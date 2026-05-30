5 x Eastwood. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 24.06 o godz. 20:00

Clint Eastwood kończy jutro 96 lat. Na przestrzeni ostatnich siedmiu dekad artysta sumiennie zapracował na status ikony X Muzy. Karierę zaczynał jako gwiazda westernów oraz kina akcji, by z czasem stać się jednym z najbardziej szanowanych amerykańskich reżyserów, którego minimalistyczne i moralnie złożone filmy dotykają m.in. tematów przemocy, odkupienia i samotności. Eastwood
będzie bohaterem kolejnej odsłony cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie", którego organizatorami są Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz stołeczne kino Iluzjon. Tradycyjnie to Wy zadecydujecie, co obejrzymy. Wystarczy, że weźmiecie udział w ankiecie i wybierzecie jeden z pięciu filmów z Eastwoodem
zaproponowanych przez redakcję Filmwebu. Seans odbędzie się 24 czerwca (środa) o godz. 20:00 w Iluzjonie.