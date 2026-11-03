Newsy Abel Ferrara o swoich słynnych filmach: "Nie mogę już znieść żadnego z nich"
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Abel Ferrara o swoich słynnych filmach: "Nie mogę już znieść żadnego z nich"

World of Reel / autor: /
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Abel Ferrara o swoich słynnych filmach: &quot;Nie mogę już znieść żadnego z nich&quot;
Okazuje się, że Abel Ferrara ma już dość dwóch filmów, z którymi jest najczęściej kojarzony. W rozmowie z Michaelem M. Bilandikiem przeprowadzonej dla magazynu Interview, twórca "Złego porucznika" i "Króla Nowego Jorku" odniósł się do pokazów retrospektywnych swojej twórczości. Jak zauważył, organizatorzy niemal zawsze wybierają te same dwa tytuły.

Ferrara zmęczony własnymi filmami



ferrara-1.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis


Reżyser stwierdził: Kiedy organizują pokazy mojej twórczości, zawsze chcą wyświetlać "Złego porucznika" albo "Króla Nowego Jorku". Teraz nie mogę już znieść żadnego z tych dwóch filmów.

Ferrara ma na koncie ponad 20 filmów realizowanych na przestrzeni pięciu dekad. Poza wymienionymi tytułami nakręcił między innymi "Kaliber 45" z 1981 roku, "Uzależnienie" i "Pogrzeb". Wśród jego późniejszych produkcji znalazł się natomiast "Pasolini", a także "Ojciec Pio" i "Zamach". Twórca pracuje obecnie nad kolejnymi projektami. W ubiegłym roku poinformował, że przygotowuje film gangsterski z Asią Argento, którego akcja ma rozgrywać się w Bari we Włoszech. Od tamtej pory nie pojawiły się jednak nowe informacje na temat produkcji.

Reżyser mieszka obecnie w Rzymie i nadal współpracuje z europejskimi producentami, przede wszystkim z Francji i Włoch. Wsparcie włoskich firm sięga jeszcze "Króla Nowego Jorku", który był przez nie finansowany. Ferrara niedawno pojawił się też przed kamerą - zagrał w "Wielkim Martym".

"Wielki Marty" - zwiastun



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