Zabawka Action Man trafi na ekran. Film przygotowują twórcy Marvela

Brytyjska marka Action Man zmierza na wielki ekran. Hasbro połączyło siły z wytwórnią Working Title, aby przygotować film oparty na słynnej serii figurek. Co ciekawe, za projekt odpowiadają twórcy, którzy doświadczenie zdobywali w Marvel Studios.
Twórcy Marvela przygotowują film o Action Manie
Scenariusz filmu napiszą Simon Hatt
i Anthony Sellitti
. Hatt przez dziesięć lat pracował w Marvel Studios u boku Jamesa Gunna
, obejmował m.in. stanowisko producenta wykonawczego „Strażników Galaktyki: Volume 3
”. Z kolei Sellitti dał się poznać przede wszystkim jako scenarzysta nominowanego do nagrody Emmy serialu animowanego „X-Men ’97
”.
Zarówno Simon Hatt
, jak i Anthony Sellitti
wychowali się, bawiąc się figurkami Action Mana, dlatego od początku mocno zabiegali o możliwość przeniesienia tej marki na ekran. Hatt posunął się nawet do wykorzystania swoich kontaktów w branży i poprosił zaprzyjaźnioną ekipę kaskaderów o przygotowanie wizualizacji scen akcji. Taki materiał pomógł przekonać Hasbro i Working Title do ich pomysłu, pokazując, jak film może połączyć dynamiczną akcję z komediowym tonem.
Producentem filmu został Jeremy Latcham
, który przez lata pełnił funkcję producenta wykonawczego pierwszych odsłon serii „Avengers”. Od 2017 roku rozwija własną działalność producencką, a z Hasbro współpracował już przy filmie „Dungeons & Dragons: Złodziejski honor
”.
Choć Hasbro nie skomentowało doniesień, a Working Title nie odpowiedziało na prośbę o komentarz, wiele źródeł donosi, że prace nad projektem już trwają.
Action Man – słynna brytyjska zabawka
Historia Action Mana sięga 1966 roku. Figurka została wprowadzona na rynek przez firmę Palitoy, która wykorzystała popularność amerykańskiego G.I. Joe, debiutującego dwa lata wcześniej. Początkowo obie linie zabawek były do siebie bardzo podobne, jednak z czasem brytyjska marka wypracowała własny charakter. W latach 90. bohater przeszedł wyraźną metamorfozę i zaczął przypominać eleganckiego agenta w stylu Jamesa Bonda. Marka powróciła także w kolejnej dekadzie, przeżywając następne odrodzenie.
Według osób związanych z produkcją twórcy zamierzają stworzyć widowisko mocno osadzone w brytyjskich realiach, jednocześnie składające hołd klasycznemu kinu akcji.