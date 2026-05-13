Newsy Seriale 5. sezon "Bridgertonów" już bardzo niedługo!
Seriale

5. sezon "Bridgertonów" już bardzo niedługo!

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/5.+sezon+%22Bridgerton%C3%B3w%22+ju%C5%BC+w+2027+roku-166579
5. sezon &quot;Bridgertonów&quot; już bardzo niedługo!
Netflix oficjalnie potwierdził, że 5. sezon serialu "Bridgertonowie" trafi na Netflix już za rok w 2027 roku. To pierwszy raz w historii serii, kiedy dwa kolejne sezony ukażą się rok po roku. Informację ogłosiła podczas prezentacji platformy szefowa działu contentu Netflixa, Bela Bajaria.

Nowi "Bridgertonowie" już za rok


Pierwszy sezon serialu zadebiutował pod koniec 2020 roku i błyskawicznie stał się jednym z największych hitów platformy Netflix. Kolejne sezony pojawiały się kilkuletnimi przerwami: drugi trafił na ekrany w 2022 roku, trzeci w 2024, a czwarty w 2026. Netflix najwyraźniej postanowił skrócić czas oczekiwania. Produkcja 5. sezonu ruszyła już w marcu, zaledwie kilka tygodni po premierze drugiej części sezonu czwartego. 



Już teraz wiemy, że nowa seria skupi się na bohaterce Francesce Bridgerton granej przez Hannah Dodd. Po śmierci męża kobieta wraca do londyńskiego życia towarzyskiego, ale pojawienie się Michaeli Stirling, w którą wciela się Masali Baduza, mocno komplikuje jej emocjonalną sytuację. 

"Bridgertonowie" – sezon 4. zobacz zwiastun



Powiązane artykuły Bridgertonowie

Zobacz wszystkie artykuły

Bridgertonowie  (2020)

 Bridgertonowie

Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów  (2023)

 Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów

Najnowsze Newsy

Filmy

Netflix i Adam Sandler potwierdzają: "Duże dzieci 3" powstają

2 komentarze
Filmy

Gotowi na więcej "Przygód Tintina"? Peter Jackson ma już scenariusz

18 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

CANNES 2026: Niezły cyrk na otwarcie! Recenzujemy "The Electric Kiss"

5 komentarzy
Filmy

Vicky Krieps i Rooney Mara zostaną parą w "Quest For Love"

2 komentarze
Filmy

Film o kulisach powstania kultowego arcydzieła w drodze

5 komentarzy
Inne Filmy

Nie żyje Barry Blaustein, scenarzysta "Księcia w Nowym Jorku"

2 komentarze
Filmy

Mamy recenzję odcinka specjalnego "Punisher: Ostatnie starcie"

1 komentarz