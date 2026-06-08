Netflix ujawnił datę premiery i plakat 4. części serialu "Lupin"

Netflix oficjalnie ogłosił datę amerykańskiej premiery 4. sezonu swojego francuskiego hitu "Lupin". Nowa odsłona serialu z Omarem Syem w roli charyzmatycznego złodzieja-gentlemana Assane'a Diopa zadebiutuje na platformie 23 października. Serwis zaprezentował również pierwszy plakat promujący nadchodzące odcinki.
"Lupin" sezon 4. – premiera w październiku
W nowym, liczącym osiem odcinków sezonie Omar Sy
ponownie wcieli się w Assane'a. Na ekranie towarzyszyć mu będą także Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine oraz Laïka Blanc-Francard.
UWAGA! SPOILERY Z 3. SEZONU
Poprzednia, siedmioodcinkowa część serialu trafiła na Netfliksa w październiku 2023 roku i zakończyła się mocnym cliffhangerem. Po sfingowaniu własnej śmierci Assane przez większość sezonu ukrywał się przed światem i jednocześnie organizował serię ryzykownych kradzieży. Wszystko po to, by zapewnić spokojne i bezpieczne życie swojej żonie, synowi, matce oraz najlepszemu przyjacielowi. Ostatecznie uznał, że jedynym wyjściem jest poświęcenie samego siebie i oddał się w ręce policji.
Netflix opublikował też plakat promujący 4. sezon.
Netflixowy "Lupin
" pozostaje luźną interpretacją przygód Arsène’a Lupina – legendarnego bohatera stworzonego na początku XX wieku przez Maurice’a Leblanca
.
Twórcą serialu jest George Kay
, który rozwija projekt wspólnie z François Uzanem
.
Scenariusze czwartego sezonu napisali Mathilde Arnaud
, Jean-Yves Arnaud
, Tigran Rosine
oraz Florent Meyer
. Za reżyserię odpowiadają Edouard Salier
, Everardo Gout
i Hugo Gélin
.
Premiera na Netfliksie w USA 23 października.
Omar Sy – ostatnie role
W czasie przerwy między sezonami Omar Sy
, który dzieli życie zawodowe między Paryż i Los Angeles, wystąpił w filmach "Księga Clarence'a
", "The Killer
" w reżyserii Johna Woo
, "Shadow Force
" oraz komedii romantycznej "Francuski kochanek
".
Omar Sy w 3. sezonie serialu "Lupin". Zobacz zwiastun