29. Nagrody D.I.C.E. rozdane. Wielki triumf Francuzów. "Clair Obscur: Expedition 33" grą roku

W czwartek odbyła się ceremonia wręczenia nagród D.I.C.E. przyznawanych przez Akademię Interaktywnych Sztuk i Nauk. Nie było niespodzianek. Ponad 30 tysięcy członków Akademii wyróżniło te gry, które dominują w tym sezonie nagród. Nagrody D.I.C.E. 2026 wręczone
Faworytami tegorocznej edycji nagród były
" Clair Obscur: Expedition 33"
i
" Ghost of Yōtei"
, które przewodziły liście nominacji. I to te gry zgarnęły większość nagród.
" Clair Obscur: Expedition 33"
zakończyło wieczór
z pięcioma statuetkami
. Oczywiście jest wśród nich i ta najważniejsza,
dla gry roku
.
" Ghost of Yōtei"
wypadło niewiele gorzej, zdobywając
trzy nagrody
, w tym dla najlepszej gry przygodowej.
Po
dwie statuetki
trafiły do rąk twórców gier
" Blue Prince"
i
" Death Stranding 2: On the Beach"
.
Gra Roku: "
Clair Obscur: Expedition 33
"
Najlepsza gra sieciowa: "
Arc Raiders
"
Najlepsza gra RPG: "
Clair Obscur: Expedition 33
"
Najlepsza gra sportowa: "
Rematch
"
Najlepsza gra akcji: "
Hades II
"
Najlepsza bijatyka: "
Mortal Kombat: Legacy Kollection
"
Najlepsza gra rodzinna: "
LEGO® Party!
"
Najlepsza gra na urządzenia mobilne: "
Persona5: The Phantom X
"
Najlepsza gra strategiczna/symulacyjna: "
The Alters
"
Najlepsza gra wyścigowa: "
Mario Kart World
"
Najlepsza gra przygodowa: "
Ghost of Yōtei
"
Najlepsza gra Immersive Reality: "
Ghost Town
"
Wybitne osiągnięcie w kreacji bohatera: Atsu - "
Ghost of Yōtei
"
Wybitne osiągnięcie w kategorii gier niezależnych: "
Blue Prince
"
Wybitne osiągnięcie w reżyserii gry: "
Clair Obscur: Expedition 33
"
Wybitne osiągnięcie w projekcie gry: "
Blue Prince
"
Wybitne osiągnięcie w opowiadaniu historii: "
Clair Obscur: Expedition 33
"
Wybitne osiągniecie techniczne: "
Death Stranding 2: On the Beach
"
Wybitne osiągnięcie w animacji: "
South of Midnight
"
Wybitne osiągnięcie w projekcie artystycznym: "
Clair Obscur: Expedition 33
"
Wybitne osiągnięcie w projekcie dźwięku: "
Death Stranding 2: On the Beach
"
Wybitne osiągnięcie w kompozycji muzyki oryginalnej: "
Ghost of Yōtei
"
Wybitne osiągnięcie techniczne Immersive Reality: "Hotel Infinity"
Gala wręczenia Nagród D.I.C.E. 2026 VIDEO