"Daredevil: Odrodzenie" nie doczeka się 4. sezonu. Marvel podjął decyzję

Szykujcie się na pożegnanie z serialem "Daredevil: Odrodzenie". Według źródeł "The Hollywood Reporter" nadchodzący trzeci sezon będzie jednocześnie ostatnim. Decyzję podjęto około dwóch miesięcy po zakończeniu zdjęć do nowych odcinków.
Kolejne pożegnanie z Daredevilem
Marvel rozstał się również z Dario Scardapanem
, showrunnerem serialu. Jego kontrakt wygasł i nie został przedłużony. Co ciekawe, Scardapane
odchodzi już na etapie postprodukcji. Nie wiadomo jeszcze, kto doprowadzi do końca prace nad trzecim sezonem. Marvel Studios nie skomentowało tych informacji. Przypomnijmy, że oryginalny "Daredevil
" Netfliksa także doczekał się trzech sezonów.
Finałowy sezon "Daredevila: Odrodzenie
" ma zadebiutować w 2027 roku. Serial opowiada o tym, jak Wilson Fisk
(Vincent D'Onofrio
) zostaje burmistrzem Nowego Jorku, a następnie rozpoczyna walkę z Daredevilem
i innymi zamaskowanymi bohaterami stojącymi mu na drodze. Drugi sezon, który zadebiutował wiosną tego roku, zakończył się uwięzieniem Matta Murdocka (Charlie Cox
).
Droga "Daredevila: Odrodzenia
" na ekrany od początku nie była najłatwiejsza. Serial został zamówiony przez Disney+ w 2022 roku jako 18-odcinkowy sezon, a jego głównymi scenarzystami byli Matt Corman
i Chris Ord
. Produkcję wstrzymano podczas strajków w Hollywood w 2023 roku, a Marvel zdecydował się wówczas na gruntowną zmianę kierunku. Corman
i Ord
, którzy planowali bardziej epizodyczną strukturę i mniej mroczny ton niż w oryginalnym serialu Netfliksa, zostali zwolnieni. Ich miejsce zajął Scardapane
, wcześniej scenarzysta i producent wykonawczy netfliksowego "Punishera
". Do projektu dołączyli również Justin Benson
i Aaron Moorhead
("Loki
", "Moon Knight
") jako reżyserzy i producenci wykonawczy. Początkowe zamówienie na 18 odcinków podzielono później na dwa sezony. Ostatecznie pierwszy otrzymał dziewięć odcinków, a drugi osiem.
Przyszłość seriali Marvela
Marvel Television stopniowo ogranicza liczbę produkowanych seriali na Disney+. "Daredevil: Odrodzenie
" nie jest jedynym projektem, który został w ostatnim czasie skrócony lub zakończony. Nie tak dawno zrezygnowano również z drugiego sezonu "Wonder Mana", choć wcześniej serial został przedłużony na drugi sezon.
Jednocześnie według źródeł Disney dał właśnie zielone światło thrillerowi szpiegowskiemu o roboczym tytule "Zodiac"
. Nie wiadomo jeszcze, do czego odnosi się ten tytuł. W komiksach Marvela Zodiac to organizacja przestępcza kierowana przez złoczyńcę o pseudonimie Scorpio, której członkowie są powiązani z poszczególnymi znakami zodiaku.
"Daredevil: Odrodzenie" - zwiastun 2. sezonu