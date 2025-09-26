Facebook zdemaskowany! Sequel "The Social Network" z oficjalnym tytułem i datą premiery

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest sequel słynnego "The Social Network". Teraz dowiedzieliśmy się, jak film będzie się nazywał i kiedy trafi do kin.
Nie tylko "Mission: Impossible". Film o Facebooku też z "Reckoning" w tytule
Sony Pictures oficjalnie ogłosiło, że sequel filmu "The Social Network
" wejdzie do kin jako "The Social Reckoning"
. Studio podało również, że w Ameryce będzie miał swoją premierę 9 października 2026 roku
.
"The Social Reckoning"
opowie prawdziwą historię Frances Haugen (a tej roli znana z "Anory
" Mikey Madison
). Była młodą pracownicą w Facebooku, która widząc, co się dzieje, prosi o pomoc w nagłośnieniu sprawy dziennikarza Jeffa Horowitza (gwiazda "The Bear
" Jeremy Allen White
).
Horowitz w 2021 roku opublikował w "The Wall Street Journal" serię artykułów, które świat zna jako "The Facebook Files". Zdemaskował w nim mechanizmy funkcjonowania Facebooka, w szczególności, jak negatywnie wpływa działa na życie młodych ludzi. Pokazał też, jak kierownictwo platformy społecznościowej przymykało oczy na szerzenie kłamstw i jak fałszywe informacje promowane na Facebooku prowadziły do brutalnych aktów politycznej przemocy.
W obsadzie są również: Jeremy Strong jako Mark Zuckerberg
oraz komik Bill Burr
, który wcieli się w fikcyjną postać stanowiącą mieszankę kilku rzeczywiście istniejących osób. Za kamerą stanie scenarzysta oryginału Aaron Sorkin.
Zwiastun filmu "The Social Network"