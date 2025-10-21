Adam Driver chciał wrócić jako Ben Solo w "Star Wars". Co poszło nie tak?

Czy wiecie, że Adam Driver mógł wrócić do świata Star Wars? Gwiazdor udzielił ostatnio wywiadu, w którym opowiedział o projekcie filmowym zaakceptowanym przez Kathleen Kennedy, ale odrzuconym przez szefa Disneya Boba Igera.
Ben Solo z własnym filmem. Co chodziło po głowie Adama Drivera
W rozmowie z dziennikarzami The Associated Press Adam Driver
wyznał, że zawsze chciał zagrać w kolejnym filmie z cyklu "Star Wars
": Mając świetnego reżysera i świetną historię zgodziłbym się w sekundę. Kocham tę postać i kocham ją grać.
Aktor ujawnił, że z pomysłem filmu o Benie Solo
zwrócił się do reżysera Stevena Soderbergha
. Ten, we współpracy z Rebeccą Blunt
, przygotował zarys fabuły potencjalnego filmu o roboczym tytule "The Hunt for Ben Solo", którego akcja miała rozgrywać się po wydarzeniach z widowiska "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"
. Driver
nie szczędzi zachwytów nad przygotowanym tekstem twierdząc, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, która trafiła do jego rąk. Driver
wspomina: Przedstawiliśmy scenariusz w Lucasfilm. Byli nim zachwyceni. Doskonale rozumieli nasz punkt widzenia i to, co chcemy osiągnąć.
Mając wsparcie studia Driver
był pełen nadziei, że "The Hunt for Ben Solo"
powstanie. Niestety wszystko zmieniło się na spotkaniu z szefami Disneya:
Pokazaliśmy tekst Bobowi Igerowi i Alanowi Bergmanowi, a oni powiedzieli "nie". Nie potrafili zrozumieć, jak to możliwe, że Ben Solo żyje. I na tym sprawa została zamknięta.
AP zwróciło się też o komentarz do reżysera. Steven Soderbergh
w komunikacie napisał: Naprawdę dobrze bawiłem się tworząc ten film w swojej głowie. Jest mi bardzo przykro, że fani nigdy go nie zobaczą.
Czy film o Benie Solo
to był dobry pomysł?
Zwiastun widowiska "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"