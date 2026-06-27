6 x Haneke. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 29 lipca o godz. 20:00

Choć niedługo minie dekada od czasu, gdy Michael Haneke ostatni raz stanął za kamerą, jego kino cały czas pozostaje niezwykle aktualne i robi piorunujące wrażenie. Austriacki mistrz konsekwentnie wyrzuca widzów ze strefy komfortu, zmuszając ich do mierzenia się z takimi tematami jak natura przemocy, alienacja jednostki, erozja zachodniego społeczeństwa, krytyka mediów i kultury obrazów, a także mechanizmy kontroli. Dwukrotny laureat Złotej Palmy zadaje swoimi filmami ból, ale zawsze robi to w słusznej sprawie. Haneke
będzie bohaterem kolejnej odsłony cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie", którego organizatorami są Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz stołeczne kino Iluzjon. Tradycyjnie to Wy zadecydujecie, co obejrzymy. Wystarczy, że weźmiecie udział w ankiecie i wybierzecie jeden z sześciu filmów Hanekego
zaproponowanych przez redakcję Filmwebu. Seans odbędzie się 29 lipca (środa) o godz. 20:00 w Iluzjonie.