Newsy Gry Inne AI w grach? Gracze nie mają z tym problemu
Inne / Gry

AI w grach? Gracze nie mają z tym problemu

GamesRadar / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/AI+w+grach+Gracze+nie+maj%C4%85+z+tym+problemu-167482
AI w grach? Gracze nie mają z tym problemu
źródło: Getty Images
autor: SOPA Images
W ostatnim czasie dużo mówi się o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w pracach nad grami. W mediach społecznościowych roi się od głosów oburzenia na deweloperów, którzy zostali "przyłapani" na korzystaniu z AI. Czy jednak graczom rzeczywiście sztuczna inteligencja przeszkadza? Teraz poznaliśmy odpowiedź na to pytanie.

Czy gracze kupują gry powstałe z wykorzystaniem AI?



Portal Game Discover Co przeprowadził sondę wśród prawie 4 tysięcy graczy na temat ich stosunku do AI w grach. Wyniki mogą szokować.

Na pytanie o to, jaki mają stosunek do kupowania na Steam gier, które mają podaną informację na temat wykorzystania AI w pracach, prawie połowa respondentów (43%) nie widzi żadnego problemu. Przeszkadza to 31,4% graczom jednak tylko 8,1% deklaruje, że nie w żadnym wypadku nie kupi gry, która powstała z użyciem AI.


Co ciekawe, o ile sama sztuczna inteligencja i jej wykorzystanie w grach najwyraźniej nie przeszkadza graczom, to mimo wszystko większość z nich i tak chce wiedzieć, czy takie wykorzystanie AI ma miejsce.

Pytani o to, czy zwracają uwagi na Steamie na adnotacje dotyczące AI, 44,4% osób powiedziało, że sprawdza, a kolejne 44,7% przyznaje, że choć nie ma to dla nich większego znaczenia, to też "zerkają" na takie informacje.

Wygląda więc na to, że gracze bardziej cenią sobie transparentność niż sam fakt korzystania z AI

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

Nie żyje Tadeusz Baranowski. Twórca Smoka Diplodoka miał 81 lat

1 komentarz
Filmy

Jude Law zostanie mistrzem kierownicy

Seriale

TV Time się zamyka. Przenieś swoje oceny na Filmweb!

20 komentarzy
Filmy

Nowe widowisko twórcy "Godzilla Minus One"

Filmy

Dwayne Johnson jako... kaskader z demencją?

2 komentarze
Filmy

To ona napisze filmową biografię Britney Spears

4 komentarze
Filmy

Ali G wraca! Sacha Baron Cohen nakręcił w tajemnicy film

8 komentarzy