Gwiazda "Stranger Things" tańczy w teledysku A$AP Rocky'ego

Gwiazda &quot;Stranger Things&quot; tańczy w teledysku A$AP Rocky'ego
źródło: materialy promocyjne
Jeśli myślicie, że śmierć MTV oznacza koniec ery teledysków, powinniście chyba odświeżyć stronę główną YouTube'a. Być może – jeśli algorytm okaże się życzliwy – znajdziecie na niej najnowszy utwór A$AP Rocky'ego pod tytułem "Punk Rocky". Opublikowany dziś klip odbił się echem nie tylko wśród fanów samego rapera. W teledysku jedną z głównych ról gra bowiem gwiazda najnowszego sezonu "Stranger Things", Winona Ryder.

Winona Ryder wystąpiła w teledysku A$AP Rocky'ego



Choć trudno streścić wszystkie wydarzenia z klipu do utworu "Punk Rocky" – ze śpiewającym okiem, wałkami we włosach i aresztowaniem za imprezę na czele – śmiało można powiedzieć jedno: Winona Ryder pozostaje jednym z najjaśniejszych punktów całego teledysku. Jako kobieta zafascynowana ekscentrycznym muzykiem, najpierw proponuje mu ciasteczka, by potem wpłacić za niego wysoką kaucję w areszcie i ostatecznie – radośnie bujać się do muzyki na jego koncercie. Sprawne oko wychwyci, że w jednej ze scen aktorka pojawia się w koszulce z kultowej animacji "Beavis i Butt-head", potwierdzającej miłość A$AP Rocky'ego do innej ważnej w jego życiu sztuki – kina.

kadr z teledysku przedstawiający Winonę Ryder


Dowodów tej miłości jest wokół tego utworu – a także albumu, który ten utwór zapowiada – więcej. W jednej ze scen pośród drugoplanowych bohaterów teledysku pojawia się także... Danny Elfman. 72–letni kompozytor występuje w klipie bez koszulki i z wytatuowanym torsem gra na perkusji siedząc jednocześnie na dachu domu jednorodzinnego. 

Obecność Elfmana w teledysku pozostaje nieprzypadkowa. Nadworny kompozytor Tima Burtona pojawił się w klipie zapewne właśnie w konsekwencji zaangażowania twórcy "Soku z żuka" w najnowszy album A$AP Rocky'ego. Reżyser zaprojektował okładkę płyty "Don't Be Dumb", a także wizualizacje, które towarzyszyć będą odsłuchom kolejnych utworów.

Przypomnijmy, że w kinie A$AP Rocky jest nie tylko czujnym widzem, ale i stawiającym pierwsze kroki aktorem. Po kilku występach epizodycznych w przeszłości, w zeszłym roku zaprezentował się dwoma wyrazistymi rolami. W "Od góry do dołu" Spike'a Lee stanął naprzeciw Denzela Washingtona. Z kolei w filmie "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" partnerował Rose Byrne, wymienianej w gronie faworytek do Oscara w pierwszoplanowej kategorii aktorskiej. 

Wyjątkowy teledysk do utworu "Punk Rocky" możecie zobaczyć klikając poniżej


