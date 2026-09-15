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"Debiut" Jessego Eisenberga filmem otwarcia 42. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/42.+Warszawski+Festiwal+Filmowy%3A+film+otwarcia+to+%22Debiut%22+Jessego+Eisenberga-168601
&quot;Debiut&quot; Jessego Eisenberga filmem otwarcia 42. Warszawskiego Festiwalu Filmowego
9 października rusza 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Jak dowiedział się Filmweb, tegoroczną imprezę otworzy komedia "Debiut" z Julianne Moore, Paulem Giamattim i Jessem Eisenbergiem w rolach głównych. Ten ostatni jest również reżyserem i scenarzystą filmu. 

Nowe dzieło dwukrotnie nominowanego do Oscara twórcy "Prawdziwego bólu" opowiada historię Mony (Moore). Bohaterka, odkąd pamięta, jest panią domu, żoną i matką. Kropka. Na jej własne ambicje, plany i marzenia nigdy nie było miejsca ani czasu. Teraz, gdy dzieci dorosły, a mąż poświęca się karierze, Mona postanawia zaskoczyć wszystkich i zrealizować swoje wielkie marzenie: zagrać w teatrze. Gdy udaje jej się zdobyć rolę w lokalnym teatrze, ekscentryczny reżyser nie ukrywa, że wybrał ją nie ze względu na oszałamiający talent, którego nie posiada, ale dlatego, że była jedyną kandydatką. Mona wpada w szalony wir teatralnego życia, próbując odnaleźć się w tej kolorowej ekipie. Choć wydaje się, że pasuje tu jak pięść do nosa, to wkrótce zacznie traktować teatralną trupę jak własną rodzinę. Ale jak wiadomo z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach... 


- Wybór filmu otwarcia to zawsze złożony proces – taki tytuł powinien bowiem spełniać wiele warunków jednocześnie, od statusu premierowego po czas trwania - mówi w rozmowie z Filmwebem dyrektor artystyczny festiwalu Bartek Pulcyn - Jestem przekonany, że "Debiut" Jessego Eisenberga znakomicie spełnia te kryteria. Przede wszystkim ma bezpośredni związek z Polską: stworzył go przecież nasz rodak. Zarazem film łączy wyrazisty, autorski charakter z hollywoodzkim blaskiem. O kreacjach Julianne Moore i Paula Giamattiego już dziś mówi się w kontekście oscarowych szans. Cieszę się, że warszawska publiczność jako pierwsza w tej części Europy będzie mogła sama przekonać się, czy rzeczywiście zasługują one na tak wielkie uznanie.

42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy potrwa do 18 października. Dotychczas ogłoszony program tegorocznej imprezy znajdziecie TUTAJ.

"Debiut": zwiastun



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