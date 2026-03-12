Newsy Filmy Aaron Pierre zagra w kontynuacji "Supermana". Powtórzy rolę z "Lanterns"
Do sieci trafiła informacja o nowym aktorze w filmie "Man of Tomorrow" - w kontynuacji widowiska "Superman" Jamesa Gunna zagra Aaron Pierre, który wcieli się w Johna Stewarta. Nie będzie to jednak jego debiut w świecie DC. Wcześniej zobaczymy aktora w tej roli w serialu "Lanterns". 

Co wiemy o "Man of Tomorrow"?



"Lanterns"

W sequelu powrócą David Corenswet jako Superman oraz Nicholas Hoult w roli Lexa Luthora. Bohaterowie będą musieli połączyć siły, by stawić czoła kosmicznej istocie znanej jako Brainiac, w którego wcieli się niemiecki aktor Lars Eidinger. To jeden z klasycznych przeciwników Człowieka ze Stali.

Do swoich ról powrócą także m.in. Rachel Brosnahan (Lois Lane), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen) oraz Sara Sampaio (Eve Teschmacher). W filmie ponownie pojawią się też inni bohaterowie: Hawkgirl grana przez Isabelę Merced oraz The Engineer, w którą wciela się María Gabriela de Faría. Za scenariusz i reżyserię odpowiada James Gunn. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w kwietniu w Atlancie i potrwają do lata.

Udział Pierre’a wpisuje się w plan Gunna zakładający ścisłe połączenie filmów i seriali w jednym uniwersum DC. John Stewart to jeden z członków kosmicznego korpusu Zielonych Latarni. W "Lanterns" zobaczymy go w towarzystwie Hala Jordana, w którego wcieli się Kyle Chandler. Produkcja zadebiutuje w sierpniu, a "Man of Tomorrow" w lipcu 2027 roku.

Aaron Pierre zwrócił na siebie uwagę rolą w thrillerze "Rebel Ridge" z 2024 roku. W ostatnim czasie pojawił się również w serialu "The Morning Show" oraz użyczył głosu w animacji "Mufasa: Król Lew". 

