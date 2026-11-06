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Adam Driver będzie antagonistą w "Gorączce 2". Skomentował wypadek Michaela Manna

The Hollywood Reporter / autor: /
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Adam Driver będzie antagonistą w &quot;Gorączce 2&quot;. Skomentował wypadek Michaela Manna
źródło: Getty Images
autor: Nina Westervelt
Adam Driver udzielił nowego wywiadu, w którym opowiedział o swojej roli w "Gorączce 2", kontynuacji kryminału Michaela Manna z 1995 roku. Aktor potwierdził, że wcieli się w głównego antagonistę filmu, Otisa Wardella, i zdradził, kiedy rozpocznie pracę na planie. Przy okazji odniósł się również do niedawnego wypadku reżysera, który przypadkowo postrzelił się na strzelnicy w Los Angeles.

Driver o stanie zdrowia Manna



mann-driver.jpg Getty Images © JC Olivera


Podczas środowego występu w programie "The Rich Eisen Show" Driver zapewnił, że 83-letni Mann czuje się dobrze. Gdy tylko usłyszał o zdarzeniu, skontaktował się z twórcą, który szybko mu odpisał. Wszystko z nim w porządku. Napisałem do niego od razu. Odpowiedział, a następnego dnia był już w pracy.

Driver dodał, że Mann ma za sobą wieloletnie doświadczenie w posługiwaniu się bronią, ponieważ w przeszłości brał udział w zawodach strzeleckich. Wykonywał ten sam ruch 20 tysięcy razy, więc nie jestem pewien, co dokładnie się wydarzyło.

Do wypadku doszło w sobotę na strzelnicy w Los Angeles. Broń przypadkowo wystrzeliła, gdy znajdowała się w kaburze, raniąc reżysera w nogę. Przedstawiciel Manna przekazał, że obrażenia były powierzchowne, a twórca otrzymał pomoc medyczną i miał zostać wypisany ze szpitala.

"Gorączka 2" będzie oparta na powieści Manna z 2022 roku, która stanowi zarówno prequel, jak i kontynuację filmu z Alem Pacino, Robertem De Niro i Valem Kilmerem. W obsadzie mają znaleźć się również Leonardo DiCaprio, Christian Bale i Stephen Graham. Za produkcję odpowiadają Jerry Bruckheimer i Scott Stuber.

Driver, który wcześniej współpracował z Mannem przy "Ferrari", nie kryje entuzjazmu wobec nowego projektu. Chwali zarówno obsadę, jak i scenariusz, który jego zdaniem jest jeszcze bardziej zwarty niż powieść. Aktor określił film mianem "pocisku". Do pracy przy produkcji ma dołączyć na początku grudnia, a zdjęcia rozpoczną się na początku przyszłego roku.

"Gorączka" - zwiastun



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