Newsy 6 x Haneke. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 29 lipca o godz. 20:00
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6 x Haneke. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 29 lipca o godz. 20:00

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/6+x+Haneke.+Wybierz+film+na+pokaz+w+Iluzjonie+29+lipca+o+godz.+20%3A00-167305
6 x Haneke. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 29 lipca o godz. 20:00
źródło: Getty Images
Choć niedługo minie dekada od czasu, gdy Michael Haneke ostatni raz stanął za kamerą, jego kino cały czas pozostaje niezwykle aktualne i robi piorunujące wrażenie. Austriacki mistrz konsekwentnie wyrzuca widzów ze strefy komfortu, zmuszając ich do mierzenia się z takimi tematami jak natura przemocy, alienacja jednostki, erozja zachodniego społeczeństwa, krytyka mediów i kultury obrazów, a także mechanizmy kontroli. Dwukrotny laureat Złotej Palmy zadaje swoimi filmami ból, ale zawsze robi to w słusznej sprawie.  

Haneke będzie bohaterem kolejnej odsłony cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie", którego organizatorami są Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz stołeczne kino Iluzjon. Tradycyjnie to Wy zadecydujecie, co obejrzymy. Wystarczy, że weźmiecie udział w ankiecie i wybierzecie jeden z sześciu filmów Hanekego zaproponowanych przez redakcję Filmwebu. Seans odbędzie się  29 lipca (środa) o godz. 20:00 w Iluzjonie.  

plakat filmu Benny's Video

1992
1h 45m

Dramat

Austria

Szwajcaria

Dramat

"Benny's Video" opowiada historię nastoletniego Benny'ego, wychowującego się w zamożnej, lecz emocjonalnie chłodnej rodzinie. Chłopak większość czasu spędza przed kamerą i ekranem telewizora, fascynując się nagraniami wideo oraz obrazami przemocy. Bohater stopniowo zatraca zdolność odróżniania rzeczywistości od jej filmowego zapisu. Gdy Benny zaprasza do domu poznaną przypadkiem rówieśnicę, niewinne spotkanie przeradza się w wydarzenie o tragicznych konsekwencjach. Haneke wykorzystuje tę historię, by postawić pytania o wpływ obrazów przemocy, emocjonalną izolację oraz odpowiedzialność rodziców i społeczeństwa za wychowanie młodego człowieka.

plakat filmu Biała wstążka

Das Weisse Band - Eine deutsche Kindergeschichte
2009
2h 24m

Dramat

Austria

Francja

Kanada

Niemcy

Włochy

Dramat

Złota Palma festiwalu w Cannes w 2009 roku. Na rok przed wybuchem I wojny światowej spokojną egzystencję mieszkańców niewielkiej protestanckiej wsi w północnych Niemczech zakłóca seria tajemniczych i brutalnych incydentów. Lekarz pada ofiarą starannie przygotowanego zamachu, dochodzi do podpalenia, a kolejne akty przemocy dotykają zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wszystko wskazuje na to, że sprawca wymierza ofiarom osobliwą, moralną karę, jednak jego tożsamość pozostaje nieznana. Świadkiem tych wydarzeń jest młody nauczyciel, który próbuje zrozumieć ich przyczyny i stopniowo odkrywa mroczne tajemnice skrywane przez mieszkańców wioski. Haneke opowiada o przemocy, autorytaryzmie i represyjnym wychowaniu, stawiając pytanie o źródła zła i mechanizmy prowadzące do jego dziedziczenia.

 
plakat filmu Miłość

Amour
2012
2h 7m

Melodramat

Austria

Francja

Niemcy

Melodramat

Złota Palma festiwalu w Cannes w 2012 roku. Georges i Anne, emerytowani nauczyciele muzyki, od wielu lat tworzą szczęśliwe, pełne wzajemnego szacunku małżeństwo. Ich spokojne życie zostaje nagle przerwane, gdy Anne doznaje udaru, który stopniowo odbiera jej sprawność i samodzielność. Georges postanawia za wszelką cenę dotrzymać złożonej żonie obietnicy i otoczyć ją opieką we własnym domu, odrzucając pomoc rodziny oraz możliwość umieszczenia jej w specjalistycznym ośrodku. W obliczu postępującej choroby codzienność małżonków staje się coraz trudniejsza, a ich wieloletnia więź zostaje wystawiona na najcięższą próbę. Michael Haneke opowiada o małżeńskim uczuciu, starzeniu się i poświęceniu, tworząc przejmujący portret dwojga ludzi mierzących się z nieuchronnością przemijania.


plakat filmu Pianistka

La Pianiste
2001
2h 11m

Dramat

Austria

Francja

Niemcy

Dramat

Adaptacja głośnej powieści Elfriede Jelinek. Erika Kohut, ceniona profesor fortepianu w wiedeńskim konserwatorium, uchodzi za wybitną pianistkę i bezkompromisową nauczycielkę, wymagającą od swoich uczniów absolutnej dyscypliny i perfekcji. Mimo zawodowych sukcesów prowadzi samotne życie, pozostając w toksycznej relacji z dominującą matką, z którą wciąż mieszka. Pod powierzchnią chłodu, opanowania i surowości skrywa głęboko tłumione pragnienia oraz narastającą frustrację emocjonalną i seksualną. Pozornie uporządkowany świat Eriki zaczyna się chwiać, gdy zainteresowanie okazuje jej młody i utalentowany student, Walter Klemmer. Rodząca się między nimi relacja szybko przeradza się w niebezpieczną grę namiętności, władzy i wzajemnych oczekiwań, prowadząc oboje ku emocjonalnej katastrofie.


plakat filmu Siódmy kontynent

Der Siebente Kontinent
1989
1h 48m

Dramat obyczajowy

Austria

Dramat obyczajowy

Pełnometrażowy debiut Hanekego powstał pod wpływem autentycznej historii opisanej w austriackiej prasie pod koniec lat 80. Reżyser, inspirując się tym tragicznym wydarzeniem, stworzył chłodny i bezkompromisowy portret współczesnego społeczeństwa. Film śledzi losy dobrze sytuowanej rodziny Schoberów - Anny, Georga i ich córki Evi - ukazując jeden dzień z ich życia w trzech kolejnych latach. Codzienność bohaterów wypełnia rutyna: praca, szkoła i pozornie uporządkowana egzystencja. Z czasem jednak pod powierzchnią normalności zaczynają narastać oznaki głębokiego wyobcowania, emocjonalnej pustki i utraty sensu. Kulminacją tej pozornie zwyczajnej historii staje się decyzja o wyjeździe na tytułowy „siódmy kontynent” – miejsce, które okazuje się nie geograficzną destynacją, lecz metaforą radykalnej ucieczki od świata.

 
plakat filmu Ukryte

Caché
2005
1h 57m

Thriller

Austria

Francja

Niemcy

Włochy

Thriller

Georges Laurent (Daniel Auteuil) jest prezenterem telewizyjnego programu, w którym dyskutuje o nowych książkach. Pewnego dnia otrzymuje kasetę, na której nagrano kilkugodzinną obserwację jego domu. Materiały na kolejnych taśmach stają się coraz bardziej intymne, towarzyszą im także niepokojące rysunki, przypominające Georgesowi sceny z dzieciństwa. Wszystko wskazuje na to, że nadawca zna go od dawna. Mężczyzna czuje, że nad jego bliskimi zawisło wielkie niebezpieczeństwo, ale, ponieważ nikt bezpośrednio im nie groził, policja odmawia pomocy.

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