Newsy Seriale Aaron Paul dołącza do obsady serialu "Fallout"
Deadline / autor: /
źródło: Materiały prasowe
Z jednego serialu do drugiego. Do obsady trzeciego sezonu serialu "Fallout" dołączył znany z "Breaking Bad" Aaron Paul. To kolejny projekt aktora, który zrealizuje on we współpracy z producentem Jonathanem Nolanem.
       

Getty Images © Dave Benett


Aaron Paul pracował już z producentem wykonawczym "Fallouta" Jonathanem Nolanem przy okazji serialu "Westworld", gdzie wcielał się w postać Caleba Nicholsa. Aktor jest oczywiście najbardziej znany jako Jesse Pinkman z "Breaking Bad". W jego filmografii są ponadto "Czarne lustro", "Nauka spadania", "Wyjść na prostą", "Need for Speed" oraz "Ash".
     
Na razie nie ujawniono, w kogo wcieli się Paul w "Falloucie".

Spośród wystepujących już wcześniej w serialu aktorów Annabel O’Hagan i Dave Register zostaną w trzecim sezonie awansowani z ról epizodycznych do ról tzw. "regularnych".

Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. "Fallout" to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało. W obsadzie produkcji są m.in. Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias i Frances Turner.

