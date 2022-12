ASUS ROG: laptopy, które idą z prądem

Zapytany swojego czasu o konsolę, na jakiej lubi grywać najbardziej, Henry Cavill odparł bez zawahania: pecet. I choć, sądząc po publikowanych przez niego filmach, lubi sam składać swoje kolubryny, to my, szarzy gracze o równie niepoślednich gustach, mamy do wyboru nawet i atrakcyjniejsze opcje.Bo już dawno utarło się myślenie, że dobry komp z porządnym monitorem to ogromna konstrukcja zajmująca pół biurka, a jeśli pracujemy z domu, to musimy, chcąc po fajrancie odpalić ulubioną grę, spędzać cały dzień w jednym pomieszczeniu. To niezdrowe i dla ciała, i dla ducha.Stąd w sukurs przychodzi nam świeżutka seria potężnych laptopów prosto od ASUS Republic of Gamers, skrojona specjalnie pod graczy o wysokich wymaganiach, którzy chcieliby doświadczyć rozgrywki nie tylko płynnej, ale i wygodnej: ROG Flow.Swoistym okrętem flagowym tej flotylli jest ROG Flow X16, laptop-kameleon, którego zdolności adaptacyjne są praktycznie niezrównane. Czy chcemy odpalić, dajmy na to, multiplayerowy deathmatch, stuprocentowo skupieni na kolejnych fragach, i klasycznie postawić komputer na blacie biurka, czy może umościć się wygodnie na kanapie i, po prostu, obejrzeć odcinek serialu z pozycji leżącej — nie ma to dla tego sprzętu znaczenia. Będzie bowiem działał idealnie i jako tablet, i jako laptop, i jako serce stacjonarnego stanowiska komputerowego, co idealnie koresponduje z szerokimi możliwościami zastosowań tego sprzętu. Z uwagi na swoje osiągi, jest on bowiem na tyle wszechstronny, że zaspokoi oczekiwania nie tylko graczy, ale i specjalistów szukających profesjonalnego sprzętu do pracy, obojętne, w jakiej branży działają.Zakładając jednak, że ROG Flow X16 najczęściej będzie użytkowany zgodnie z jego wyjściowym przeznaczeniem, czyli jako komputer zdolny pociągnąć najnowsze gry, to nadal jego mobilność jest wyłącznie zaletą. Zabrać go możemy dosłownie wszędzie, w czym zasługa stosunkowo niewielkich gabarytów, a dzięki zawiasowi umożliwiającemu obrót pod kątem 360 stopni jest w pełni konwertowalny. Jedno z możliwych ustawień, czyli tak zwany namiot, wykorzystuje dodatkowo naturalne chłodzenie, co razem z wbudowanym, wyjątkowym systemem Frost Force sprawia, że laptop chodzi cichutko jak ninja i pozostaje chłodny nawet latem (które, nawiasem mówiąc, prędko nam nie grozi).Wysoka jakość ROG Flow X16 jest zauważalna już na pierwszy rzut oka i nie chodzi jedynie o futurystyczny design z intrygującą domieszką klasyki, ale i o ekran ROG Nebula HDR, który może się pochwalić świetnymi parametrami jasności i kontrastu, wyświetla płynnie i ruch, i ostre kolory certyfikowane przez Pantone. Czyli ani nie stracicie ani detalu, obojętnie, co odpalicie, czy wymagające precyzji, zaawansowane narzędzia służące do pracy, czy grę nowej generacji. A nawet i tych przyszłych, bo ROG Flow X16 ma szansę zostać z nami na dłużej dzięki możliwości modyfikacji zestawu za pośrednictwem podłączenia do komputera kart graficznych XG Mobile, obecnych i przyszłych.O ile jednak ROG Flow X16 to laptop konwertowalny, tak ROG Flow Z13 jest mniejszym, trzynastocalowym modelem hybrydowym, co oznacza, że możemy całkiem odpiąć matrycę od klawiatury. Czyni to ten sprzęt elastycznym i nie mniej mobilnym, bo również możemy korzystać z niego, jak chcemy, jak nam się podoba, i czego wymaga chwila. Ale, znowu, jego wyjątkowa jakość nie zasadza się na żadnych bajerach, mniej czy bardziej praktycznych, lecz na bijącym sercu. A tym jest mocny procesor Intel Core i9, istny ogier pociągowy, który da radę wszystkiemu, czym go obładujecie. Ale to nie koniec innowacyjnych rozwiązań technicznych, jako że dotykowy ekran to specjalne, odporne na uderzenia, cieniutkie szkło Gorilla Glass.Jeśli jednak nadal nie dowierzacie, że ten leciutki laptop to istne monstrum, dodajmy, że można do niego podpiąć zewnętrzną kartę z RTX 3080, a jej liczne gniazda pozwalają na budowę na fundamencie ROG Flow Z13 istnej fortecy z rozmaitymi bajerami. Którą, powtórzmy, można rozmontować w trymiga i spakować do plecaka jako tablet.Gracze poszukujący nieco tańszej, ale równie poręcznej i równie wydanej opcji, mają do wyboru także ROG Flow X13, który charakteryzuje się mniejszą ceną i tak samo wysoką jakością. Mamy bowiem do czynienia z niewielkim, kompaktowym laptopem, który kryje w sobie tak zaawansowaną technologię, że gdyby swojego czasu Neil Armstrong miał go pod pachą, to zaleciałby pewnie sporo dalej niż na Księżyc.Tak jak i inne modele z rodziny ROG, i ten łączy wszystkie zalety koneserskiego sprzętu gamingowego z laptopami "dwa w jednym", stawiając na mobilność, ale nigdy kosztem wydajności. ROG Flow X13 tylo na pozór może wydawać się wyborem niewłaściwym dla wymagających graczy, ale i tutaj mamy do czynienia z obsługą całego mnóstwa zewnętrznych urządzeń podnoszących i tak niemałą klasę urządzenia. Podepniemy i pada od Xboxa, i XG Mobile, bateria potrzyma nawet pół doby, no i liczyć możemy na obraz żyletę o rozdzielczości 4K przy zachowaniu płynnego klatkażu. Henry Cavill dobrze wie, co mówi.Ale elastyczność laptopów z rodziny ROG Flow ma również i inny wymiar praktyczny. Bo choć oferta skierowana jest przede wszystkim dla graczy, to każdy z powyższych laptopów jest również znakomitym narzędziem do pracy, czy to graficznej, czy programistycznej, czy też jakiejkolwiek innej — bo nieważne, czym się zajmujecie, wasz laptop temu podoła — oraz do rozrywek innego rodzaju.Szerokie możliwości oparte na nowatorskich rozwiązaniach technicznych i designerskich sprawiają, że ROG Flow to sprzęt z wyższej półki, jakościowej oraz, co za tym idzie, także cenowej. Dodatkowe możliwości modyfikacji każdego zestawu sprawiają, że omawiane laptopy są produktami premium nie tylko z nazwy i można je skroić na miarę dla każdego użytkownika wymagającego od swojego komputera czegoś więcej — wszechstronności użytkowania i zastosowania idących w parze z maksymalną wydajnością. ROG Flow te potrzeby zaspokaja.