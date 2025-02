97. ceremonia OSCARÓW® już wkrótce. W Polsce transmisja tylko w CANAL+. A już teraz przygotuj się do tej szczególnej nocy i zobacz nominowane filmy w serwisie CANAL+!

© 2024 Anora Productions, LLC. All Rights Reserved.



© Dystrybucja Stowarzyszenie Nowe Horyzonty



Oscarowa® noc to niezmiennie najważniejsze wydarzenie fanów X. muzy. Ceremonię rozdania nagród co roku śledzą miliony widzów na całym świecie, a nagrodzeni twórcy i zachwycające stroje gwiazd są na ustach wszystkich przez kolejne tygodnie. W tym roku wydarzenie odbędzie się ponownie w kultowym dla fanatyków kina Dolby® Theater at Ovation Hollywood Center®, a poprowadzi je po raz pierwszy ceniony komik Conan O’Brien W Polsce, podobnie jak w poprzednich latach, rozdanie Oscarów® będzie można obejrzeć wyłącznie w na antenie i w serwisie streamingowym CANAL+. Studio CANAL+ poprowadzą wybitni znawcy filmu: dziennikarka i felietonistka - Karolina Korwin Piotrowska oraz Błażej Hrapkowicz – krytyk filmowy i prezenter, prowadzący "KINO MÓWI" w Ale kino+ i współprowadzący AKTUALNOŚCI FILMOWYCH+. Transmisja z ceremonii, którą otworzy o godz. 0:30 półgodzinna relacja z czerwonego dywanu, potrwa do godz. 4:00.A gdzie "poznać" oscarowych faworytów?W bogatym portfolio PREMIER CANAL+ można znaleźć takie tytuły jak:LINK DO KOLEKCJI OSCAROWEJ W SERWISIE PREMIERY CANAL+ ANORA " – aż 6 nominacji, w tym w takich kategoriach jak NAJLEPSZY FILM, NAJLEPSZA REŻYSERIA czy NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA. Nowe dzieło Seana Bakera, jednego z najbardziej uznanych twórców niezależnego kina amerykańskiego. Bardzo zabawna, a jednocześnie łamiąca serce historia pracownicy seksualnej, która bierze spontaniczny ślub z synem rosyjskich oligarchów, oczywiście bez wiedzy jego rodziców. KONKLAWE " – adaptacja bestsellera Roberta Harrisa , która zdobyła aż 8 nominacji – w tym za NAJLEPSZY FILM, NAJLEPSZEGO AKTORA PIERWSZOPLANOWEGO i NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY. Thriller o wyborach nowego papieża, które przebiegają mało pokojowo. Dwie wrogie frakcje, kompromitujące tajemnice, wstrząs, który może zmienić Kościół już na zawsze. DIUNA: CZĘŚĆ DRUGA " – 5 nominacji, w tym za NAJLEPSZY FILM, NAJLEPSZE ZDJĘCIA i NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE. Najnowsza odsłona najpopularniejszej space opery ostatnich lat. Czy Paul Atryda (w tej roli Timothée Chalamet ) stanie się przepowiedzianym w proroctwie wyzwolicielem mieszkańców piaszczystej Diuny? SUBSTANCJA " – 5 nominacji – w tym za NAJLEPSZY FILM, NAJLEPSZĄ REŻYSERIĘ i NAJLEPSZĄ AKTORKĘ PIERWSZOPLANOWĄ. Kapitalne widowisko z Demi Moore w roli głównej, które jednocześnie i przerazi, i rozbawi. WICKED " (dostępny w serwisie PREMIERY CANAL+ od 6 marca) – 10 nominacji – w tym za NAJLEPSZY FILM i NAJLEPSZĄ AKTORKĘ PIERWSZOPLANOWĄ i DRUGOPLANOWĄ. Adaptacja broadwayowskiego klasyka, ze wspaniałą obsadą – Cynthia Erivo i ikona popu Ariana Grande w głównych rolach. PRAWDZIWY BÓL " – dwie nominacje – dla NAJLEPSZEGO AKTORA DRUGOPLANOWEGO i dla NAJLEPSZEGO SCENARIUSZA ORYGINALNEGO. Road trip dwóch kuzynów z Ameryki, którzy lecą na tydzień do Polski, aby dowiedzieć się czegoś więcej o swoich żydowskich korzeniach. W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI 2 " – nominacja za NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY. Kontynuacja pixarowskiego hitu sprzed 9 lat, która rozbiła box officowe’owy bank, stając się najbardziej kasowym filmem zeszłego roku. Nic dziwnego, bo ta opowieść o spersonifikowanych emocjach w głowie głównej bohaterki wzrusza i bawi do łez. DZIKI ROBOT " – trzy nominacje – w tym za NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY i NAJLEPSZĄ MUZYKĘ. Kolejna dawka wzruszeń zarówno dla młodszych, jak i starszych pokoleń. Tym razem główną bohaterką jest Roz, robot, która rozbija się na bezludnej wyspie. GLADIATOR II " – nominacja za NAJLEPSZE KOSTIUMY. Kontynuacja epickiej sagi o władzy, intrygach i zemście, z Paulem Mescalem Josephem Quinnem w rolach głównych. OBCY: ROMULUS " – nominacja za NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE. Kontynuacja sagi o przerażających istotach mieszkających w dalekim kosmosie. Marzyła Wam się składanka najlepszych elementów z wszystkich dotychczasowych części? To wszystko znajdziecie w Romulusie. KRÓLESTWO PLANETY MAŁP " – nominacja za NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE. Stęsknieni za kolejną dawką przygód małp, które wypchnęły ludzkość na margines cywilizacji, mogą teraz obejrzeć nową świetną część.Oscary® to ceremonia z bogatą tradycją, która istnieje już od 1929 roku. Dlatego w serwisie streamingowym CANAL+ można również nadrobić produkcje, które były nominowane we wcześniejszych latach oraz tytuł nominowany do tegorocznej kategorii NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY. NIE CHCEMY INNEJ ZIEMI " – tegoroczna nominacja za NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY. To poruszająca opowieść o nierówności sił, bezwzględnej determinacji i niekończącej się walce o prawo do godnego życia w Maser Yatta — skupisku dziewiętnastu wiosek, których mieszkańcy od dekad toczą batalię o przetrwanie w ojczystej ziemi. POPRZEDNIE ŻYCIE " – dwie nominacje w 2023 r. – za NAJLEPSZY FILM i NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY. Jeden z najgłośniejszych debiutów ostatnich lat. Dojrzałe i mądre kino o dwójce przyjaciół z dzieciństwa, którzy po 20 latach spędzają ze sobą jeden tydzień. PERFECT DAYS " – zeszłoroczna nominacja za NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY. Czy film o japońskim dozorcy czyszczącym publiczne toalety na ulicach Tokio może być czuły i wzruszający? Wim Wenders udowadnia, że nie ma takiego tematu, którego kino nie może poruszyć. PIES I ROBOT " - ta piękna, ale jednocześnie łamiąca serce animacja została rok temu nominowana w kategorii NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY. Główny bohater animacji, Pies, który mieszka w bloku na jednym z wielkomiejskich osiedli, nie potrafi odnaleźć swojego miejsca w świecie pełnym pędu i hałasu. Jego życie zmienia się, gdy w telewizji ogląda reklamę obiecującą spełnienie marzenia o znalezieniu najlepszego przyjaciela. 20 DNI W MARIUPOLU " - zeszłoroczny zdobywca Oscara® za NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY. Wstrząsająca relacja z masakrowanego przez Rosjan Mariupola. Wielokrotnie nagradzany dokument Mścisława Czernowa ; dziennikarza, który jako jedyny wytrwał w mieście tak długo, a z jego materiałów korzystały media na całym świecie. CZTERY CÓRKI " - zeszłoroczna nominacja za NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY. Dokument autorstwa uznanej reżyserki Kaouther Ben Hani w innowacyjny sposób łączy w sobie rzeczywistość z fikcją. Produkcja przedstawia historię czterech sióstr i ich matki, świetnie pokazująca jak przebiega radykalizacja kobiet w Tunezji.Dodatkowo na platformie dostępne są starsze tytuły nominowane do Oscara®, takie jak " W TRÓJKĄCIE ", " CAŁE TO PIĘKNO I KREW ", " BLISKO ", " JUDY ", " ZIMNA WOJNA " czy " BOŻE CIAŁO ".