Lubicie się bać? Na Netflix znajdziecie wiele tytułów, które wywołają u Was dreszcz grozy. Amatorów mocnych wrażeń zapraszamy do udziału w ankiecie , w której możecie wybrać najstraszniejszy filmowy horror dostępny na Netflix. Znajdziecie w niej zarówno klasyki gatunku, jak i nowe produkcje. Która z nich jest Waszym zdaniem najstraszniejsza? ANKIETĘ znajdziecie TUTAJ . Do dzieła!