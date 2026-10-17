42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy: zwycięzcy ogłoszeni

42.WMFF: Lista tegorocznych laureatów

Jury Konkursu Międzynarodowego w składzie Teodora Ana Mihai, Rodrigo Plá, Preston Lee i Weronika Książkiewicz przyznało nagrodę dla:Nagroda Publiczności w sekcji Konfrontacje, czyli POLISH FILM INSTITUTE AWARD, pod patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, została przyznana dla filmu:Jury Konkursu 1-2 w składzie: Petr Zelenka, Jon Einarsson Gustafsson i Natalia Grzegorzek przyznało nagrodę dla filmu:Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych, w składzie: Alex Fodor, Ivan Ostrochowski i Agnieszka Zwiefka przyznało nagrodę dla filmu:Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych w składzie Ward Kajal, Rimantė Dogelajte i Mariusz Włodarski, przyznało nagrodę dla filmu:Dodatkową nagrodę dla Najlepszego Polskiego Filmu Krótkometrażowego, ufundowaną przez firmę Orlen, wybrało jury w składzie: Anna Próchniak i Ignacy Liss. Nagroda trafiła do filmu:Jury w składzie Vladimir Angelow, Tilda Suszju Lii i Paweł Jan Mossakowski, przyznało nagrodę FIPRESCI AWARD filmowi:Jury w składzie: Carla Pantile, Karolina Zdunek, Elizabeta Didza, Lehel Fazakosz, Lukas Alderausza i Boldiżar Forro, przyznało nagrodę Young FIPRESCI AWARD filmowi:Za odwagę w opowiadaniu o pokoleniowych zmaganiach nie tracąc przewrotnego spojrzenia na absurdy współczesności przy użyciu nowatorskiej formy, która nie boi się eksperymentu oraz za empatyczne aktorskie portrety.Jury Ekumeniczne, nominowane przez Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej SIGNIS oraz przez INTERFILM, w składzie: Margrit Fruliś, Carlos Minondo i Maciej Franciszczak, przyznało nagrodę filmowi: