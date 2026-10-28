3. BNP Paribas Warsaw SerialCon: Nominacje o tytuł Najlepszego Polskiego Serialu 2026 roku!

W Konkursie Głównym 3. BNP Paribas Warsaw SerialCon zostaną pokazane najlepsze i najciekawsze polskie produkcje ostatnich 12 miesięcy. Międzynarodowe, niezależne jury, składające się z przedstawicieli i przedstawicielek branży kreatywnej przyzna nagrody w ośmiu kategoriach: Najlepszy Polski Serial Roku 2026, Najlepsza rola męska, Najlepsza rola żeńska, Najlepsza reżyseria, Najlepsze zdjęcia, Najlepsza reżyseria obsady, Najlepszy scenariusz oraz BNP Paribas Tomorrow’s Icon.
W ramach Konkursu Głównego o tytuł Najlepszego Polskiego Serialu
i nagrodę w wysokości 25.000 zł zobaczymy: "Proud" (HBO Max)
- To historia Filipa, młodego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach innych i pracą modela. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Czy Filipowi uda się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia? A do tego zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami? "Wśród nocnej ciszy" (HBO Max)
- W 50. rocznicę wydarzeń, które na zawsze zapisały się w czarnej księdze zbrodni PRL, HBO wraca do historii, która do dziś budzi emocje. Serial "Wśród nocnej ciszy
" w reżyserii Jana Holoubka
, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i oparty na reportażu Wiesława Łuki "Nie oświadczam się", opowiada o zmowie milczenia, śmierci, która nigdy nie powinna była się wydarzyć, oraz o ludziach gotowych poświęcić wszystko, by dotrzeć do prawdy i wymierzyć sprawiedliwość. "Ołowiane dzieci" (Netflix)
- Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król. "Lalka" (Netflix)
– Sześcioodcinkowy dramat o niemożliwej relacji i cenie awansu społecznego. Napędzany ambicją Stanisław dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa. Współczesna reinterpretacja polskiej klasyki literackiej. "Matki Pingwinów. Sezon 2" (Netflix)
- Kama, Ula, Tatiana i Jerzy zakładają własną szkołę dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, ale dla zarządu szybko okazuje się polem nieustannej walki z biurokracją, finansami i emocjonalnym przeciążeniem. Drugi sezon łączy trudne wybory z humorem i ciepłem, wprowadzając nowe postacie i oferując świeże spojrzenie na relacje. Rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, mierząc się z własnymi emocjami. Dzieci z kolei dorastają, konfrontują się ze zmieniającą się naturą rodzinnych konfiguracji, stają przed pierwszymi miłościami i uczą się, jak funkcjonować w relacjach z innymi. "The Office PL. Sezon 6" (CANAL +)
- Miało nie być żadnych zmian, ale w Kropliczance właśnie nadchodzą nowe… Do Siedlec przyjeżdża Robert, ekscentryczny pracownik z Warszawy, który szybko wchodzi w biurowe układy i staje się obiektem fascynacji Michała. Pod hasłem "Kropliczanka 2030" zaczyna się walka o wpływy i stanowiska: Michał próbuje utrzymać władzę, Patrycja widzi szansę na zawodowy awans, a Darek znajduje się na życiowym zakręcie.
W kategorii Najlepsza Rola Żeńska
, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowane są: Izabela Kuna
("Klara. Rewolucja
", HBO Max) Justyna Wasilewska
("Wśród nocnej ciszy
", HBO Max) Joanna Kulig
("Ołowiane dzieci
", Netflix) Sandra Drzymalska
("Lalka
", Netflix) Maria Dębska
("Pionek
", Sky Showtime) Masza Wągrocka
("Matki Pingwinów. Sezon 2
", Netflix)
W kategorii Najlepsza Rola Męska
, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są: Ignacy Liss
("Proud
", HBO Max) Adam Woronowicz
("Klara. Rewolucja
", HBO Max) Łukasz Simlat
("Wśród nocnej ciszy
", HBO Max) Michał Żurawski
("Ołowiane dzieci
", Netflix) Tomasz Schuchardt
("Lalka
", Netflix) Piotr Polak
("The Office PL. Sezon 6
", CANAL +)
W kategorii Najlepsza Reżyseria
, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są: Karol Klementewicz
("Proud
", HBO Max) Jan Holoubek
("Wśród nocnej ciszy
", HBO Max) Maciej Pieprzyca
("Ołowiane dzieci
", Netflix) Paweł Maślona
("Lalka
", Netflix) Klara Kochańska-Bajon
, Jagoda Szelc
("Matki Pingwinów. Sezon 2
", Netflix) Łukasz Kośmicki
("Klangor. Sezon 2
", CANAL +)
W kategorii Najlepsze Zdjęcia
, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są: Weronika Bilska
("Proud
", HBO Max) Maciej Sobieraj
("Wśród nocnej ciszy
", HBO Max) Witold Płóciennik
(†) ("Ołowiane dzieci
", Netflix) Paweł Flis
("Lalka
", Netflix) Ita Zbroniec-Zajt
("Matki Pingwinów. Sezon 2
", Netflix) Paweł Chorzępa
("The Office PL. Sezon 6
", CANAL +)
W kategorii Najlepsza Reżyseria Obsady
, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są:
Viola Borcuch ("Proud
", HBO Max) Magdalena Szwarcbart
("Klara. Rewolucja
", HBO Max)
Żywia Kosińska ("Wśród nocnej ciszy
", HBO Max) Alina Trybiło-Falana
, Gniewko Falana
("Ołowiane dzieci
", Netflix) Katarzyna Gryciuk-Krzywda
("Lalka
", Netflix) Gniewko Falana
, Marta Markiewicz
("Matki Pingwinów. Sezon 2
", Netflix)
W kategorii Najlepszy Scenariusz
, w której nagrodą jest 10.000 zł, nominowani są: Karol Klementewicz
, Monika Pęcikiewicz
("Proud
", HBO Max) Marek Modzelewski
("Klara. Rewolucja
", HBO Max) Jakub Korolczuk
("Ołowiane dzieci
", Netflix) Paweł Demirski
, Jagoda Dutkiewicz
, Paweł Maślona
("Lalka
", Netflix) Klara Kochańska-Bajon
, Nina Lewandowska
, Justyna Bilik
, Ariadna Lewańska
, Magdalena Żakowska
("Matki Pingwinów. Sezon 2
", Netflix) Łukasz Sychowicz
, Jakub Rużyłło
, Mateusz Zimnowodzki
("The Office PL. Sezon 6
", CANAL +v)
W kategorii Tomorrow’s Icon
, czyli wyróżnienia i nagrody w wysokości 10.000 zł dla młodej kreatywnej osoby, która w danym roku zaproponowała nowe i oryginalne, przełomowe spojrzenie na polski serial – przykuwając uwagę branży i widzów swoimi świeżymi, twórczymi pomysłami, nominowani są: Maria Kania
– ("Lalka
", Netflix; "Wśród nocnej ciszy
", HBO Max) Ignacy Liss
("Proud
", HBO Max) Kamil Studnicki
("Proud
", HBO Max) Mary Pawłowska
("Klangor. Sezon 2
", CANAL +) Masza Wągrocka
("Matki Pingwinów. Sezon 2
", Netflix)
To nie koniec konkursowych kategorii. W ramach BNP Paribas Warsaw SerialCon zostanie przyznana również Nagroda Publiczności w wysokości 10.000 zł, wyłoniona w wyniku głosowania widzów i widzek podczas trwania Festiwalu. Zostanie wręczona również Nagroda Kasi Bajki utworzona z inicjatywy organizatorów Festiwalu oraz Canal+ Polska. Kasia Bajka była specjalistką i pasjonatką branży audiowizualnej współpracującą z Canal+ Polska, a także wieloletnią programerką i managerką w Fundacji OFF CAMERA, gdzie odpowiadała m.in. za program SerialConu podczas Festiwalu OFF CAMERA. Nagroda jej imienia została stworzona, by uhonorować twórczynie i twórców audiowizualnych, którzy tak jak Kasia potrafią inspirować, poruszać i zaskakiwać.
Ponadto w trakcie 3. BNP Paribas Warsaw SerialCon zostanie przyznana Nagroda CUTTING EDGE. Jest to wyróżnienie dla twórców i twórczyń, którzy zacierają granice między światem seriali a filmu. Nieustannie poszukują nowych i oryginalnych form opowiadania odcinkowych historii, a także przełamują konwencje gatunkowe. Podążają ścieżkami wymagającymi zaangażowania, skuteczności i konsekwencji. Nagroda ma na celu wyróżnianie osobowości, które podejmują odważne i znaczące tematy, promują różnorodność i łamią stereotypy swoim działaniem. W poprzednich latach wyróżnieni zostali Jared Harris i Michelle Fairley.
Uroczyste wręczenie Nagród nastąpi podczas Gali Zamknięcia Festiwalu 29 listopada
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Trzecia edycja BNP Paribas Warsaw SerialCon, organizowana przez Fundację OFF CAMERA, odbędzie się od 25 do 29 listopada w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
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Do zobaczenia w kinie!
Informacja sponsorowana