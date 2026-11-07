"Dziewczyny" bez Adama Drivera? Aktor nie wróci do kultowego serialu

Od blisko miesiąca internet żyje powrotem "Dziewczyn" – serialu Leny Dunham, który przed ponad dekadą przebił się do serc fanów na całym świecie. Wydawało się, że do nowych odcinków powróci dawna prominentna obsada pierwszo- oraz drugoplanowa. Dziś okazuje się, że zabraknie jednego ważnego ogniwa. Adam Driver, dwukrotnie nominowany do Oscara aktor, potwierdził że nie powróci do swojej dawnej roli na potrzeby nowej odsłony "Dziewczyn".
Nowe "Dziewczyny" bez Adama Drivera?
Występ w "Dziewczynach"
był jednym z przełomowych momentów dla kariery Adama Drivera
. Swoją drugoplanową rolą Adama Sacklera zdobył nie tylko sympatię fanów, ale i swoje pierwsze nominacje do prestiżowych aktorskich nagród. Trzy lata z rzędu był nominowany do Emmy
: w 2013, 2014 i 2015 roku. Biorąc pod uwagę ciągnący się już jakiś czas gorszy okres w jego karierze, widzowie zakładali, że powrót do "Dziewczyn
" może pomóc mu powrócić na odpowiednie tory. Tymczasem w niedawnej rozmowie z portalem Cinema Blend kategorycznie zaprzeczył swojemu udziałowi w reaktywacji serialu.
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Zapytany przez dziennikarza, czy powróci po latach do "Dziewczyn
", Driver
odpowiedział: Nie, ale życzę im jak najlepiej. Driver
jest pierwszym ważnym aktorem z oryginalnych "Dziewczyn
", który zapowiedział, że nie pojawi się w nowych odcinkach serialu. Przypomnijmy, że do produkcji powróci twórczyni Lena Dunham
, która na ekranie pojawi się jako Hannah. Towarzyszyć jej będą Allison Williams
jako Marnie, Jemima Kirke
jako Jessa, Zosia Mamet
jako Shoshanna oraz Andrew Rannells
jako Elijah.
W ciągu sześciu sezonów serial "Dziewczyny
" otrzymał 19 nominacji do nagród Emmy
i zdobył dwie statuetki, w tym za najlepszy casting w serialu komediowym. Teraz serial wraca z limitowanymi pięcioma odcinkami, które mają stanowić zamkniętą całość. Prace na planie ruszą w 2027. Stołek producenta wykonawczego raz jeszcze zajmie reformator amerykańskiej komedii, Judd Apatow
.
"Dziewczyny" – zwiastun serialu