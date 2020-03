5 filmów, które poprawią Wam humor

***











Na pierwszy rzut oka historia dwóch śmiertelnie chorych mężczyzn w podeszłym wieku nie wygląda jak materiał na feel-good movie. Jeśli jednak stanowisko reżysera piastuje twórca kultowego, a przed kamerą popis dają tacy giganci ekranu jak Jack Nicholson Morgan Freeman , wątpliwości znikają.to rozgrzewająca niczym herbata z prądem opowieść o tym, że nigdy jest za późno, by spełnić marzenia i naprawić dawne błędy, a pieniądze nie dają szczęścia, gdy nie można się nimi podzielić z bliskimi. Twórcy filmu przypominają: skoro wszystkich nas wcześniej czy później czeka spotkanie z ponurym żniwiarzem, warto celebrować każdą chwilę podróży zwanej życiem.Jeśli autorem scenariusza i reżyserem filmu jest Richard Curtis ), wiesz, że zakończysz seans w dobrym nastroju. Wbrytyjski autor kolejny raz w harmonijny sposób łączy śmiech i wzruszenia, snując historię podróżującego w czasie prawnika. Baśń Curtisa to po trosze czarująca komedia romantyczna, piękna opowieść o relacji ojca i syna, wreszcie hymn na cześć życia. Dodajcie do tego przebojową ścieżkę dźwiękową oraz kapitalne trio odtwórców głównych ról: Domhnalla Gleesona Billa Nighy'ego . Czas na dobre kino!Jak pisał nasz recenzent:Oscarowy– historia drobnego cwaniaczka z Bronksu który wyrusza w tournee po kraju z ekscentrycznym czarnoskórym pianistą – to opowieść o przełamywaniu szkodliwych stereotypów, akceptowaniu własnych korzeni i potędze przyjaźni. Podróż w towarzystwie pary bohaterów dostarcza mnóstwo frajdy dzięki odtwórcom głównych ról: Viggo Mortensenowi Mahershali Alemu . Od czasówżaden aktorski duet nie roztapiał widzowskich serc z równą skutecznością.Bohaterowie komedii Grega Berlantiego mogliby się podpisać pod słynnym aforyzmem Woody'ego Allena : jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o swoich planach na przyszłość. Na stateczną Holly ( Katherine Heigl ) i playboya Erica ( Josh Duhamel ) niczym grom z jasnego nieba spada wiadomość o tragicznej śmierci swoich najlepszych przyjaciół. Jakby tego było mało, zmarłe małżeństwo powierzyło im w testamencie opiekę nad kilkumiesięczną córeczką Sophie. Choć zastępczy rodzice szczerze się nie znoszą, dla dobra dziecka muszą zawrzeć sojusz. Prowadzi to do serii czasem zabawnych, a czasem wzruszających sytuacji, w wyniku których Holly i Eric zrewidują swoje dotychczasowe priorytety, a także zrozumieją, że cały urok życia tkwi w jego nieprzewidywalności. Och, kino!Małżonkowie Pete ( Mark Wahlberg ) i Ellie ( Rose Byrne ) na co dzień zajmują się renowacją zrujnowanych domów. Remont generalny najgorszej rudery okazuje się jednak małym piwem w porównaniu z adopcją trójki rodzeństwa, których uzależniona od narkotyków matka trafiła do więzienia. Film Seana Andersa pokazuje, że wychowanie dzieci to żmudna, pełna wyrzeczeń i zwątpień praca. Jeśli jednak włoży się w nią odpowiednio dużo serca i cierpliwości, z czasem przyniesie ona plony. Patrząc, jak bohaterowie walczą o podtrzymanie domowego ogniska, przekonacie się, że w rodzinie każda chwila triumfu warta jest dziesięciu poniesionych wcześniej porażek.