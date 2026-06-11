TYLKO U NAS: Ogłaszamy film otwarcia 9. Octopus Film Festival

Jak dowiedział się Filmweb, tegoroczny Octopus Film Festival otworzy jeden z głośniejszych tytułów ostatniego Cannes: "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" w reżyserii Jane Schoenbrun. W rolach głównych występują znana z "Sex Education" i "Z archiwum X" Gillian Anderson oraz Hannah Einbider ("Hacks") i Patrick Fischler ("Mad Men", "Mulholland Drive").
Najnowszy film twórczyni "W blasku ekranu
" od premiery na Lazurowym Wybrzeżu zbiera entuzjastyczne recenzje krytyków, uzyskując 100% na Rotten Tomatoes oraz 91% na Metacritic. Zachwyty po pierwszych seansach potwierdzają pozycję Schoenbrun
jako jednej z ciekawszych autorek współczesnego kina.
Film zdobył Queer Palm, prestiżową nagrodę przyznawaną produkcjom wyróżniającym się odważną tematyką oraz przełamywaniem gatunkowych schematów.
"Teenage Sex and Death at Camp Miasma
" wejdzie do polskich kin 4 września 2026 roku. Jego dystrybutorem będzie Velvet Spoon.
Ogłoszeniu tytułu otwarcia towarzyszy prezentacja nowej identyfikacji wizualnej Octopus Film Festival. Za tegorocznym projektem stoi Ada Zielińska – ilustratorka i projektantka graficzna związana z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Współpracowała m.in. z Adobe, Netfliksem, Spotify i CD Projekt RED. Jest laureatką Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury oraz złotej nagrody KTR.
Dziewiąta edycja Octopus Film Festival odbędzie się w dniach 11-16 sierpnia. Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://octopusfilmfestival.com/
Octopus Film Festival to największe święto kina gatunkowego w Polsce, odbywające się w Gdańsku od 2018 roku. Znakiem rozpoznawczym wydarzenia są pokazy organizowane w nieoczywistych lokalizacjach na terenie miasta. Program festiwalu obejmuje Konkurs Główny, Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych Octopus Shorts, retrospektywy twórców, sekcje tematyczne, spotkania oraz część branżową Octopus Industry. Wśród dotychczasowych gości znaleźli się m.in. Sergio Martino
, Richard Stanley
, Penelope Spheeris
i Enzo G. Castellari
. W 2021 roku festiwal był nominowany do Nagrody PISF w kategorii Wydarzenie Filmowe.
Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Velvet Spoon – niezależny dystrybutor filmowy specjalizujący się w autorskim kinie gatunkowym. Do polskich kin wprowadza filmy wymykające się utartym schematom – od nieoczywistych horrorów i thrillerów po odważne produkcje artystyczne oraz odrestaurowane klasyki. Dotychczas Velvet Spoon wprowadziło na ekrany ponad 50 tytułów, wśród nich m.in. "Erupcję
", "Oldboya
", "Teksańską masakrę piłą mechaniczną
" oraz "Mowę ptaków
".
Mecenatami festiwalu są: Miasto Gdańsk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej.