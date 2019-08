ANKIETA: Najlepsze tytuły do oglądania offline na długi weekend

Wszyscy lubimy długie weekendy! Jeden z nich właśnie się zbliża. Co jednak zrobić, jeśli wybieracie się w podróż, gdzie nie będzie dostępu do sieci? Bez obaw! Przygotowaliśmy dla Was listę filmów i seriali, które warto ściągnąć z platformy Netflix wcześniej i cieszyć się oglądaniem w każdym miejscu na świecie – w czasie lotu, jazdy pociągiem czy nawet na środku jeziora. Zagłosujcie na najciekawszy tytuł!Ankietę znajdziecieKoniecznie podzielcie się też swoimi pomysłami na udany seans.Poniżej grafika objaśniająca, jak w łatwy sposób ściągnąć wybrany tytuł z Netflix na wakacje.