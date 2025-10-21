Newsy Filmy Adam Driver chciał wrócić jako Ben Solo w "Star Wars". Co poszło nie tak?
Filmy

Adam Driver chciał wrócić jako Ben Solo w "Star Wars". Co poszło nie tak?

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Adam+Driver+opowiada+o+odrzuconym+przez+Disney+filmie+z+serii+%22Star+Wars%22%2C+kt%C3%B3rego+bohaterem+by%C5%82+Kylo+Ren+Ben+Solo-163496
Adam Driver chciał wrócić jako Ben Solo w &quot;Star Wars&quot;. Co poszło nie tak?
Czy wiecie, że Adam Driver mógł wrócić do świata Star Wars? Gwiazdor udzielił ostatnio wywiadu, w którym opowiedział o projekcie filmowym zaakceptowanym przez Kathleen Kennedy, ale odrzuconym przez szefa Disneya Boba Igera.

Ben Solo z własnym filmem. Co chodziło po głowie Adama Drivera



W rozmowie z dziennikarzami The Associated Press Adam Driver wyznał, że zawsze chciał zagrać w kolejnym filmie z cyklu "Star Wars": Mając świetnego reżysera i świetną historię zgodziłbym się w sekundę. Kocham tę postać i kocham ją grać.

Aktor ujawnił, że z pomysłem filmu o Benie Solo zwrócił się do reżysera Stevena Soderbergha. Ten, we współpracy z Rebeccą Blunt, przygotował zarys fabuły potencjalnego filmu o roboczym tytule "The Hunt for Ben Solo", którego akcja miała rozgrywać się po wydarzeniach z widowiska "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Driver nie szczędzi zachwytów nad przygotowanym tekstem twierdząc, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, która trafiła do jego rąk.


Driver wspomina: Przedstawiliśmy scenariusz w Lucasfilm. Byli nim zachwyceni. Doskonale rozumieli nasz punkt widzenia i to, co chcemy osiągnąć.

Mając wsparcie studia Driver był pełen nadziei, że "The Hunt for Ben Solo" powstanie. Niestety wszystko zmieniło się na spotkaniu z szefami Disneya:

Pokazaliśmy tekst Bobowi Igerowi i Alanowi Bergmanowi, a oni powiedzieli "nie". Nie potrafili zrozumieć, jak to możliwe, że Ben Solo żyje. I na tym sprawa została zamknięta.

AP zwróciło się też o komentarz do reżysera. Steven Soderbergh w komunikacie napisał: Naprawdę dobrze bawiłem się tworząc ten film w swojej głowie. Jest mi bardzo przykro, że fani nigdy go nie zobaczą.

Czy film o Benie Solo to był dobry pomysł?

Zwiastun widowiska "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"




Powiązane artykuły Adam Driver

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

"The Uprising": Rośnie obsada nowego filmu Paula Greengrassa

EnergaCAMERIMAGE: Skład Konkursu Debiutów Operatorskich 2025

Filmy

Będziemy się śmiać z samych siebie? Maslany i Heidecker w "The Comedy Hour"

Festiwale i nagrody Filmy

16. TAURON American Film Festival ogłasza program!

9 komentarzy

"Dyplomatka", sezon 3.: Recenzja | Netflix

Filmy

Mark Ruffalo chce solowego filmu o Hulku. Co stoi na przeszkodzie?

8 komentarzy
VOD Seriale

"Stranger Things". Czy Eddie Munson powróci? Mamy odpowiedź

5 komentarzy