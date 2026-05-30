5 x Eastwood. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 24.06 o godz. 20:00

10 Brudny Harry Dirty Harry 1971 1h 42m Kryminał Sensacyjny Don Siegel USA Kryminał Sensacyjny Clint Eastwood Reni Santoni Mieszkańców San Francisco paraliżuje strach za sprawą „Skorpiona” (Andrew Robinson) - psychopatycznego zabójcy, który morduje przypadkowe osoby. Nikt nie potrafi zrozumieć, czym kieruje się przy wyborze swoich ofiar. W końcu morderca sam kontaktuje się z policją, zapowiadając, kto będzie jego następnym celem. Jednocześnie oświadcza, że odstąpi od kolejnych zbrodni, jeśli miasto wypłaci mu okup. Zadanie dostarczenia pieniędzy otrzymuje inspektor Harry Callahan (Clint Eastwood). Towarzyszy mu policjant Chico (Reni Santoni), choć Harry nie jest zachwycony tym układem, ponieważ woli działać samotnie. Próba schwytania zabójcy kończy się jednak niepowodzeniem – „Skorpion” ponownie zabija i po raz kolejny wymyka się policji. Kilka dni później daje o sobie znać ponownie. Tym razem żąda 200 tysięcy dolarów w zamian za ujawnienie miejsca, w którym ukrył porwaną nastolatkę. Jeśli nie dostanie pieniędzy, dziewczyna zginie.

10 Bez przebaczenia Unforgiven 1992 2h 11m Western Clint Eastwood USA Western Clint Eastwood Gene Hackman Rok 1881. Dwóch kowbojów brutalnie okalecza prostytutkę w miasteczku Big Whiskey. Kobiety liczą, że szeryf wymierzy sprawcom surową karę, jednak Mały Bill Daggett (Gene Hackman) ogranicza się jedynie do nałożenia grzywny i pozwala im odejść wolno. Rozczarowane nierządnice postanawiają same wymierzyć sprawiedliwość i wyznaczają nagrodę za zabicie winowajców. Tymczasem William Munny (Clint Eastwood) wiedzie spokojne życie na podupadającym gospodarstwie. Dziś jest biednym farmerem, lecz kiedyś należał do najbardziej niebezpiecznych rewolwerowców – był złodziejem, mordercą i alkoholikiem. Z dawnego życia wyrwała go ukochana żona, która zmarła trzy lata wcześniej. Pewnego dnia Munny’ego odwiedza Schofield Kid (Jaimz Woolvett), młody rewolwerowiec szukający wspólnika do zdobycia tysiąca dolarów nagrody ufundowanej przez prostytutki z Big Whiskey. Skuszony wizją zapewnienia dzieciom lepszej przyszłości, Munny zgadza się wrócić do dawnego fachu. Do udziału w wyprawie namawia również swojego starego przyjaciela, Neda Logana (Morgan Freeman). O nagrodę zamierza walczyć także legendarny zabójca English Bob (Richard Harris), który przybywa do Big Whiskey w towarzystwie pisarza W.W. Beauchampa (Saul Rubinek).

10 Dobry, zły i brzydki Il buono, il brutto, il cattivo. 1966 2h 59m Western Sergio Leone Hiszpania Włochy RFN Western Clint Eastwood Lee Van Cleef Trwa wojna secesyjna. W chaosie ogarniętego konfliktem kraju wielu ludzi porzuca zasady i schodzi na drogę bezprawia. Wśród nich są trzej rewolwerowcy: tajemniczy Człowiek Bez Imienia „Blondie” (Clint Eastwood), bezwzględny Sentenza „Angel Eyes” (Lee Van Cleef) oraz sprytny bandyta Tuco (Eli Wallach). Na głowę Tuco wyznaczono wysoką nagrodę, dlatego mężczyzna nawiązuje współpracę z Blondiem – łowcą nagród próbującym zarobić jak najwięcej w trudnych czasach wojny. Ich układ opiera się jednak na kruchym zaufaniu, a nieprzewidywalna natura Tuco szybko zaczyna komplikować relacje między wspólnikami. W tym samym czasie bezlitosny „Angel Eyes” wpada na trop skradzionego złota Konfederacji. Gotów zrobić wszystko, by wejść w jego posiadanie, rozpoczyna brutalne poszukiwania, które nieuchronnie skrzyżują losy całej trójki.

10 Co się wydarzyło w Madison County The Bridges of Madison County 1995 2h 15m Melodramat Clint Eastwood USA Melodramat Clint Eastwood Meryl Streep Ameryka, lata 60. XX wieku. Czterdziestoletnia Francesca Johnson (Meryl Streep) mieszka na farmie w hrabstwie Madison, prowadząc życie przykładnej żony i matki dorastających dzieci. Jej codzienność jest spokojna, lecz monotonna. W to uporządkowane życie niespodziewanie wkracza Robert Kincaid (Clint Eastwood), fotograf przygotowujący reportaż o zabytkowych mostach, z których słynie hrabstwo Madison. Podczas kilkudniowej nieobecności rodziny Francesca, czując się samotna, zaprasza go na herbatę. Od pierwszego spotkania jest wyraźnie zafascynowana tajemniczym przybyszem. Przypadkowa znajomość szybko przeradza się w namiętny romans. Zakochany fotograf zaczyna pragnąć, by Francesca porzuciła dotychczasowe życie, odeszła od męża i wyjechała razem z nim.

10 Mściciel High Plains Drifter 1973 1h 45m Western Clint Eastwood USA Western Clint Eastwood Verna Bloom Clint Eastwood wciela się w tytułowego mściciela, który przybywa do niewielkiego miasteczka na Dzikim Zachodzie. Już w pierwszych minutach filmu bohater bezwzględnie rozprawia się z trzema osobami, które mu się narzucają, siejąc wokół siebie atmosferę przemocy i zastraszenia. Mieszkańcy miasteczka, obawiając się zagrożenia ze strony grupy niebezpiecznych bandytów, którzy właśnie opuścili więzienie stanowe, postanawiają wynająć go do ochrony. Wkrótce jednak okazuje się, że „obrońca” szybko zaczyna wykorzystywać swoją pozycję i narzuca własne, brutalne zasady. Korzystając z nadanej mu władzy, bezwzględny przybysz stopniowo przejmuje kontrolę nad miasteczkiem, wprowadzając rządy oparte na sile i strachu.