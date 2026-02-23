Radujcie się! Yoko Taro szykuje nowy "Evangelion"

To się nazywa prezent. Z okazji 30. rocznicy serialu "Neon Genesis Evangelion" fani dowiedzieli się, że w przygotowaniu jest nowy "Evangelion"! TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Nowy serial w uniwersum "Neon Genesis Evangelion"!
O projekcie na razie wiemy naprawdę niewiele. Będzie to rzecz jasna serial animowany.
Fanów ucieszy wiadomość dotycząca tego, kto jest z projektem związany. Otóż scenariusz napisze sam legendarny Yoko Taro
, twórca gry "NieR: Automata
". Natomiast reżyserami zostali: Kazuya Tsurumaki
(weteran serii, ostatnio pracował przy "Evangelion: 3.0+1.01 Od-nowa
") i Toko Yatabe
, dla którego będzie to debiut w tej roli. Za muzykę odpowiadać będzie Keiichi Okabe
.
"Neon Genesis Evangelion
" nadawany był w latach 1995-96. Jego akcja rozgrywała się w roku 2015, piętnaście lat po katastrofie znanej jako Drugie Uderzenie, spowodowanej rzekomo przez meteor, który zmiótł z powierzchni Ziemi połowę populacji i wykrzywił jej oś obrotu. Kiedy ludzkości udaje się częściowo naprawić wyrządzone przez katastrofę szkody, Tokio-3 – zmilitaryzowane miasto zlokalizowane na ostatnich suchych obszarach Japonii – atakują dziwne istoty zwane Aniołami. Broń konwencjonalna okazuje się wobec nich bezużyteczna. Jedynym znanym środkiem obronnym stają się biomechaniczne mechy skonstruowane przez organizację NERV – Evangeliony...
Ostatnim filmowym tytułem w cyklu pozostaje "Evangelion: 3.0+1.01 Od-nowa
" z 2021 roku.
Zapowiedź nowego serialu "Evangelion"