elektronikę i nowoczesne brzmienia.
Festiwalowy piątek to pokazy dwóch filmów, które wniosły do kina nastrój grozy i niesamowitości. Na pierwszym seansie tego dnia będzie można zobaczyć film Upadek domu Usherów
, wyreżyserowany przez Jeana Epsteina na podstawie prozy Edgara Allana Poe. To oniryczna opowieść o mężczyźnie, który obsesyjnie maluje portret swojej żony. Podczas seansu na żywo zagra trio Eta Hox x Pruski x Kateryna Ziabliuk, które łączy ambient, elektronikę i spontaniczną improwizację. Drugi piątkowy pokaz to okazja, by na kinowym ekranie zobaczyć film Zmęczona śmierć
- pierwszy ważny tytuł w dorobku Fritza Langa
, który później zapisał się w historii kinematografii dzięki takim dziełom, jak Nibelungi (1924), Metropolis
(1927) czy M - Morderca
(1931). Wystąpi duet Zima Stulecia, czyli muzyka oscylująca wokół melancholijnej elektroniki, łącząc techno z elementami house’u.
W programie na sobotę są trzy seanse z muzyką na żywo. Dzień rozpocznie się od pokazu zestawu krótkich filmów, które na początku XX wieku wyszły spod ręki pierwszej znanej reżyserki filmowej - Alice Guy
. W zestawie są zarówno baśniowe i fantastyczne opowieści, pełne gagów sceny komediowe oraz wzruszające miniatury, jak i formalne eksperymenty z obrazem i dźwiękiem. Muzyczny akompaniament zapewni Jagodna - pianistka z klasycznym wykształceniem, której autorskie kompozycje wykraczają poza muzykę poważną i łamią gatunkowe podziały. Na kolejnym sobotnim seansie zostanie wyświetlony monumentalny film Nietolerancja w reżyserii D. W. Griffitha, który ukazuje szeroką panoramę ludzkich doświadczeń, opowiadając o uprzedzeniach i hipokryzji na przestrzeni wieków. Muzykę na żywo wykona Fraś Vinci Duo - duet szukający autentycznych brzmień, czerpiąc inspirację z muzyki klasycznej. Trzeci dzień Festiwalu zamknie pokaz najstarszej zachowanej pełnometrażowej animacji autorstwa Lotte Reiniger
. Zrealizowany na kanwie Baśni tysiąca i jednej nocy film Przygody księcia Achmeda
został zrealizowany za pomocą unikalnej techniki animacji wycinankowej. Do filmu zagra Magda Drozd - kompozytorka, skrzypaczka i artystka dźwiękowa mieszkająca w Londynie i Zurychu, która łączy polski folk z ambientowymi dźwiękami.
Ostatni dzień Festiwalu otworzy pokaz prekursorskiego filmu Student z Pragi
, który zwiastował styl i tematykę niemieckiego ekspresjonizmu. Mroczna opowieść w reżyserii Paula Wegenera i Stellana Rye’a ukazuje losy tytułowego studenta, którego zaczyna prześladować własny cień. Seansowi towarzyszyć będzie muzyka w wykonaniu zespołu ARS LATRANS Orchestra, który zaprezentuje nowatorskie, zaskakujące kompozycje w oryginalnym instrumentarium. Następna propozycja na niedzielę to awangardowy dokument Waltera Ruttmanna, który opowiada o jednej dobie z życia niemieckiej stolicy. Berlin. Symfonia wielkiego miasta to portret miasta-maszyny, którego rytm odzwierciedla miejską aktywność w różnych porach dnia. Do filmu zagra La Giang, który eksploruje różne odcienie muzyki – od klubowych brzmień, przez elektronikę, aż po hipnotyczny deep i progressive house.
Festiwal zamknie w niedzielę pokaz zestawu trzech arcydzieł francuskiej awangardy. Wyświetlony zostanie abstrakcyjny Balet mechaniczny wyreżyserowany przez kubistycznego malarza Fernanda Légera oraz dokument A propos Nicei - debiutancki film Jeana Vigo, który stanowi błyskotliwą satyrę na podziały klasowe we Francji pierwszych dekad XX wieku. W zestawie jest również film Uśmiechnięta pani Beudet
autorstwa Germaine Dulac, czyli jeden z najwcześniejszych przykładów kina feministycznego. Na zakończenie Festiwalu zagra pochodzący z Irlandii Lullahush, którego utwory łączą lokalną tradycję muzyczną ze współczesną elektroniką.
Podczas festiwalowego weekendu w Kinie Pod Baranami odbędą się dwa wydarzenia specjalne dla młodej widowni. W sobotę licealiści i studenci spotkają się na seansie z prelekcją i dyskusją. Wspólnie obejrzą rozgrywająca się w czasach wojny secesyjnej niemą komedię Generał, która stanowi opus magnum króla błyskotliwych gagów, Bustera Keatona. W niedzielę dzieci w wieku przedszkolnym wezmą udział w wyjątkowej odsłonie cyklu Baranki Dzieciom, podczas której będą mogły zobaczyć cztery krótkie animacje Lotte Reiniger i Carla Kocha. To zrealizowane za pomocą techniki wycinankowej adaptacje klasycznych baśni, takich jak Calineczka czy Konik polny i mrówka. Po pokazie odbędą się warsztaty teatru cieni.
Dzień po zakończeniu Festiwalu odbędzie się wydarzenie celebrujące 130. rocznicę pierwszego pokazu filmowego na ziemiach polskich. 14 listopada 1896 roku w krakowskim Teatrze Miejskim - dziś im. Juliusza Słowackiego - odbył się pierwszy pokaz nowego wynalazku, kinematografu, który prezentował ruchome obrazy. Z tej okazji, w poniedziałek, 16 listopada, w tym samym miejscu odbędzie się uroczysty pokaz filmów niemych z muzyką na żywo. Pokazany zostanie pionierski film grozy "Nosferatu
" Friedricha Wilhelma Murnaua oraz zestaw krótkich filmów braci Lumière, które wyświetlano na pierwszych pokazach kinowych w Europie. Muzykę na żywo wykona światowej klasy polski pianista Leszek Możdżer.
Festiwal Filmu Niemego organizowany jest przez Fundację Dla Kina i Kino Pod Baranami.
Informacja sponsorowana