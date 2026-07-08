AI w grach? Gracze nie mają z tym problemu

Czy gracze kupują gry powstałe z wykorzystaniem AI?

Portal Game Discover Co przeprowadził sondę wśród prawie 4 tysięcy graczy na temat ich stosunku do AI w grach. Wyniki mogą szokować.Na pytanie o to, jaki mają stosunek do kupowania na Steam gier, które mają podaną informację na temat wykorzystania AI w pracach, prawie połowa respondentów (43%) nie widzi żadnego problemu. Przeszkadza to 31,4% graczom jednakCo ciekawe,Pytani o to, czy zwracają uwagi na Steamie na adnotacje dotyczące AI, 44,4% osób powiedziało, że sprawdza, a kolejne 44,7% przyznaje, że choć nie ma to dla nich większego znaczenia, to też "zerkają" na takie informacje.Wygląda więc na to, że gracze bardziej cenią sobie transparentność niż sam fakt korzystania z AI