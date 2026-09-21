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Jeremy Strong nie wychodził z roli Zuckerberga na planie "The Social Reckoning". Sorkin dzieli się szczegółami

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Jeremy Strong nie wychodził z roli Zuckerberga na planie &quot;The Social Reckoning&quot;. Sorkin dzieli się szczegółami
Nie jest tajemnicą, że Jeremy Strong niezwykle poważnie podchodzi do swoich występów. Nie inaczej potraktował rolę Marka Zuckerberga w "The Social Reckoning. W sieci konsekwencji". Aaron Sorkin, scenarzysta i reżyser filmu, zdradził, że aktor pozostał w charakterze założyciela Facebooka również między kolejnymi ujęciami.

Strong chciał traktować ludzi jak Zuckerberg




Sorkin przyznał, że nie był zaskoczony, kiedy dowiedział się, że Strong wcześniej wysłał Zuckerbergowi wiadomość, w której zapewniał, że bardzo poważnie podchodzi do tej roli. Aktor nie poinformował go jednak o tym, że zamierza konsekwentnie pozostawać w roli również na planie. Twórca opowiada w rozmowie z "The New York Times": Jeremy wykonuje mnóstwo własnej pracy, jeszcze zanim pojawi się na planie. Na planie nie mówił swoim głosem ani nie chodził tak, jak chodzi Jeremy.

Reżyser uprzedził też pozostałych aktorów, że Strong prawdopodobnie nie będzie zachowywał się jak typowy członek ekipy między ujęciami. Powiedziałem wszystkim innym aktorom w jego scenach: "Nie będzie z wami siedział przy cateringu. Nie będzie żartował z wami między ujęciami. Prawdopodobnie w ogóle nie będzie się do was odzywał. Będzie traktował was tak, jak wyobraża sobie, że Mark traktuje ludzi wokół siebie". I dokładnie tak się stało.

Strong wcześniej ujawnił, że przed rozpoczęciem zdjęć rzeczywiście skontaktował się z Zuckerbergiem. Aktor zapewnił go, że bardzo poważnie traktuje odpowiedzialność związaną z rolą oraz kwestię wiarygodnego przedstawienia jego postaci.

"The Social Reckoning" jest kontynuacją "The Social Network" z 2010 roku, również napisanego przez Sorkina. Tym razem historia koncentruje się na wydarzeniach z 2021 roku, kiedy wyciek dokumentów ujawnił informacje dotyczące potencjalnych szkód społecznych związanych z działalnością Facebooka. Mikey Madison wciela się w inżynierkę Facebooka Frances Haugen, która przekazuje dziennikarzowi "Wall Street Journal" Jeffowi Horwitzowi, granemu przez Jeremy'ego Allena White'a, tajne informacje dotyczące platformy. W obsadzie znaleźli się również Bill Burr, Wunmi Mosaku, Billy Magnussen i Betty Gilpin.

"The Social Reckoning" zadebiutuje 9 października.

"The Social Reckoning" - zwiastun filmu



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