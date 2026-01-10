AFI Awards z rekordową frekwencją gwiazd. Zobacz zdjęcia

Tegoroczny lunch American Film Institute w Beverly Hills przyciągnął największą liczbę gwiazd w historii wydarzenia. Spotkanie, na którym AFI honoruje 10 najlepszych filmów i seriali roku, odbyło się tuż przed startem głosowania nad nominacjami do Oscarów – i idealnie wpasowało się w finał kampanii.
Nagrody American Film Institute – gwiazdy
W kameralnej atmosferze, bez przemówień i rywalizacji, zaprezentowano wyróżnione tytuły. Wśród filmów znalazły się m.in. "Hamnet
", "Avatar: Ogień i popiół
", "Frankenstein
", "Wicked: Na dobre
" i "Wielki Marty
", a specjalną nagrodę otrzymał irański reżyser Jafar Panahi
za "To był zwykły przypadek
". Wśród seriali wyróżniono m.in. "Andora
", "Rozdzielenie
" i "Dyplomatkę
".
Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Jafar Panahi, Mark Ruffalo i Ryan Coogler
Na sali pojawiła się imponująca lista nazwisk – od Emmy Stone
i Leonardo DiCaprio
po Arianę Grande
i Timothée Chalameta
. Jednym z bohaterów spotkania był też Steven Spielberg
, który doczekał się specjalnego wyróżnienia i potwierdził, że pracuje nad nowym filmem "Dzień objawienia
".
Benicio del Toro, Guillermo del Toro i Leonardo DiCaprio
Ariana Grande, Jeff Goldblum i Jacob Elordi
Timothée Chalamet i Odessa A'zion
George Clooney i Teyana Taylor
Seth Rogen, Kathryn Hahn i Chase Sui Wonders
Adam Scott and Britt Lower
AFI Awards to jeden z ostatnich dużych przystanków przed kluczowym momentem sezonu: w poniedziałek ponad 10 tysięcy członków Akademii Filmowej rozpocznie głosowanie nad nominacjami do Oscarów. Kampanie wchodzą w decydującą fazę – teraz liczy się już każdy dzień i każde spotkanie.