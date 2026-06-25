Newsy Seriale 6. sezon "Niezwyciężonego" też powstanie! A do obsady dołączyła gwiazda "The Boys"
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6. sezon "Niezwyciężonego" też powstanie! A do obsady dołączyła gwiazda "The Boys"

GamesRadar / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/6.+sezon+%22Niezwyci%C4%99%C5%BConego%22+te%C5%BC+powstanie+A+do+obsady+do%C5%82%C4%85czy%C5%82a+gwiazda+%22The+Boys%22-167265
6. sezon &quot;Niezwyciężonego&quot; też powstanie! A do obsady dołączyła gwiazda &quot;The Boys&quot;
Fani serii "Niezwyciężony" mają powody do radości. Zaledwie dwa miesiące po tym, jak ogłoszono 5. sezon, Prime Video potwierdziło, że animowany serial doczeka się też szóstej odsłony. Informację przekazano za pośrednictwem oficjalnego konta Invincible HQ, które opublikowało w mediach społecznościowych grafikę z prostym, ale wymownym komunikatem: "Invincible season 6 confirmed!!!". To nie koniec dobrych wiadomości. 


"Niezwyciężony" z gwiazdą "The Boys"



Chwilę po ogłoszeniu 6. sezonu ujawniono, że do obsady sezonu 5. dołączy Jack Quaid – znany widzom przede wszystkim z serialu "The Boys". Aktor użyczy głosu nowej postaci – to Gravitator z komiksowego pierwowzoru. W oryginale Gravitator jest genialnym inżynierem potrafiącym manipulować grawitacją. Początkowo występuje jako przeciwnik Niezwyciężonego, ale z czasem przechodzi na stronę dobra i rozpoczyna współpracę z Pentagonem.

Jak informuje "The Hollywood Reporter", twórca serii Robert Kirkman ogłosił angaż Quaida podczas festiwalu Annecy 2026, prezentując jednocześnie krótki materiał przedstawiający nowego bohatera. 


Tymczasem czwarty sezon "Niezwyciężonego", który zakończył się w kwietniu, zebrał pozytywne recenzje. Krytycy podkreślają, że serial nie tylko spełnia pokładane w nim oczekiwania, ale wciąż potrafi odświeżyć gatunek superbohaterski. Piąty sezon ma zadebiutować w 2027 roku, a do swojej roli powróci również Aaron Paul jako superzłoczyńca Powerplex, którego widzowie poznali w trzeciej serii.

"Niezwyciężony" – sezon 4. Zobacz zwiastun




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