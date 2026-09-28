ANIMUS. KINO WARTOŚCI - 8 filmów o tym, co naprawdę ważne

Od historii bardzo osobistych, dotyczących rodziny, miłości czy wiary, po opowieści, w których losy jednostki splatają się z historią i przemianami społecznymi. W programie są światowe i międzynarodowe premiery oraz filmy prezentowane wcześniej na festiwalach w Sundance, Karlowych Warach, Galway i SXSW.Jak dorasta się w świecie zdominowanym przez media społecznościowe? Film dokumentalny Sary Robin przygląda się pokoleniu nastolatków, ich rodzicom oraz osobom próbującym zmienić sposób, w jaki wielkie platformy technologiczne wpływają na młodych ludzi. Film prezentowany był na SXSW 2026, a podczas 42. WMFF będzie miał premierę międzynarodową.Najnowszy film fińskiego reżysera Klausa Härö, twórcy kina skupionego na człowieku, relacjach i moralnych wyborach. Koprodukcja Finlandii, Litwy i Bułgarii będzie miała podczas 42. WMFF światową premierę.Film dokumentalny poświęcony jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnego katolicyzmu, nazywanej pierwszym świętym pokolenia milenialsów. Światowa premiera odbędzie się w Warszawie 12 października - dokładnie w 20. rocznicę śmierci Carlo Acutisa.W przeddzień pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Marija mówi mężowi, że chce rozwodu. Osobisty kryzys małżeństwa zaczyna nakładać się na rzeczywistość wojny. Film prezentowany był na Sundance Film Festival 2026 i jest litewskim kandydatem do Oscara.Marina i Gosha przez lata odkładali pieniądze na wymarzoną podróż do Sankt Petersburga. Kiedy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę biuro podróży znika wraz z ich oszczędnościami, zaczynają rozpadać się nie tylko ich plany. Tragikomedia twórców "Ojca", "Sławy" i "Lekcji" była prezentowana w Konkursie Głównym MFF w Karlowych Warach 2026.Oparty na prawdziwych wydarzeniach łotewski dramat sięga do historii narodzin legendy koszykówki TTT. Podczas 42. WMFF film będzie miał premierę międzynarodową.Kilka rodzin z różnych części Polski spotyka się na campingu w Swornegaciach. Wakacyjna przestrzeństaje się miejscem zderzenia różnych charakterów, potrzeb, relacji i życiowych problemów.Podczas 42. WMFF odbędzie się światowa premiera filmu.Najnowszy film reżyserki nagradzanego "Just Charlie" to opowieść o relacjach, bliskości i próbie odnalezienia się w sytuacji, która zmienia dotychczasowe życie bohaterów. Film zdobył Nagrodę Publiczności podczas Galway Film Fleadh 2026.