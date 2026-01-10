Newsy Filmy AFI Awards z rekordową frekwencją gwiazd. Zobacz zdjęcia
The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/AFI+Awards+z+rekordow%C4%85+frekwencj%C4%85+gwiazd.+Zobacz+zdj%C4%99cia-164660
AFI Awards z rekordową frekwencją gwiazd. Zobacz zdjęcia
źródło: Getty Images
autor: Michael Kovac
Tegoroczny lunch American Film Institute w Beverly Hills przyciągnął największą liczbę gwiazd w historii wydarzenia. Spotkanie, na którym AFI honoruje 10 najlepszych filmów i seriali roku, odbyło się tuż przed startem głosowania nad nominacjami do Oscarów – i idealnie wpasowało się w finał kampanii.

Nagrody American Film Institute – gwiazdy



W kameralnej atmosferze, bez przemówień i rywalizacji, zaprezentowano wyróżnione tytuły. Wśród filmów znalazły się m.in. "Hamnet", "Avatar: Ogień i popiół", "Frankenstein", "Wicked: Na dobre" i "Wielki Marty", a specjalną nagrodę otrzymał irański reżyser Jafar Panahi za "To był zwykły przypadek". Wśród seriali wyróżniono m.in. "Andora", "Rozdzielenie" i "Dyplomatkę".

GettyImages-2255449930.jpg Getty Images © Michael Kovac
Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Jafar Panahi, Mark Ruffalo i Ryan Coogler

Na sali pojawiła się imponująca lista nazwisk – od Emmy Stone i Leonardo DiCaprio po Arianę Grande i Timothée Chalameta. Jednym z bohaterów spotkania był też Steven Spielberg, który doczekał się specjalnego wyróżnienia i potwierdził, że pracuje nad nowym filmem "Dzień objawienia".

GettyImages-2255449812.jpg Getty Images © Michael Kovac
Benicio del Toro, Guillermo del Toro i Leonardo DiCaprio

GettyImages-2255449857.jpg Getty Images © Michael Kovac
Ariana Grande, Jeff Goldblum i Jacob Elordi 

GettyImages-2255447115.jpg Getty Images © Michael Kovac
Timothée Chalamet i Odessa A'zion

GettyImages-2255453275.jpg Getty Images © Michael Kovac
George Clooney i Teyana Taylor

GettyImages-2255456178.jpg Getty Images © Stefanie Keenan
Seth Rogen, Kathryn Hahn i Chase Sui Wonders

GettyImages-2255456136.jpg Getty Images © Stefanie Keenan

Adam Scott and Britt Lower

AFI Awards to jeden z ostatnich dużych przystanków przed kluczowym momentem sezonu: w poniedziałek ponad 10 tysięcy członków Akademii Filmowej rozpocznie głosowanie nad nominacjami do Oscarów. Kampanie wchodzą w decydującą fazę – teraz liczy się już każdy dzień i każde spotkanie.

"Frankenstein" – zobacz zwiastun



