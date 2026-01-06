Gwiazda "Stranger Things" tańczy w teledysku A$AP Rocky'ego

Jeśli myślicie, że śmierć MTV oznacza koniec ery teledysków, powinniście chyba odświeżyć stronę główną YouTube'a. Być może – jeśli algorytm okaże się życzliwy – znajdziecie na niej najnowszy utwór A$AP Rocky'ego pod tytułem "Punk Rocky". Opublikowany dziś klip odbił się echem nie tylko wśród fanów samego rapera. W teledysku jedną z głównych ról gra bowiem gwiazda najnowszego sezonu "Stranger Things", Winona Ryder.
Winona Ryder wystąpiła w teledysku A$AP Rocky'ego
Choć trudno streścić wszystkie wydarzenia z klipu do utworu "Punk Rocky" – ze śpiewającym okiem, wałkami we włosach i aresztowaniem za imprezę na czele – śmiało można powiedzieć jedno: Winona Ryder
pozostaje jednym z najjaśniejszych punktów całego teledysku. Jako kobieta zafascynowana ekscentrycznym muzykiem, najpierw proponuje mu ciasteczka, by potem wpłacić za niego wysoką kaucję w areszcie i ostatecznie – radośnie bujać się do muzyki na jego koncercie. Sprawne oko wychwyci, że w jednej ze scen aktorka pojawia się w koszulce z kultowej animacji "Beavis i Butt-head
", potwierdzającej miłość A$AP Rocky'ego
do innej ważnej w jego życiu sztuki – kina.
kadr z teledysku przedstawiający Winonę Ryder
Dowodów tej miłości jest wokół tego utworu – a także albumu, który ten utwór zapowiada – więcej. W jednej ze scen pośród drugoplanowych bohaterów teledysku pojawia się także... Danny Elfman
. 72–letni kompozytor występuje w klipie bez koszulki i z wytatuowanym torsem gra na perkusji siedząc jednocześnie na dachu domu jednorodzinnego.
Obecność Elfmana
w teledysku pozostaje nieprzypadkowa. Nadworny kompozytor Tima Burtona
pojawił się w klipie zapewne właśnie w konsekwencji zaangażowania twórcy "Soku z żuka
" w najnowszy album A$AP Rocky'ego
. Reżyser zaprojektował okładkę płyty "Don't Be Dumb", a także wizualizacje, które towarzyszyć będą odsłuchom kolejnych utworów.
Przypomnijmy, że w kinie A$AP Rocky
jest nie tylko czujnym widzem, ale i stawiającym pierwsze kroki aktorem. Po kilku występach epizodycznych w przeszłości, w zeszłym roku zaprezentował się dwoma wyrazistymi rolami. W "Od góry do dołu
" Spike'a Lee
stanął naprzeciw Denzela Washingtona
. Z kolei w filmie "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
" partnerował Rose Byrne
, wymienianej w gronie faworytek do Oscara
w pierwszoplanowej kategorii aktorskiej.
Wyjątkowy teledysk do utworu "Punk Rocky" możecie zobaczyć klikając poniżej