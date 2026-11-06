Adam Driver będzie antagonistą w "Gorączce 2". Skomentował wypadek Michaela Manna

Adam Driver udzielił nowego wywiadu, w którym opowiedział o swojej roli w "Gorączce 2", kontynuacji kryminału Michaela Manna z 1995 roku. Aktor potwierdził, że wcieli się w głównego antagonistę filmu, Otisa Wardella, i zdradził, kiedy rozpocznie pracę na planie. Przy okazji odniósł się również do niedawnego wypadku reżysera, który przypadkowo postrzelił się na strzelnicy w Los Angeles.
Driver o stanie zdrowia Manna
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Podczas środowego występu w programie "The Rich Eisen Show" Driver
zapewnił, że 83-letni Mann
czuje się dobrze. Gdy tylko usłyszał o zdarzeniu, skontaktował się z twórcą, który szybko mu odpisał. Wszystko z nim w porządku. Napisałem do niego od razu. Odpowiedział, a następnego dnia był już w pracy. Driver
dodał, że Mann
ma za sobą wieloletnie doświadczenie w posługiwaniu się bronią, ponieważ w przeszłości brał udział w zawodach strzeleckich. Wykonywał ten sam ruch 20 tysięcy razy, więc nie jestem pewien, co dokładnie się wydarzyło.
Do wypadku doszło w sobotę na strzelnicy w Los Angeles. Broń przypadkowo wystrzeliła, gdy znajdowała się w kaburze, raniąc reżysera w nogę. Przedstawiciel Manna
przekazał, że obrażenia były powierzchowne, a twórca otrzymał pomoc medyczną i miał zostać wypisany ze szpitala.
"Gorączka 2
" będzie oparta na powieści Manna z 2022 roku, która stanowi zarówno prequel, jak i kontynuację filmu z Alem Pacino
, Robertem De Niro
i Valem Kilmerem
. W obsadzie mają znaleźć się również Leonardo DiCaprio
, Christian Bale
i Stephen Graham
. Za produkcję odpowiadają Jerry Bruckheimer
i Scott Stuber
. Driver
, który wcześniej współpracował z Mannem
przy "Ferrari
", nie kryje entuzjazmu wobec nowego projektu. Chwali zarówno obsadę, jak i scenariusz, który jego zdaniem jest jeszcze bardziej zwarty niż powieść. Aktor określił film mianem "pocisku". Do pracy przy produkcji ma dołączyć na początku grudnia, a zdjęcia rozpoczną się na początku przyszłego roku.
"Gorączka" - zwiastun