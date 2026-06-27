6 x Haneke. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 29 lipca o godz. 20:00

Benny's Video 1992 1h 45m Dramat Michael Haneke Austria Szwajcaria Dramat Arno Frisch Angela Winkler "Benny's Video" opowiada historię nastoletniego Benny'ego, wychowującego się w zamożnej, lecz emocjonalnie chłodnej rodzinie. Chłopak większość czasu spędza przed kamerą i ekranem telewizora, fascynując się nagraniami wideo oraz obrazami przemocy. Bohater stopniowo zatraca zdolność odróżniania rzeczywistości od jej filmowego zapisu. Gdy Benny zaprasza do domu poznaną przypadkiem rówieśnicę, niewinne spotkanie przeradza się w wydarzenie o tragicznych konsekwencjach. Haneke wykorzystuje tę historię, by postawić pytania o wpływ obrazów przemocy, emocjonalną izolację oraz odpowiedzialność rodziców i społeczeństwa za wychowanie młodego człowieka.

Biała wstążka Das Weisse Band - Eine deutsche Kindergeschichte 2009 2h 24m Dramat Michael Haneke Austria Francja Kanada Niemcy Włochy Dramat Leonie Benesch Janina Fautz Złota Palma festiwalu w Cannes w 2009 roku. Na rok przed wybuchem I wojny światowej spokojną egzystencję mieszkańców niewielkiej protestanckiej wsi w północnych Niemczech zakłóca seria tajemniczych i brutalnych incydentów. Lekarz pada ofiarą starannie przygotowanego zamachu, dochodzi do podpalenia, a kolejne akty przemocy dotykają zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wszystko wskazuje na to, że sprawca wymierza ofiarom osobliwą, moralną karę, jednak jego tożsamość pozostaje nieznana. Świadkiem tych wydarzeń jest młody nauczyciel, który próbuje zrozumieć ich przyczyny i stopniowo odkrywa mroczne tajemnice skrywane przez mieszkańców wioski. Haneke opowiada o przemocy, autorytaryzmie i represyjnym wychowaniu, stawiając pytanie o źródła zła i mechanizmy prowadzące do jego dziedziczenia.

Miłość Amour 2012 2h 7m Melodramat Michael Haneke Austria Francja Niemcy Melodramat Jean-Louis Trintignant Emmanuelle Riva Złota Palma festiwalu w Cannes w 2012 roku. Georges i Anne, emerytowani nauczyciele muzyki, od wielu lat tworzą szczęśliwe, pełne wzajemnego szacunku małżeństwo. Ich spokojne życie zostaje nagle przerwane, gdy Anne doznaje udaru, który stopniowo odbiera jej sprawność i samodzielność. Georges postanawia za wszelką cenę dotrzymać złożonej żonie obietnicy i otoczyć ją opieką we własnym domu, odrzucając pomoc rodziny oraz możliwość umieszczenia jej w specjalistycznym ośrodku. W obliczu postępującej choroby codzienność małżonków staje się coraz trudniejsza, a ich wieloletnia więź zostaje wystawiona na najcięższą próbę. Michael Haneke opowiada o małżeńskim uczuciu, starzeniu się i poświęceniu, tworząc przejmujący portret dwojga ludzi mierzących się z nieuchronnością przemijania.

Pianistka La Pianiste 2001 2h 11m Dramat Michael Haneke Austria Francja Niemcy Dramat Isabelle Huppert Benoît Magimel Adaptacja głośnej powieści Elfriede Jelinek. Erika Kohut, ceniona profesor fortepianu w wiedeńskim konserwatorium, uchodzi za wybitną pianistkę i bezkompromisową nauczycielkę, wymagającą od swoich uczniów absolutnej dyscypliny i perfekcji. Mimo zawodowych sukcesów prowadzi samotne życie, pozostając w toksycznej relacji z dominującą matką, z którą wciąż mieszka. Pod powierzchnią chłodu, opanowania i surowości skrywa głęboko tłumione pragnienia oraz narastającą frustrację emocjonalną i seksualną. Pozornie uporządkowany świat Eriki zaczyna się chwiać, gdy zainteresowanie okazuje jej młody i utalentowany student, Walter Klemmer. Rodząca się między nimi relacja szybko przeradza się w niebezpieczną grę namiętności, władzy i wzajemnych oczekiwań, prowadząc oboje ku emocjonalnej katastrofie.

Siódmy kontynent Der Siebente Kontinent 1989 1h 48m Dramat obyczajowy Michael Haneke Austria Dramat obyczajowy Dieter Berner Birgit Doll Pełnometrażowy debiut Hanekego powstał pod wpływem autentycznej historii opisanej w austriackiej prasie pod koniec lat 80. Reżyser, inspirując się tym tragicznym wydarzeniem, stworzył chłodny i bezkompromisowy portret współczesnego społeczeństwa. Film śledzi losy dobrze sytuowanej rodziny Schoberów - Anny, Georga i ich córki Evi - ukazując jeden dzień z ich życia w trzech kolejnych latach. Codzienność bohaterów wypełnia rutyna: praca, szkoła i pozornie uporządkowana egzystencja. Z czasem jednak pod powierzchnią normalności zaczynają narastać oznaki głębokiego wyobcowania, emocjonalnej pustki i utraty sensu. Kulminacją tej pozornie zwyczajnej historii staje się decyzja o wyjeździe na tytułowy „siódmy kontynent” – miejsce, które okazuje się nie geograficzną destynacją, lecz metaforą radykalnej ucieczki od świata.

Ukryte Caché 2005 1h 57m Thriller Michael Haneke Austria Francja Niemcy Włochy Thriller Daniel Auteuil Juliette Binoche Georges Laurent (Daniel Auteuil) jest prezenterem telewizyjnego programu, w którym dyskutuje o nowych książkach. Pewnego dnia otrzymuje kasetę, na której nagrano kilkugodzinną obserwację jego domu. Materiały na kolejnych taśmach stają się coraz bardziej intymne, towarzyszą im także niepokojące rysunki, przypominające Georgesowi sceny z dzieciństwa. Wszystko wskazuje na to, że nadawca zna go od dawna. Mężczyzna czuje, że nad jego bliskimi zawisło wielkie niebezpieczeństwo, ale, ponieważ nikt bezpośrednio im nie groził, policja odmawia pomocy.