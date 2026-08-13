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Aaron Sorkin, twórca "The Social Reckoning", ostro o Facebooku. "Wymknął się spod kontroli"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Aaron+Sorkin%2C+tw%C3%B3rca+%22The+Social+Reckoning%22%2C+m%C3%B3wi+o+Facebooku+i+Marku+Zuckerbergu-168029
Aaron Sorkin, twórca &quot;The Social Reckoning&quot;, ostro o Facebooku. &quot;Wymknął się spod kontroli&quot;
źródło: Getty Images
autor: Jesse Grant
Aaron Sorkin, scenarzysta i reżyser "The Social Reckoning. W sieci konsekwencji", nie ma wątpliwości, że Facebook stał się czymś znacznie większym i bardziej niebezpiecznym, niż pierwotnie zakładał jego twórca. W rozmowie z magazynem "Esquire" filmowiec mówił między innymi o wpływie platformy na sposób, w jaki ludzie czerpią informacje.

Aaron Sorkin o Facebooku i Marku Zuckerbergu




Sorkin stwierdził: Nie chcę pomylić statystyk, ale około jedna trzecia dorosłych Amerykanów czerpie wiadomości z Facebooka. To bardzo niebezpieczne. Nie zgadzamy się już nawet co do tego, że niebo jest niebieskie, a dwa plus dwa równa się cztery. I żeby było jasne: nie sądzę, żeby Mark Zuckerberg kiedykolwiek zamierzał, aby miało to destrukcyjny wpływ. Myślę, że jego intencje były dobre. Był kimś, kto, podobnie jak wiele osób, miał trudności z odnalezieniem się w strukturze społecznej szkoły średniej i prawdopodobnie również studiów. Stworzył własną strukturę społeczną, został jej burmistrzem i nie można go było z niej wykluczyć. Jego geniusz jest niezaprzeczalny. To było fajne, ale wymknęło się spod kontroli.

Sorkin wrócił również do swojej wcześniejszej wypowiedzi, w której powiedział: "Obwiniam Facebooka za 6 stycznia", mając na myśli atak na Kapitol z 2021 roku. Jego zdaniem istotnym momentem były wydarzenia z 2018 roku. Facebook miał wówczas mierzyć się ze spadkiem zaangażowania użytkowników oraz konkurencją ze strony TikToka, dlatego zmienił działanie algorytmu. Wiedzieli, że najczęściej udostępniane są rzeczy wywołujące gniew. Zaczęli więc wypuszczać do obiegu wszystko to, co miało ludzi rozzłościć. Z pewnością można poprowadzić od tego linię do 6 stycznia.

"The Social Reckoning" opowie opartą na prawdziwych wydarzeniach historię Frances Haugen (Mikey Madison), młodej pracownicy Facebooka, która współpracuje z dziennikarzem "Wall Street Journal" Jeffem Horwitzem (Jeremy Allen White), aby ujawnić największe sekrety platformy. Jeremy Strong wciela się w Marka Zuckerberga.

"The Social Reckoning" - zwiastun



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