Radujcie się! Yoko Taro szykuje nowy "Evangelion"
Seriale

Radujcie się! Yoko Taro szykuje nowy "Evangelion"

MovieWeb
https://www.filmweb.pl/news/30.+lat+%22Neon+Genesis+Evangelion%22.+Fani+dostaj%C4%85+zapowied%C5%BA+nowego+serialu-165328
Radujcie się! Yoko Taro szykuje nowy &quot;Evangelion&quot;
To się nazywa prezent. Z okazji 30. rocznicy serialu "Neon Genesis Evangelion" fani dowiedzieli się, że w przygotowaniu jest nowy "Evangelion"!


Nowy serial w uniwersum "Neon Genesis Evangelion"!



O projekcie na razie wiemy naprawdę niewiele. Będzie to rzecz jasna serial animowany. 

Fanów ucieszy wiadomość dotycząca tego, kto jest z projektem związany. Otóż scenariusz napisze sam legendarny Yoko Taro, twórca gry "NieR: Automata". Natomiast reżyserami zostali: Kazuya Tsurumaki (weteran serii, ostatnio pracował przy "Evangelion: 3.0+1.01 Od-nowa") i Toko Yatabe, dla którego będzie to debiut w tej roli. Za muzykę odpowiadać będzie Keiichi Okabe.

"Neon Genesis Evangelion" nadawany był w latach 1995-96. Jego akcja rozgrywała się w roku 2015, piętnaście lat po katastrofie znanej jako Drugie Uderzenie, spowodowanej rzekomo przez meteor, który zmiótł z powierzchni Ziemi połowę populacji i wykrzywił jej oś obrotu. Kiedy ludzkości udaje się częściowo naprawić wyrządzone przez katastrofę szkody, Tokio-3 – zmilitaryzowane miasto zlokalizowane na ostatnich suchych obszarach Japonii – atakują dziwne istoty zwane Aniołami. Broń konwencjonalna okazuje się wobec nich bezużyteczna. Jedynym znanym środkiem obronnym stają się biomechaniczne mechy skonstruowane przez organizację NERV – Evangeliony... 

Ostatnim filmowym tytułem w cyklu pozostaje "Evangelion: 3.0+1.01 Od-nowa" z 2021 roku.

Zapowiedź nowego serialu "Evangelion"





