42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy: zwycięzcy ogłoszeni

42. edycja Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego dobiega końca. Przed chwilą zakończyła się gala zamknięcia festiwalu, na której poznaliśmy laureatów tegorocznej odsłony imprezy. Poniżej prezentujemy werdykty składów jurorskich wraz z uzasadnieniami.
42.WMFF: Lista tegorocznych laureatów WARSAW GRAND PRIX
Jury Konkursu Międzynarodowego w składzie Teodora Ana Mihai, Rodrigo Plá, Preston Lee i Weronika Książkiewicz przyznało nagrodę dla: GRZEGORZA DĘBOWSKIEGO, za film CUDZE RZECZY / WHAT BELONGS TO OTHERS Za precyzyjny i subtelny sposób opowiadania historii, wybitne kreacje aktorskie oraz złożony, pozbawiony oceniania portret niejednoznacznej i wymykającej się prostym definicjom kobiety. Bohaterki, która przechodzi wewnętrzną przemianę, stopniowo przyjmując tożsamość i życie obcej osoby, a dzięki temu odkrywa możliwość odnalezienia własnej drogi. NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO REŻYSERA
CAI CHENGJIE za film KWARTET Z SUZHOU / SUZHOU QUARTET
Za oryginalną i ambitną koncepcję artystyczną, zrealizowaną dzięki niezwykłym zdjęciom oraz odważnym eksperymentom z formą narracji. Reżyser pozwala czterem historiom rozgrywać się jednocześnie, tworząc między nimi zaskakujące powiązania. W ten sposób powstaje fascynująca wizualnie, wielowymiarowa refleksja nad życiem i śmiercią. NAGRODA SPECJALNA JURY
MARIA DĘBSKA za rolę w filmie PRZEZ ŚCIANĘ / THROUGH THE WALL, reż. Maciej Sobieszczański
Za niezwykle precyzyjną i pełną emocjonalnej prawdy kreację aktorską. Za stworzenie złożonej postaci z ogromną wrażliwością, niezwykłym wyczuciem i powściągliwością. Za rolę, która pozostaje w pamięci widzów na długo po zakończeniu seansu. WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
CHOLERNI FACECI / BLOODY MEN, reż. Jens Sjögren
Film, który w niezwykle autentyczny sposób ukazuje chaos wywołany przemocą domową oraz trudności, z jakimi mierzą się dzieci dorastające pod opieką samotnego rodzica, zmagającego się z własnymi problemami i podejmującego decyzje, które niejednokrotnie zagrażają bezpieczeństwu całej rodziny. To opowieść o dojrzewaniu, odkrywaniu własnej seksualności i próbach odnalezienia się w niestabilnej rzeczywistości, w której dzieci muszą mierzyć się z konsekwencjami wyborów dorosłych. NAGRODA PUBLICZNOŚCI W SEKCJI KONFRONTACJE
Nagroda Publiczności w sekcji Konfrontacje, czyli POLISH FILM INSTITUTE AWARD, pod patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, została przyznana dla filmu:
JOSEPHINE, reż. Beth de Araújo NAGRODA KONKURSU 1-2
Jury Konkursu 1-2 w składzie: Petr Zelenka, Jon Einarsson Gustafsson i Natalia Grzegorzek przyznało nagrodę dla filmu: AGIA, reż. Lorin Terezi Rzadko się spotyka, by pełnometrażowy debiut fabularny był filmem tak kompletnym. Budową przypomina grecką tragedię, dając nam dostęp do świata, który zanika. Subtelna historia buntowniczki, która sprzeciwia się patriarchalnej tradycji i światu, w którym honor rodziny stawia się ponad życie. Agia chce żyć po swojemu i sama o sobie decydować. WYRÓŻNIENIE SPECJALNE KONKURSU 1-2 WSZYSTKO, CO JEST Z TOBĄ NIE TAK / EVERYTHING THAT'S WRONG WITH YOU, reż. Urša Menart Za chwytający za serce portret młodej kobiety, która z całych sił próbuje nawiązać głęboką więź z drugim człowiekiem w świecie przepełnionym emocjonalnym wycofaniem, białymi kłamstwami i niewiernymi niemieckimi chłopakami. NAGRODA KONKURSU FILMÓW DOKUMENTALNYCH
Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych, w składzie: Alex Fodor, Ivan Ostrochowski i Agnieszka Zwiefka przyznało nagrodę dla filmu:
TYMCZASEM W NAMIBII / MEANWHILE IN NAMIBIA, reż. Jonas Spriestersbach
Dla nas film dokumentalny to przede wszystkim film – język wizualny. Dlatego postanowiliśmy nagrodzić dokument, który ufa sile obrazów bardziej niż słowom. Reżyser potrafi kadrować rzeczywistość z wyjątkową precyzją, pozwalając obrazom powoli odsłaniać niepokojące i absurdalne sprzeczności ludzkiego zachowania. Film ukazuje moralną złożoność bez narzucania jednoznacznych ocen, pozostawiając widzom przestrzeń do samodzielnego odczytania znaczeń.
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE KONKURSU FILMÓW DOKUMENTALNYCH
JAK KAŻDY ŚMIERTELNIK / LIKE ANY OTHER MORTAL, reż. María Molina Peiró
Chcielibyśmy przyznać wyróżnienie specjalne filmowi, który zrobił na nas wrażenie zarówno pod względem wizualnym, jak i tematycznym. Wyrazista kompozycja i złożoność filmu świadczą o oryginalnej wizji, a montaż splata rozległą sieć pytań w niezwykłą opowieść. NAGRODA KONKURSU FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH
Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych w składzie Ward Kajal, Rimantė Dogelajte i Mariusz Włodarski, przyznało nagrodę dla filmu: LIST DO DOMU / A LETTER TO HOME, reż. Sina Aghazadeh Z niezwykłą intymnością i subtelną wrażliwością na szczegóły film przekształca zwykły list w poruszającą refleksję nad oddaleniem, poczuciem przynależności i tym, co sprawia, że dane miejsce nazywamy domem. Płynnie przechodząc między rzeczywistością a wyobraźnią, ukazuje niewidzialny ciężar wygnania oraz to, jak miejsce może wciąż żyć w nas na długo po tym, gdy je opuścimy.
Film głęboko nas poruszył swoją wrażliwością, powściągliwością i niezwykle ludzkim spojrzeniem na nieobecność oraz poczucie przynależności. Przypomniał nam również, że czasami to właśnie słowa mogą okazać się najkrótszą drogą do domu. NAGRODA ORLEN DLA NAJLEPSZEGO POLSKIEGO FILMU KRÓTKOMETRAŻOWEGO
Dodatkową nagrodę dla Najlepszego Polskiego Filmu Krótkometrażowego, ufundowaną przez firmę Orlen, wybrało jury w składzie: Anna Próchniak i Ignacy Liss. Nagroda trafiła do filmu: ZZA SZYBY PODGLĄDAM, JAK UMIERA SARNA, MŁODA / DYING OF THE YOUNG DEER, reż. Angelika Cygal Za niezwykłą wrażliwość, oryginalny język filmowy, zawieszony między poetycką narracją fabularną a dokumentalnym spojrzeniem, magnetyzującą obecność ekranową głównej aktorki oraz odwagę podążania własną drogą. NAGRODA MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI KRYTYKI FILMOWEJ FIPRESCI
Jury w składzie Vladimir Angelow, Tilda Suszju Lii i Paweł Jan Mossakowski, przyznało nagrodę FIPRESCI AWARD filmowi: PRZEZ ŚCIANĘ / THROUGH THE WALL, reż. Maciej Sobieszczański Oryginalna i niekonwencjonalna historia miłosna, rozgrywająca się za więziennymi murami w jednym z mrocznych okresów polskiej historii. Efektowne czarno-białe zdjęcia są zarówno sugestywne wizualnie, jak też współdecydują o wyrazistym stylu opowieści. Film niesie uniwersalne przesłanie o potrzebie nadziei i międzyludzkiej więzi, które jest zawsze aktualne. NAGRODA YOUNG FIPRESCI
Jury w składzie: Carla Pantile, Karolina Zdunek, Elizabeta Didza, Lehel Fazakosz, Lukas Alderausza i Boldiżar Forro, przyznało nagrodę Young FIPRESCI AWARD filmowi: KOCHANEK, NIE WOJOWNIK / LOVER, NOT A FIGHTER, reż. Martina Buchelová
Za odwagę w opowiadaniu o pokoleniowych zmaganiach nie tracąc przewrotnego spojrzenia na absurdy współczesności przy użyciu nowatorskiej formy, która nie boi się eksperymentu oraz za empatyczne aktorskie portrety. NAGRODA ECUMENICAL JURY AWARD
Jury Ekumeniczne, nominowane przez Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej SIGNIS oraz przez INTERFILM, w składzie: Margrit Fruliś, Carlos Minondo i Maciej Franciszczak, przyznało nagrodę filmowi: DZIECKO / THE CHILD, reż. Linda Olte Filmowi, który porusza jedną z najbardziej delikatnych kwestii związanych z ludzkim doświadczeniem we współczesnym społeczeństwie. Posiadanie dziecka i założenie rodziny to pragnienie wielu osób. Gdy parze nie udaje się realizować tego marzenia, zatopiona zostaje w głębokim kryzysie i nieufności.
Nagrodzony film stawia ważne pytania etyczne o granice między możliwościami medycyny a ograniczeniami natury, między szczerym pragnieniem wielkiego dobra a desperacką obsesją na jego punkcie, wreszcie między pogodzeniem się z rzeczywistością a życiem w nieustającym poczuciu braku.
Za pomocą urzekających środków wyrazu, film w śmiały, a jednocześnie czuły sposób wydobywa złożone emocje bohaterów. Trudności, z którymi się zmagają, prowadzą ich do odnalezienia nowego sensu w życiu dającego spełnienie i nadzieję.