5 x Eastwood. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 24.06 o godz. 20:00

Clint Eastwood kończy jutro 96 lat. Na przestrzeni ostatnich siedmiu dekad artysta sumiennie zapracował na status ikony X Muzy. Karierę zaczynał jako gwiazda westernów oraz kina akcji, by z czasem stać się jednym z najbardziej szanowanych amerykańskich reżyserów, którego minimalistyczne i moralnie złożone filmy dotykają m.in. tematów przemocy, odkupienia i samotności.  

Eastwood będzie bohaterem kolejnej odsłony cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie", którego organizatorami są Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz stołeczne kino Iluzjon. Tradycyjnie to Wy zadecydujecie, co obejrzymy. Wystarczy, że weźmiecie udział w ankiecie i wybierzecie jeden z pięciu filmów z Eastwoodem zaproponowanych przez redakcję Filmwebu. Seans odbędzie się  24 czerwca (środa) o godz. 20:00 w Iluzjonie.  

10
plakat filmu Brudny Harry

Dirty Harry
1971
1h 42m

Kryminał

Sensacyjny

USA

Mieszkańców San Francisco paraliżuje strach za sprawą „Skorpiona” (Andrew Robinson) - psychopatycznego zabójcy, który morduje przypadkowe osoby. Nikt nie potrafi zrozumieć, czym kieruje się przy wyborze swoich ofiar. W końcu morderca sam kontaktuje się z policją, zapowiadając, kto będzie jego następnym celem. Jednocześnie oświadcza, że odstąpi od kolejnych zbrodni, jeśli miasto wypłaci mu okup. Zadanie dostarczenia pieniędzy otrzymuje inspektor Harry Callahan (Clint Eastwood). Towarzyszy mu policjant Chico (Reni Santoni), choć Harry nie jest zachwycony tym układem, ponieważ woli działać samotnie. Próba schwytania zabójcy kończy się jednak niepowodzeniem – „Skorpion” ponownie zabija i po raz kolejny wymyka się policji. Kilka dni później daje o sobie znać ponownie. Tym razem żąda 200 tysięcy dolarów w zamian za ujawnienie miejsca, w którym ukrył porwaną nastolatkę. Jeśli nie dostanie pieniędzy, dziewczyna zginie.

10
plakat filmu Bez przebaczenia

Unforgiven
1992
2h 11m

Western

USA

Rok 1881. Dwóch kowbojów brutalnie okalecza prostytutkę w miasteczku Big Whiskey. Kobiety liczą, że szeryf wymierzy sprawcom surową karę, jednak Mały Bill Daggett (Gene Hackman) ogranicza się jedynie do nałożenia grzywny i pozwala im odejść wolno. Rozczarowane nierządnice postanawiają same wymierzyć sprawiedliwość i wyznaczają nagrodę za zabicie winowajców. Tymczasem William Munny (Clint Eastwood) wiedzie spokojne życie na podupadającym gospodarstwie. Dziś jest biednym farmerem, lecz kiedyś należał do najbardziej niebezpiecznych rewolwerowców – był złodziejem, mordercą i alkoholikiem. Z dawnego życia wyrwała go ukochana żona, która zmarła trzy lata wcześniej. Pewnego dnia Munny’ego odwiedza Schofield Kid (Jaimz Woolvett), młody rewolwerowiec szukający wspólnika do zdobycia tysiąca dolarów nagrody ufundowanej przez prostytutki z Big Whiskey. Skuszony wizją zapewnienia dzieciom lepszej przyszłości, Munny zgadza się wrócić do dawnego fachu. Do udziału w wyprawie namawia również swojego starego przyjaciela, Neda Logana (Morgan Freeman). O nagrodę zamierza walczyć także legendarny zabójca English Bob (Richard Harris), który przybywa do Big Whiskey w towarzystwie pisarza W.W. Beauchampa (Saul Rubinek).


10
plakat filmu Dobry, zły i brzydki

Il buono, il brutto, il cattivo.
1966
2h 59m

Western

Hiszpania

Włochy

RFN

Trwa wojna secesyjna. W chaosie ogarniętego konfliktem kraju wielu ludzi porzuca zasady i schodzi na drogę bezprawia. Wśród nich są trzej rewolwerowcy: tajemniczy Człowiek Bez Imienia „Blondie” (Clint Eastwood), bezwzględny Sentenza „Angel Eyes” (Lee Van Cleef) oraz sprytny bandyta Tuco (Eli Wallach). Na głowę Tuco wyznaczono wysoką nagrodę, dlatego mężczyzna nawiązuje współpracę z Blondiem – łowcą nagród próbującym zarobić jak najwięcej w trudnych czasach wojny. Ich układ opiera się jednak na kruchym zaufaniu, a nieprzewidywalna natura Tuco szybko zaczyna komplikować relacje między wspólnikami. W tym samym czasie bezlitosny „Angel Eyes” wpada na trop skradzionego złota Konfederacji. Gotów zrobić wszystko, by wejść w jego posiadanie, rozpoczyna brutalne poszukiwania, które nieuchronnie skrzyżują losy całej trójki.


10
plakat filmu Co się wydarzyło w Madison County

The Bridges of Madison County
1995
2h 15m

Melodramat

USA

Ameryka, lata 60. XX wieku. Czterdziestoletnia Francesca Johnson (Meryl Streep) mieszka na farmie w hrabstwie Madison, prowadząc życie przykładnej żony i matki dorastających dzieci. Jej codzienność jest spokojna, lecz monotonna. W to uporządkowane życie niespodziewanie wkracza Robert Kincaid (Clint Eastwood), fotograf przygotowujący reportaż o zabytkowych mostach, z których słynie hrabstwo Madison. Podczas kilkudniowej nieobecności rodziny Francesca, czując się samotna, zaprasza go na herbatę. Od pierwszego spotkania jest wyraźnie zafascynowana tajemniczym przybyszem. Przypadkowa znajomość szybko przeradza się w namiętny romans. Zakochany fotograf zaczyna pragnąć, by Francesca porzuciła dotychczasowe życie, odeszła od męża i wyjechała razem z nim.


10
plakat filmu Mściciel

High Plains Drifter
1973
1h 45m

Western

USA

Clint Eastwood wciela się w tytułowego mściciela, który przybywa do niewielkiego miasteczka na Dzikim Zachodzie. Już w pierwszych minutach filmu bohater bezwzględnie rozprawia się z trzema osobami, które mu się narzucają, siejąc wokół siebie atmosferę przemocy i zastraszenia. Mieszkańcy miasteczka, obawiając się zagrożenia ze strony grupy niebezpiecznych bandytów, którzy właśnie opuścili więzienie stanowe, postanawiają wynająć go do ochrony. Wkrótce jednak okazuje się, że „obrońca” szybko zaczyna wykorzystywać swoją pozycję i narzuca własne, brutalne zasady. Korzystając z nadanej mu władzy, bezwzględny przybysz stopniowo przejmuje kontrolę nad miasteczkiem, wprowadzając rządy oparte na sile i strachu.

