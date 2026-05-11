Aaron Paul dołącza do obsady serialu "Fallout"

Z jednego serialu do drugiego. Do obsady trzeciego sezonu serialu "Fallout" dołączył znany z "Breaking Bad" Aaron Paul. To kolejny projekt aktora, który zrealizuje on we współpracy z producentem Jonathanem Nolanem.
Aaron Paul w hicie platformy Prime Video
Aaron Paul pracował już z producentem wykonawczym "Fallouta" Jonathanem Nolanem przy okazji serialu "Westworld" Getty Images © Dave Benett
, gdzie wcielał się w postać Caleba Nicholsa. Aktor jest oczywiście najbardziej znany jako Jesse Pinkman
z "Breaking Bad
". W jego filmografii są ponadto "Czarne lustro
", "Nauka spadania
", "Wyjść na prostą
", "Need for Speed
" oraz "Ash
".
Na razie nie ujawniono, w kogo wcieli się Paul
w "Falloucie
".
Spośród wystepujących już wcześniej w serialu aktorów Annabel O’Hagan
i Dave Register
zostaną w trzecim sezonie awansowani z ról epizodycznych do ról tzw. "regularnych".
"Fallout" – zwiastun
Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. "Fallout
" to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało. W obsadzie produkcji są m.in. Ella Purnell
, Aaron Moten
, Walton Goggins
, Kyle MacLachlan
, Moisés Arias
i Frances Turner
.