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AI z fetyszem stóp pieje z zachwytu! "Dungeon Crawler Carl" zostanie zekranizowany

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/AI+z+fetyszem+st%C3%B3p+pieje+z+zachwytu+%22Dungeon+Crawler+Carl%22+zostanie+zekarnizowany-167176
AI z fetyszem stóp pieje z zachwytu! &quot;Dungeon Crawler Carl&quot; zostanie zekranizowany
Jeden z najpopularniejszych cykli science-fiction ostatnich lat zmieni się w aktorski serial. Platforma Peacock oficjalnie zleciła realizację pierwszego sezonu serialu "Dungeon Crawler Carl".

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"Dungeon Crawler Carl" to cykl powieściowy autorstwa Matta Dinnimana. Pierwszy tom – wydany w ramach samopublikowania – pojawił się na rynku w 2020 roku. Szybko stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek sf na księgarskim rynku. To doprowadziło w 2024 roku do podpisania przez Dinnimana kontraktu z wydawnictwem Ace Books (należącego do Penguin Group).

W tym samym roku pojawiły się pierwsze doniesienia na temat możliwego serialu aktorskiego. Zainteresowanie nim wykazała platforma Peacock, jednak potem wokół projektu zrobiło się cicho.

Teraz wiemy już, że serial powstanie. Producentem "Dungeon Crawler Carl" będzie Seth MacFarlane ("Głowa rodziny", "Orville"). Za scenariusz odpowiada Chris Yost, m.in. scenarzysta widowiska "Thor: Ragnarok", a ostatnio serialu "Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia".


Jeśli jakimś cudem nie znacie jeszcze serii "Dungeon Crawler Carl", oto opis polskiego wydawcy:

Witaj w Lochu, zawodniku! Zapewnienie widzom rozrywki jest koniecznością. Przetrwanie już nie.

Wiecie, co jest gorsze od rozstania z dziewczyną? Rozstać się z dziewczyną i dostać w zamian jej kapryśną kocią czempionkę. A wiecie, co jest jeszcze gorsze? Inwazja kosmitów, zawalenie się wszystkich stworzonych ludzkimi rękami struktur na planecie i systematyczna eksterminacja tych, którzy zdołali przetrwać w sadystycznej międzygalaktycznej grze. Właśnie to.

Dołącz do weterana straży przybrzeżnej Carla i kotki jego byłej, Królewny Pączuś, gdy próbują przetrwać koniec świata – albo przynajmniej dostać się na kolejny poziom – w rojącym się od zasadzek Lochu, który tak naprawdę stanowi plan reality show oglądanego przez niezliczonych widzów w całej galaktyce. Eksplodujące gobliny. Magiczne eliksiry. Dealerzy narkotyków. To nie jest zwyczajna gra...

Zwiastun amerykańskiego wydania "Dungeon Crawler Carl"



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