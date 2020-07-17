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Adam Driver w widowisku Marvela! Ale nie jako Magneto. Aktor negocjuje rolę w "X-Men"

Nexus Point News / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Adam+Driver+w+widowisku+Marvela+Ale+nie+jako+Magneto.+Aktor+negocjuje+rol%C4%99+w+%22X-Men%22-167612
Adam Driver w widowisku Marvela! Ale nie jako Magneto. Aktor negocjuje rolę w &quot;X-Men&quot;
źródło: Getty Images
autor: Laurent KOFFEL
Od dłuższego czasu po sieci krążą plotki o tym, jakoby Adam Driver miał zagrać Magneto w widowisku "X-Men". Teraz portal Nexus Point News donosi, że tylko częściowo plotki te są prawdziwe.

Tak, Adam Driver w "X-Men". Nie, nie zagra Magneto



Według portalu NPN Adam Driver rzeczywiście ma szansę dołączyć do kinowego uniwersum Marvela. Prawdą jest również to, że prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsady widowiska "X-Men". To, co się jednak nie zgadza, to rola, jaka jest mu oferowana.

NPN twierdzi bowiem, że Driver może zagrać Williama Strykera. To jeden z najsłynniejszych przeciwników X-Men. Postać debiutowała na kartach komiksów w 1982 roku. Jego autorami są Chris Claremont i Brent Anderson. Stryker to były wojskowy, który jest fanatycznym wręcz wrogiem mutantów. To sprawiło, że znalazł się w tajnym programie Weapon X.

William Stryker to jeden z wrogów X-Men najczęściej wykorzystywanych przez filmowców. W aktorskich produkcjach po raz pierwszy pojawił się w 2003 roku w filmie "X-Men 2". Wtedy zagrał go Brian Cox. W 2009 roku, w widowisku "X-Men Geneza: Wolverine", rolę przejął Danny Huston. Z kolei w "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" i "X-Men: Apocalypse" grał go Josh Helman.

03.jpg Getty Images © Earl Gibson III


Z nowego "Spider-Mana" do "X-Men"



Ale na tym nie kończą się rewelacje Nexus Point News na temat obsady widowiska "X-Men". Portal twierdzi, że w filmie pojawi się William Metzger. To kolejny wróg mutantów, członek paramilitarnej grupy walczącej z nimi.

Jednak NPN twierdzi, że "X-Men" nie będzie debiutem Metzgera w MCU. William Metzger podobno pojawi się już za chwilę w kinach za sprawą widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Gra go Tramell Tillman.

"X-Men" pozostaje w planach Marvel Studios od dłuższego czasu. Na razie potwierdzoną informacją jest ta, że reżyserem całości będzie Jake Schreier.

Zwiastun filmu "X-Men: Apocalypse"




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