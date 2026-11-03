Abel Ferrara o swoich słynnych filmach: "Nie mogę już znieść żadnego z nich"

Okazuje się, że Abel Ferrara ma już dość dwóch filmów, z którymi jest najczęściej kojarzony. W rozmowie z Michaelem M. Bilandikiem przeprowadzonej dla magazynu Interview, twórca "Złego porucznika" i "Króla Nowego Jorku" odniósł się do pokazów retrospektywnych swojej twórczości. Jak zauważył, organizatorzy niemal zawsze wybierają te same dwa tytuły.
Ferrara zmęczony własnymi filmami
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Reżyser stwierdził: Kiedy organizują pokazy mojej twórczości, zawsze chcą wyświetlać "Złego porucznika" albo "Króla Nowego Jorku". Teraz nie mogę już znieść żadnego z tych dwóch filmów. Ferrara
ma na koncie ponad 20 filmów realizowanych na przestrzeni pięciu dekad. Poza wymienionymi tytułami nakręcił między innymi "Kaliber 45
" z 1981 roku, "Uzależnienie
" i "Pogrzeb
". Wśród jego późniejszych produkcji znalazł się natomiast "Pasolini
", a także "Ojciec Pio
" i "Zamach
". Twórca pracuje obecnie nad kolejnymi projektami. W ubiegłym roku poinformował, że przygotowuje film gangsterski z Asią Argento
, którego akcja ma rozgrywać się w Bari we Włoszech. Od tamtej pory nie pojawiły się jednak nowe informacje na temat produkcji.
Reżyser mieszka obecnie w Rzymie i nadal współpracuje z europejskimi producentami, przede wszystkim z Francji i Włoch. Wsparcie włoskich firm sięga jeszcze "Króla Nowego Jorku
", który był przez nie finansowany. Ferrara
niedawno pojawił się też przed kamerą - zagrał w "Wielkim Martym
".
"Wielki Marty" - zwiastun