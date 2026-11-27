Festiwalowe emocje nie zwalniają tempa – w piątek publiczność 3. BNP Paribas Warsaw SerialCon czekają spotkania z ikonami polskiego kina, rozmowy o serialowej modzie oraz wyczekiwane przedpremiery. Oto najciekawsze punkty programu trzeciego dnia!
Trzeci dzień 3. BNP Paribas Warsaw SerialCon zapowiada się równie intensywnie, łącząc spotkania z wybitnymi osobowościami polskiego ekranu, rozmowy o serialowej modzie oraz wieczorne pokazy specjalne. Piątkowy program otworzy w samo południe (godz. 12:00) spotkanie z Mieczysławem Hryniewiczem
w ramach cyklu Stars on Stage by BNP Paribas, a o godzinie 15:00 w cyklu Style on Screen (na które zaprasza Answear.LAB) Joanna Hoffmann porozmawia z Katherine Burchill
. Następnie o 16:00 na scenie Stars on Stage pojawi się Magdalena Cielecka
, a o 17:00 Mary Pawłowska
, by podzielić się z festiwalową publicznością swoimi aktorskimi doświadczeniami. Wieczór należeć będzie do wyczekiwanych projekcji: o 18:00 widzowie będą mogli wybrać między przedpremierą serialu "Genialna M.
" w reżyserii Olgi Chajdas
(SkyShowtime) a pokazem dokumentu "DJ Mehdi: Made in France
" w reżyserii Thibauta de Longeville
(Series Mania Institute), natomiast o godzinie 20:00 festiwalowy dzień zwieńczy pokaz specjalny produkcji "Kulej. Dwie strony medalu
" w reżyserii Xawerego Żuławskiego
(Polsat).
Harmonogram wydarzeń znajdziecie TUTAJ
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"ŻYJEMY W CZASACH, W KTÓRYCH WSZYSTKO STAŁO SIĘ POWAŻNE"
fot. Maks MałotaPiotr Polak
to aktor, który wie, jak robić dobrą komedię. Już szósty raz pokazał, jak nie być prezesem w firmie. Serial "The Office PL
" dostał nominację w Konkursie Głównym za Najlepszy Polski Serial Roku 2026 na BNP Paribas WarsawSerialCon. Porozmawialiśmy z Piotrem o tym, jak tworzyć komediowe biuro i nie zwariować.
Wywiad przeczytacie TUTAJ
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POKAZ SPECJALNY PIERWSZEGO ODCINKA SERIALU "LALKA" Z UDZIAŁEM TWÓRCÓW – SANDRY DRZYMALSKIEJ, JULII WYSZYŃSKIEJ, MARII KANII I JAGODY DUTKIEWICZ
Odbędzie się 28.11.2026 roku o godz. 18:00 w Kinotece podczas 3. BNP Paribas Warsaw SerialCon. Bilety dostępne na www.warsawserialcon.pl
oraz w kasach Kinoteki.
Informacja sponsorowana