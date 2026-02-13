Newsy Gry Festiwale i nagrody 29. Nagrody D.I.C.E. rozdane. Wielki triumf Francuzów. "Clair Obscur: Expedition 33" grą roku
W czwartek odbyła się ceremonia wręczenia nagród D.I.C.E. przyznawanych przez Akademię Interaktywnych Sztuk i Nauk. Nie było niespodzianek. Ponad 30 tysięcy członków Akademii wyróżniło te gry, które dominują w tym sezonie nagród.


Nagrody D.I.C.E. 2026 wręczone



Faworytami tegorocznej edycji nagród były "Clair Obscur: Expedition 33" i "Ghost of Yōtei", które przewodziły liście nominacji. I to te gry zgarnęły większość nagród.

"Clair Obscur: Expedition 33" zakończyło wieczór z pięcioma statuetkami. Oczywiście jest wśród nich i ta najważniejsza, dla gry roku. "Ghost of Yōtei" wypadło niewiele gorzej, zdobywając trzy nagrody, w tym dla najlepszej gry przygodowej.

Po dwie statuetki trafiły do rąk twórców gier "Blue Prince" i "Death Stranding 2: On the Beach".

Gra Roku: "Clair Obscur: Expedition 33"
Najlepsza gra sieciowa: "Arc Raiders"
Najlepsza gra RPG: "Clair Obscur: Expedition 33"
Najlepsza gra sportowa: "Rematch"
Najlepsza gra akcji: "Hades II"
Najlepsza bijatyka: "Mortal Kombat: Legacy Kollection"
Najlepsza gra rodzinna: "LEGO® Party!"
Najlepsza gra na urządzenia mobilne: "Persona5: The Phantom X"
Najlepsza gra strategiczna/symulacyjna: "The Alters"
Najlepsza gra wyścigowa: "Mario Kart World"
Najlepsza gra przygodowa: "Ghost of Yōtei"
Najlepsza gra Immersive Reality: "Ghost Town"
Wybitne osiągnięcie w kreacji bohatera: Atsu - "Ghost of Yōtei"
Wybitne osiągnięcie w kategorii gier niezależnych: "Blue Prince"
Wybitne osiągnięcie w reżyserii gry: "Clair Obscur: Expedition 33"
Wybitne osiągnięcie w projekcie gry: "Blue Prince"
Wybitne osiągnięcie w opowiadaniu historii: "Clair Obscur: Expedition 33"
Wybitne osiągniecie techniczne: "Death Stranding 2: On the Beach"
Wybitne osiągnięcie w animacji: "South of Midnight"
Wybitne osiągnięcie w projekcie artystycznym: "Clair Obscur: Expedition 33"
Wybitne osiągnięcie w projekcie dźwięku: "Death Stranding 2: On the Beach"
Wybitne osiągnięcie w kompozycji muzyki oryginalnej: "Ghost of Yōtei"
Wybitne osiągnięcie techniczne Immersive Reality: "Hotel Infinity"

Gala wręczenia Nagród D.I.C.E. 2026



