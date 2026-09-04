51. FPFF: Filmy z Gdyni i Rozmowy o mieście

Z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 100-lecia Gdyni tradycyjna sekcja Filmy z Gdyni na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zyska bardziej rozbudowany charakter. Prezentowane w niej produkcje staną się pretekstem do szerszych Rozmów o mieście o tożsamości miasta, do których zaproszeni zostali eksperci_tka, artyści_stki, aktywiści_stki i przedstawiciele_ki działający w gdyńskich instytucjach kultury. Powstała z marzeń, budowana jako okno na świat, szerokie spojrzenie, obchodzi w tym roku setne urodziny. Z tej okazji chcemy wsłuchać się w Gdynię, przyjrzeć się uważnie jej energii, porozmawiać o tożsamości miasta, pamięci – tej szerokiej, oficjalnej i każdej prywatnej zapisanej w domowych archiwach gdynianek i gdynian. Zapraszam na urodzinowy cykl Rozmów o mieście. A Gdyni życzę kolejnych wspaniałych lat
– komentuje Joanna Łapińska
, dyrektorka artystyczna FPFF.
Seans "Znaków Pana Śliwki" Urszuli Morgi
i Bartosza Mikołajczyka
uzupełni rozmowa "Typografia i topografia miasta a jego tożsamość"
o wizualnym DNA Gdyni: modernizmie, architekturze, liternictwie, szyldach i znakach. W dyskusji wezmą udział historyczka sztuki i dizajnu Beata Bochińska
, architektka, kuratorka i edukatorka Aneta Lehmann oraz grafik, malarz, kurator i działacz miejski Jacek Wielebski
.
Dyskusja po filmie "Ostatni kurs" Jana Batorego
z 1963 roku toczyć się będzie wokół hasła "Gdynia kocha film. Film kocha Gdynię – rewizja popularnego hasła"
i ma sprawdzić, na ile slogan ten jest rzeczywiście wypełniony treścią. Hasło od lat wita gości FPFF. Silne związki miasta z kinem datują się od przeniesienia Festiwalu z Gdańska do Gdyni w 1987 roku i zostały zwieńczone w 2021 roku przyjęciem Gdyni do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasta Filmu. Obok Festiwalu działają tu Gdyńska Szkoła Filmowa, Gdyńskie Centrum Filmowe i mniejsze podmioty. Czy Gdynia jest naprawdę "polskim Cannes", a film trwale wpisał się w jej tożsamość? W rozmowie udział wezmą filmoznawca i wykładowca Krzysztof Kornacki
, nauczyciele poloniści Monika i Wojciech Kullingowie
oraz reżyserka, producentka filmowa i poetka Urszula Morga
.
W "Gdyni. Moim mieście" Jerzego Radosa
prywatne nagrania mieszkańców, zebrane z okazji 90-lecia nadania praw miejskich, składają się na zbiorowy portret miasta. A w "Mojej Gdyni 100" Pauliny Kubicy
historia stu lat Gdyni opowiedziana jest głosami jej mieszkańców, gdzie osobiste wspomnienia i pamięć tworzą obraz miasta, które znamy dziś. Projekcje otworzą rozmowę "Intymna kronika miasta w filmach prywatnych – znaczenie archiwów filmowych w budowaniu pamięci miasta"
, poświęconą roli amatorskich filmów z różnych okresów, które tworzą prywatną, nieoficjalną kronikę filmową miasta i jego mieszkańców. Rozmawiać będą reżyser Marcin Borchardt
("Beksińscy. Album wideofoniczny"
, "Magic Hour"
), którego filmy pokazują, jak home video może urastać do rangi kroniki codzienności i świadectwa o ludziach, czasie i mieście, a także reżyserka, montażystka i producentka filmowa Paulina Kubica
oraz główna specjalistka ds. historii mówionej w Muzeum Emigracji w Gdyni Joanna Majchrzak
.
Punktem wyjścia do rozmowy "Kultura w mieście. Czego oczekują mieszkańcy?"
będą "Cały ten zgiełk – Producenci"
, film dokumentalny o pracy nad musicalem "Producenci" w Teatrze Muzycznym w Gdyni, oraz "Kto się wciąż boi Nataszy?"
, film o rzeźbie w przestrzeni miejskiej, nawiązującej do kontrowersyjnego Pomnika Braterstwa Polsko-Radzieckiego. Projekcje otworzą pytania o gdyńską kulturę: jej mocne strony i białe plamy, dostępność oferty – od dużych produkcji po inicjatywy oddolne – oraz o to, czy mapa kulturalna obejmuje zarówno centrum, jak i odleglejsze dzielnice. W rozmowie udział wezmą menedżerka kultury, animatorka i przedsiębiorczyni Monika Domańska
, dyrektorka Gdyńskiego Centrum Kultury – Konsulat Kultury Katarzyna Korzeniewska
oraz autor i geograf związany z Trójmiastem Bartosz Pieczyński
.
Wydarzeniami towarzyszącymi obchodom stulecia miasta na FPFF będą także "Kachu Totalny. Sztuka Kazimierza Ostrowskiego"
– monograficzna wystawa poświęcona jednemu z najważniejszych artystów związanych z Gdynią: malarzowi, pionierowi powojennej awangardy i profesorowi gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych – oraz Spacery Gdyńskim Szlakiem Modernizmu
i Spacer Szlakiem Filmowym Gdyni
. Towarzyszyć im będzie także Załoga Stulecia Gdyni
– marynarze ruszą w festiwalowy rejs, by sprawdzić, ile Gdyni mają w sobie jej goście. W programie znajdą się quizy, wyzwania, ciekawostki oraz możliwość zrobienia sobie selfie z hasztagiem #GDYNIA100.