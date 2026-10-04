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Aaron Sorkin: "Nie przyszło mi do głowy, że Jesse Eisenberg nie będzie chciał zagrać w "The Social Reckoning""

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Aaron Sorkin: &quot;Nie przyszło mi do głowy, że Jesse Eisenberg nie będzie chciał zagrać w &quot;The Social Reckoning&quot;&quot;
Aaron Sorkin promuje właśnie swój nowy film "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji". W jednym z wywiadów odniósł się do sprawy zmiany odtwórcy roli Marka Zuckerberga.

Jesse Eisenberg miał zagrać w "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji"



Sorkin przyznaje, że pisząc scenariusz "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji", był przekonany, że Jesse Eisenberg będzie jego gwiazdą. W końcu aktor zagrał wcześniej Marka Zuckerberga w filmie "The Social Network", a nowy projekt jest kontynuacją tamtej historii.

Scenarzysta wspomina, że kiedy był na finiszu prac nad tekstem, spotkał Eisenberga i powiedział mu, że wkrótce będzie miał dla niego coś ciekawego. Teraz tak wspomina tę sytuację:

A on się uśmiechnął i skinął głową, więc mu to wysłałem. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nie będzie chciał tego zrobić.

03.jpg Getty Images © Yaro Roland


Kiedy aktor odmówił udziału w filmie, Sorkin nie przyjął tego do wiadomości i postanowił przekonać go do zmiany zdania.

To jedyny raz, kiedy przygotowałem sobie konspekt. Nie robię tego w przypadku filmów, ale zrobiłem to przed rozmowami z Jessem. Były to argumenty przemawiające za tym, dlaczego powinien się na to zdecydować - wspomina Sorkin. I dodaje, że spędził trzy dni na próbach przekonania Eisenberga do udziału w projekcie, jednak ten odmówił, twierdząc, że nie chce być znów kojarzony z Zuckerbergiem.

W efekcie Sorkin musiał znaleźć nowego odtwórcę tej roli. Ostatecznie jego wybór padł na Jeremy'ego Stronga.

Zwiastun filmu "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji"




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