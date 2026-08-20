9. Octopus Film Festival: znamy zwycięzców

Sześć dni, dziesiątki filmów, setki seansów, rekordowa sekcja Industry, nietypowe lokalizacje, goście z całego świata i tysiące widzów! 9. edycja Octopus Film Festival dobiegła końca, a organizatorzy najbardziej niepokornego wydarzenia w Polsce ogłosili zwycięzcę!
Grand Prix Octopusa nie przyznaje jury. Przyznaje je publiczność. To widzowie po każdym seansie Konkursu Głównego oceniali filmy i decydowali, który z nich zasłuży na najważniejszą nagrodę. W tym roku najwięcej głosów zebrała "Lisica
" Dario Russo
– czarna komedia, baśń ludowa, satyra i horror w jednym. W "Lisicy
" niezbyt rozgarnięty łowca lisów spotyka podczas polowania gadającą lisicę, która proponuje mu układ mogący rozwiązać jego problemy uczuciowe. W roli głosowej tytułowej lisicy występuje nagrodzona Oscarem Olivia Colman
, a obok niej na ekranie pojawiają się Jai Courtney
i Emily Browning
. Do kin wprowadzi go już niebawem dystrybutor (oraz organizator festiwalu) Velvet Spoon.
Walka była zacięta więc ogłoszono również dwa filmy, które łeb w łeb dotarły na Octopusowe podium:
II miejsce – "Ghost in the Cell
", reż. Joko Anwar
O filmie: W indonezyjskim więzieniu pojawia się demon, który poluje na więźniów wpadających w gniew. Joko Anwar miesza horror, gore, czarny humor i polityczny komentarz, tworząc krwawą, szaloną jazdę bez trzymanki.
III miejsce – "Wybawcy
", reż. Kevin Hamedani
O filmie: Co może pójść nie tak, gdy para Amerykanów wynajmuje domek gościnny tajemniczemu rodzeństwu? "Wybawcy" biorą na warsztat paranoję, teorie spiskowe i ksenofobię, mieszając komedię, political fiction i kino postapokaliptyczne w trzymającą za gardło opowieść.
Tegoroczny Octopus był największą jak dotąd edycją festiwalu. W programie znalazło się 79 filmów pełnometrażowych i 52 krótkie metraże, a seanse odbywały się w 13 lokalizacjach – od kin i klubów po miejsca, w których kino zdecydowanie nie jest codziennym gościem. Filmy można było oglądać m.in. w działającej części Stoczni Gdańskiej, Muzeum Narodowym w Gdańsku czy bunkrze.
Jednym z najbardziej rozchwytywanych wydarzeń festiwalu był tradycyjnie Seans Ukryty – jego lokalizacja i tytuł filmu pozostają tajemnicą aż do ostatniej chwili. W tym roku widzowie trafili na skatepark Polsat Arena, gdzie obejrzeli "Wojownicze żółwie ninja
". A skoro byli ninja, nie mogło zabraknąć odpowiedniej oprawy: po skateparku jeździły tytułowe żółwie, widzowie dostali pizzę, a całość rozpoczął występ Van Halena.
Gośćmi tegorocznej edycji Octopusa byli Cynthia Rothrock
– ikona kina sztuk walki – oraz Fabio Testi
, legenda włoskiego kina gatunkowego. Obie gwiazdy spotkały się z publicznością i otrzymały nasze wyjątkowe nagrody specjalne – Atramentowe Macki.
Swoich laureatów wyłoniła także sekcja Octopus Shorts, w której prezentowaliśmy najciekawsze krótkie metraże z całego świata. Nagrodę LAB otrzymały "Złe pomysły
" Jana Bujnowskiego, a Nagrodę MAIN – "Klee
" Gavina Bairda. Jury przyznało także wyróżnienia specjalne filmom "My Game
" Davida Navarro Bravo, "The Seeing Eye Dog Who Saw Too Much
" Erica Jackowitza oraz "I Walked Through the Wall
" Pabla Larcuena.
Do zobaczenia na 10. edycji Octopus Film Festival!