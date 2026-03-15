AGATA TURKOT ("Piekło kobiet"): Czy aktorstwo to posłannictwo?

Była panną młodą na "Weselu" i gospodynią "Domu dobrego". Teraz jest przewodniczką po "Piekle kobiet". W miniony poniedziałek zdobyła Orła za pierwszoplanową rolę kobiecą, a kilka tygodni wcześniej - nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego dla wschodzącej gwiazdy polskiego kina. Walczy o swoje, nigdy się nie poddaje i zawsze mówi, co myśli. Bohaterką nowego odcinka podcastu "Musimy porozmawiać o kinie" jest Agata Turkot. Na rozmowę zaprasza Łukasz Muszyński.
W serialu "Piekło kobiet
" Agata Turkot
wciela się w Helenę Wróblewską, która wraz z mężem prowadzi czasopismo matrymonialne. Bohaterka łączy siły z ze studentem medycyny, aby odnaleźć winnych śmierci jego siostry zmarłej w trakcie nielegalnego zabiegu aborcji. "Piekło kobiet" opowiada o tym jak w świecie zdominowanym przez mężczyzn rozwija się kobieca przyjaźń i solidarność. To współczesna historia o wolności wyboru, wzajemnym szacunku, zrozumieniu i akceptowaniu różnych poglądów.