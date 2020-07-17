Adam Driver w widowisku Marvela! Ale nie jako Magneto. Aktor negocjuje rolę w "X-Men"

Od dłuższego czasu po sieci krążą plotki o tym, jakoby Adam Driver miał zagrać Magneto w widowisku "X-Men". Teraz portal Nexus Point News donosi, że tylko częściowo plotki te są prawdziwe.
Tak, Adam Driver w "X-Men". Nie, nie zagra Magneto
Według portalu NPN Adam Driver rzeczywiście ma szansę dołączyć do kinowego uniwersum Marvela
. Prawdą jest również to, że prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsady widowiska "X-Men
". To, co się jednak nie zgadza, to rola, jaka jest mu oferowana.
NPN twierdzi bowiem, że Driver może zagrać Williama Strykera
. To jeden z najsłynniejszych przeciwników X-Men. Postać debiutowała na kartach komiksów w 1982 roku. Jego autorami są Chris Claremont i Brent Anderson. Stryker
to były wojskowy, który jest fanatycznym wręcz wrogiem mutantów. To sprawiło, że znalazł się w tajnym programie Weapon X. William Stryker
to jeden z wrogów X-Men najczęściej wykorzystywanych przez filmowców. W aktorskich produkcjach po raz pierwszy pojawił się w 2003 roku w filmie "X-Men 2
". Wtedy zagrał go Brian Cox
. W 2009 roku, w widowisku "X-Men Geneza: Wolverine
", rolę przejął Danny Huston
. Z kolei w "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie
" i "X-Men: Apocalypse
" grał go Josh Helman
.
Getty Images © Earl Gibson III
Z nowego "Spider-Mana" do "X-Men"
Ale na tym nie kończą się rewelacje Nexus Point News na temat obsady widowiska "X-Men
". Portal twierdzi, że w filmie pojawi się William Metzger
. To kolejny wróg mutantów, członek paramilitarnej grupy walczącej z nimi.
Jednak NPN twierdzi, że "X-Men
" nie będzie debiutem Metzgera w MCU
. William Metzger podobno pojawi się już za chwilę w kinach za sprawą widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
. Gra go Tramell Tillman
. "X-Men"
pozostaje w planach Marvel Studios od dłuższego czasu. Na razie potwierdzoną informacją jest ta, że reżyserem całości będzie Jake Schreier
.
Zwiastun filmu "X-Men: Apocalypse"