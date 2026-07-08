AI w grach? Gracze nie mają z tym problemu

W ostatnim czasie dużo mówi się o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w pracach nad grami. W mediach społecznościowych roi się od głosów oburzenia na deweloperów, którzy zostali "przyłapani" na korzystaniu z AI. Czy jednak graczom rzeczywiście sztuczna inteligencja przeszkadza? Teraz poznaliśmy odpowiedź na to pytanie.
Czy gracze kupują gry powstałe z wykorzystaniem AI?
Portal Game Discover Co przeprowadził sondę wśród prawie 4 tysięcy graczy na temat ich stosunku do AI w grach. Wyniki mogą szokować.
Na pytanie o to, jaki mają stosunek do kupowania na Steam gier, które mają podaną informację na temat wykorzystania AI w pracach, prawie połowa respondentów (43%) nie widzi żadnego problemu. Przeszkadza to 31,4% graczom jednak tylko 8,1% deklaruje, że nie w żadnym wypadku nie kupi gry, która powstała z użyciem AI.
Co ciekawe, o ile sama sztuczna inteligencja i jej wykorzystanie w grach najwyraźniej nie przeszkadza graczom, to mimo wszystko większość z nich i tak chce wiedzieć, czy takie wykorzystanie AI ma miejsce.
Pytani o to, czy zwracają uwagi na Steamie na adnotacje dotyczące AI, 44,4% osób powiedziało, że sprawdza, a kolejne 44,7% przyznaje, że choć nie ma to dla nich większego znaczenia, to też "zerkają" na takie informacje.
Wygląda więc na to, że gracze bardziej cenią sobie transparentność niż sam fakt korzystania z AI