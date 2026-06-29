AFI uczciło setne urodziny Mela Brooksa. "Płonące siodła" najzabawniejszą komedią

Z okazji setnych urodzin Mela Brooksa Amerykański Instytut Filmowy (AFI) postanowił zmienić swoją słynną listę "100 Years…100 Laughs", prezentującą najzabawniejsze filmy wszech czasów.
"Płonące siodła" na szczycie
W ramach honorowego gestu pierwsze miejsce przypadło westernowej parodii "Płonące siodła
" z 1974 roku, która awansowała z szóstej pozycji. Tym samym wyprzedziła dotychczasowego lidera, "Pół żartem, pół serio
" Billy'ego Wildera
.
Zmianę skomentował Bob Gazzale
(prezes AFI), nawiązując do wieloletnich żartów Brooksa
, który twierdził, że jego dzieło jest zabawniejsze od filmu Wildera
: Ma rację! Cieszymy się, że możemy naprawić ten błąd z okazji setnych urodzin Mela. Brooks
pozostaje jedynym reżyserem, który ma aż trzy filmy w pierwszej piętnastce zestawienia AFI. Oprócz "Płonących siodeł
" są to również "Producenci
" (11. miejsce) oraz "Młody Frankenstein
" (13. miejsce).
Lista "100 Years… 100 Laughs" została po raz pierwszy opublikowana w 2000 roku i stanowi część cyklu rankingów przygotowywanych przez AFI. Ich celem jest wyróżnianie najwybitniejszych osiągnięć w historii kina na podstawie opinii twórców, krytyków i ekspertów.
"Płonące siodła" - zwiastun