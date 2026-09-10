Newsy 51. FPFF: Dziś rusza sprzedaż biletów
news

51. FPFF: Dziś rusza sprzedaż biletów

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/51.+FPFF%3A+Dzi%C5%9B+rusza+sprzeda%C5%BC+bilet%C3%B3w-168534
51. FPFF: Dziś rusza sprzedaż biletów
źródło: Materiały prasowe
Trwa sprzedaż online biletów na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni! Bilety można kupić:

- ONLINE poprzez stronę system.festiwalgdynia.pl.

- STACJONARNIE w kasie @gdynskiecentrumfilmowe – od 14.09.2026 r. (poniedziałek) od godz. 10:00.

- STACJONARNIE w kinie Helios w @centrum_riviera – od 20.09.2026 r. (niedziela) od godz. 12:00.
Bilety sprzedawane online i stacjonarnie stanowią dwie odrębne pule.

W sprzedaży internetowej dostępne są wyłącznie bilety normalne. Bilety ulgowe można kupić wyłącznie stacjonarnie w kasach kin, po okazaniu dokumentu upoważniającego do przyznania ulgi.

CENNIK:

bilet normalny – 29 zł
bilet normalny na seans w sali Dream w kinie Helios* – 32 zł
bilet ulgowy** – 25 zł
bilet na pokaz filmów krótkometrażowych – 20 zł
bilet grupowy – 18 zł
* na seanse w salach Dream w kinie Helios nie sprzedajemy biletów ulgowych

** bilety ulgowe przysługują dzieciom poniżej 12. roku życia, młodzieży powyżej 12. roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studentom do 26. roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej, osobom powyżej 60. roku życia za okazaniem dokumentu tożsamości oraz osobom z niepełnosprawnościami i ich asystentom

Powiązane artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

"Szybcy i wściekli": AI wskrzesi Paula Walkera?

4 komentarze
Filmy

Elon Musk dostał szału. Obelgi, teorie spiskowe, obraźliwe grafiki

5 komentarzy

Czy oczarowała nas "Totalna magia 2"? Mamy recenzję

Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2026: Terror totalitarny a terror korporacyjny

21 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: AIDS, demony, ostatnia wiewiórka na Ziemi

1 komentarz
Seriale

Czy AI zrewolucjonizuje dubbing? Prime Video z nowym rozwiązaniem

17 komentarzy
Filmy Box office

"Avengers: Doomsday" z kolejnym rekordem sprzedaży

12 komentarzy