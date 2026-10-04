Aaron Sorkin: "Nie przyszło mi do głowy, że Jesse Eisenberg nie będzie chciał zagrać w "The Social Reckoning""

Aaron Sorkin promuje właśnie swój nowy film "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji". W jednym z wywiadów odniósł się do sprawy zmiany odtwórcy roli Marka Zuckerberga.
Jesse Eisenberg miał zagrać w "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji" Sorkin
przyznaje, że pisząc scenariusz "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji
", był przekonany, że Jesse Eisenberg
będzie jego gwiazdą. W końcu aktor zagrał wcześniej Marka Zuckerberga w filmie "The Social Network
", a nowy projekt jest kontynuacją tamtej historii.
Scenarzysta wspomina, że kiedy był na finiszu prac nad tekstem, spotkał Eisenberga
i powiedział mu, że wkrótce będzie miał dla niego coś ciekawego. Teraz tak wspomina tę sytuację: A on się uśmiechnął i skinął głową, więc mu to wysłałem. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nie będzie chciał tego zrobić.
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Kiedy aktor odmówił udziału w filmie, Sorkin
nie przyjął tego do wiadomości i postanowił przekonać go do zmiany zdania. To jedyny raz, kiedy przygotowałem sobie konspekt. Nie robię tego w przypadku filmów, ale zrobiłem to przed rozmowami z Jessem. Były to argumenty przemawiające za tym, dlaczego powinien się na to zdecydować
- wspomina Sorkin
. I dodaje, że spędził trzy dni na próbach przekonania Eisenberga
do udziału w projekcie, jednak ten odmówił, twierdząc, że nie chce być znów kojarzony z Zuckerbergiem.
W efekcie Sorkin
musiał znaleźć nowego odtwórcę tej roli. Ostatecznie jego wybór padł na Jeremy'ego Stronga
.
Zwiastun filmu "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji"