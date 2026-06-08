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Netflix ujawnił datę premiery i plakat 4. części serialu "Lupin"

Deadline / autor: /
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Netflix ujawnił datę premiery i plakat 4. części serialu &quot;Lupin&quot;
Netflix oficjalnie ogłosił datę amerykańskiej premiery 4. sezonu swojego francuskiego hitu "Lupin". Nowa odsłona serialu z Omarem Syem w roli charyzmatycznego złodzieja-gentlemana Assane'a Diopa zadebiutuje na platformie 23 października. Serwis zaprezentował również pierwszy plakat promujący nadchodzące odcinki.

"Lupin" sezon 4. – premiera w październiku



W nowym, liczącym osiem odcinków sezonie Omar Sy ponownie wcieli się w Assane'a. Na ekranie towarzyszyć mu będą także Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine oraz Laïka Blanc-Francard.

UWAGA! SPOILERY Z 3. SEZONU

Poprzednia, siedmioodcinkowa część serialu trafiła na Netfliksa w październiku 2023 roku i zakończyła się mocnym cliffhangerem. Po sfingowaniu własnej śmierci Assane przez większość sezonu ukrywał się przed światem i jednocześnie organizował serię ryzykownych kradzieży. Wszystko po to, by zapewnić spokojne i bezpieczne życie swojej żonie, synowi, matce oraz najlepszemu przyjacielowi. Ostatecznie uznał, że jedynym wyjściem jest poświęcenie samego siebie i oddał się w ręce policji.

Netflix opublikował też plakat promujący 4. sezon. 


Netflixowy "Lupin" pozostaje luźną interpretacją przygód Arsène’a Lupina – legendarnego bohatera stworzonego na początku XX wieku przez Maurice’a Leblanca.

Twórcą serialu jest George Kay, który rozwija projekt wspólnie z François Uzanem

Scenariusze czwartego sezonu napisali Mathilde Arnaud, Jean-Yves Arnaud, Tigran Rosine oraz Florent Meyer. Za reżyserię odpowiadają Edouard Salier, Everardo Gout i Hugo Gélin.

Premiera na Netfliksie w USA 23 października. 

Omar Sy – ostatnie role



W czasie przerwy między sezonami Omar Sy, który dzieli życie zawodowe między Paryż i Los Angeles, wystąpił w filmach "Księga Clarence'a", "The Killer" w reżyserii Johna Woo, "Shadow Force" oraz komedii romantycznej "Francuski kochanek".

Omar Sy w 3. sezonie serialu "Lupin". Zobacz zwiastun



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