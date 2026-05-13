5. sezon "Bridgertonów" już bardzo niedługo!

Netflix oficjalnie potwierdził, że 5. sezon serialu "Bridgertonowie" trafi na Netflix już za rok w 2027 roku. To pierwszy raz w historii serii, kiedy dwa kolejne sezony ukażą się rok po roku. Informację ogłosiła podczas prezentacji platformy szefowa działu contentu Netflixa, Bela Bajaria.
Nowi "Bridgertonowie" już za rok
Pierwszy sezon serialu zadebiutował pod koniec 2020 roku i błyskawicznie stał się jednym z największych hitów platformy Netflix. Kolejne sezony pojawiały się kilkuletnimi przerwami: drugi trafił na ekrany w 2022 roku, trzeci w 2024, a czwarty w 2026. Netflix najwyraźniej postanowił skrócić czas oczekiwania. Produkcja 5. sezonu ruszyła już w marcu, zaledwie kilka tygodni po premierze drugiej części sezonu czwartego.
Już teraz wiemy, że nowa seria skupi się na bohaterce Francesce Bridgerton granej przez Hannah Dodd
. Po śmierci męża kobieta wraca do londyńskiego życia towarzyskiego, ale pojawienie się Michaeli Stirling, w którą wciela się Masali Baduza
, mocno komplikuje jej emocjonalną sytuację.
"Bridgertonowie" – sezon 4. zobacz zwiastun