Aaron Pierre zagra w kontynuacji "Supermana". Powtórzy rolę z "Lanterns"

Do sieci trafiła informacja o nowym aktorze w filmie "Man of Tomorrow" - w kontynuacji widowiska "Superman" Jamesa Gunna zagra Aaron Pierre, który wcieli się w Johna Stewarta. Nie będzie to jednak jego debiut w świecie DC. Wcześniej zobaczymy aktora w tej roli w serialu "Lanterns".
Co wiemy o "Man of Tomorrow"?
"Lanterns"
W sequelu powrócą David Corenswet
jako Superman
oraz Nicholas Hoult
w roli Lexa Luthora
. Bohaterowie będą musieli połączyć siły, by stawić czoła kosmicznej istocie znanej jako Brainiac
, w którego wcieli się niemiecki aktor Lars Eidinger
. To jeden z klasycznych przeciwników Człowieka ze Stali.
Do swoich ról powrócą także m.in. Rachel Brosnahan
(Lois Lane
), Skyler Gisondo
(Jimmy Olsen
) oraz Sara Sampaio
(Eve Teschmacher). W filmie ponownie pojawią się też inni bohaterowie: Hawkgirl grana przez Isabelę Merced
oraz The Engineer, w którą wciela się María Gabriela de Faría
. Za scenariusz i reżyserię odpowiada James Gunn
. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w kwietniu w Atlancie i potrwają do lata.
Udział Pierre’a
wpisuje się w plan Gunna
zakładający ścisłe połączenie filmów i seriali w jednym uniwersum DC. John Stewart
to jeden z członków kosmicznego korpusu Zielonych Latarni. W "Lanterns
" zobaczymy go w towarzystwie Hala Jordana
, w którego wcieli się Kyle Chandler
. Produkcja zadebiutuje w sierpniu, a "Man of Tomorrow
" w lipcu 2027 roku.
Aaron Pierre zwrócił na siebie uwagę rolą w thrillerze "Rebel Ridge
" z 2024 roku. W ostatnim czasie pojawił się również w serialu "The Morning Show
" oraz użyczył głosu w animacji "Mufasa: Król Lew
".
"Lanterns" - zwiastun