Adam Driver ujawnił kulisy swoich prac nad filmem "The Hunt for Ben Solo". Projekt w reżyserii Stevena Soderbergha miał opowiadać o dalszych przygodach Kylo Rena. Disney jednak nie zdecydował się na jego realizację. Aktor zdradził tymczasem, że on i reżyser przygotowywali film za darmo.
Adam Driver ujawnia szczegóły prac nad "The Hunt for Ben Solo" Mieliśmy zrobić film o Benie Solo i nie udało się. Ale pracowaliśmy nad nim przez długi czas
, wspomina Driver
w podcaście "Talk Easy". Soderbergh
zrobił to za darmo, bo dostaliśmy dużo wsparcia. Kathy Kennedy powiedziała, że mamy stuprocentowe poparcie Disneya. Nikt nam za to nie zapłacił. Robiliśmy to tylko dlatego, że cholernie podobał nam się ten pomysł. Lubiłem tę postać
, dodał aktor. I tyle: to był nasz nadrzędny cel. Kwestie finansowe przyszły później. Próbowaliśmy rozgryźć, jak nakręcić film tanio, żeby pozwolili nam robić, co chcemy.
Sama Kathleen Kennedy
, obecnie była szefowa Lucasfilm, wyraziła frustrację faktem, że Disney zrezygnował z projektu.
Wcześniej w tym miesiącu gwiazdor określił skasowanie projektu jako "przęstepstwo" i potwierdził, że film jest oficjalnie martwy, a on sam nie ma już ochoty do niego wracać. Dla mnie to było proste: Steven Soderbergh chce zrobić "Gwiezdne wojny". Nad czym tu dyskutować?
, podsumował. Driver
ujawnił po raz pierwszy, że pracował nad "The Hunt for Ben Solo" w wywiadzie z 2025 roku. Gwiazdor zdradził wówczas, że decydenci z Disneya skasowali projekt, bo nie mogli zrozumieć, w jaki sposób Ben Solo
wraca po tym, jak zginął w filmie "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie
".
Ostatni film z uniwersum "Gwiezdnych wojen
" to "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
".
"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" – zwiastun
Imperium upadło, a Nowa Republika, która stara się chronić wszystko, o co walczyła Rebelia, zwraca się o pomoc do legendarnego mandaloriańskiego łowcy nagród, Dina Djarina, i jego młodego ucznia, Grogu.