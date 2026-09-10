51. FPFF: Dziś rusza sprzedaż biletów

Trwa sprzedaż online biletów na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni! Bilety można kupić:
- ONLINE poprzez stronę system.festiwalgdynia.pl
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- STACJONARNIE w kasie @gdynskiecentrumfilmowe – od 14.09.2026 r. (poniedziałek) od godz. 10:00.
- STACJONARNIE w kinie Helios w @centrum_riviera – od 20.09.2026 r. (niedziela) od godz. 12:00.
Bilety sprzedawane online i stacjonarnie stanowią dwie odrębne pule.
W sprzedaży internetowej dostępne są wyłącznie bilety normalne. Bilety ulgowe można kupić wyłącznie stacjonarnie w kasach kin, po okazaniu dokumentu upoważniającego do przyznania ulgi. CENNIK:
bilet normalny – 29 zł
bilet normalny na seans w sali Dream w kinie Helios* – 32 zł
bilet ulgowy** – 25 zł
bilet na pokaz filmów krótkometrażowych – 20 zł
bilet grupowy – 18 zł
* na seanse w salach Dream w kinie Helios nie sprzedajemy biletów ulgowych
** bilety ulgowe przysługują dzieciom poniżej 12. roku życia, młodzieży powyżej 12. roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studentom do 26. roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej, osobom powyżej 60. roku życia za okazaniem dokumentu tożsamości oraz osobom z niepełnosprawnościami i ich asystentom