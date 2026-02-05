Newsy Filmy Adam Sandler w remake'u filmu Laurenta Canteta, zwycięzcy Złotej Palmy
Adam Sandler w remake'u filmu Laurenta Canteta, zwycięzcy Złotej Palmy

źródło: Getty Images
autor: Michael Kovac
Choć w 2026 roku zdanie "Adam Sandler jest dobrym aktorem" nie powinno nikogo specjalne zaskakiwać, niewielu mogło się spodziewać, że jego nowym zawodowym celem stanie się... kino artystyczne. Trudno inaczej traktować bowiem najnowsze doniesienia World of Reel. Zdaniem portalu Sandler wystąpi w głównej roli filmu "Time Out" – remake'u francuskiego "Odjazdu" wyreżyserowanego w 2001 roku przez zdobywcę Złotej Palmy, Laurenta Canteta.

"Time Out" – co wiemy?



Jak donoszą dziennikarze, Sandler nie był pierwszym wyborem do zagrania roli, którą w oryginale wziął na siebie Aurélien Recoing. Przez wiele miesięcy wydawało się, że na pierwszym planie "Time Out" zobaczymy raczej Christiana Bale'a. Nie jest jasne, z jakiego powodu aktor postanowił wycofać się z nadchodzącego projektu.

"Odjazd" (2001)


Warto przypomnieć, że głównym bohaterem "Odjazdu" z 2001 roku jest Vincent, który na pierwszy rzut oka wygląda na szczęśliwego i zadowolonego z siebie człowieka. Co dzień wychodzi z pracy, przemierza setki kilometrów w drodze ze spotkania na spotkanie. Szczegóły swego życia zawodowego omawia z kochającą żoną - Muriel i trójką dzieciaków. Lecz tak naprawdę Vincent niedawno stracił pracę i nie potrafi powiedzieć rodzinie prawdy...

Za reżyserię oraz scenariusz amerykańskiego remake'u odpowiada Scott Cooper – twórca znany między innymi z niedawnego filmu "Springsteen: Ocal mnie od nicości". Wcześniej dla Netfliksa nakręcił "Bielmo", w którym główną rolę zagrał właśnie Christian Bale. "Time Out" będzie kontynuacją jego współpracy z gigantem streamingowym i być może właśnie dlatego w głównej roli produkcji aktora zastąpi Adam Sandler. Ten ma bowiem podpisaną z platformą ekskluzywną umowę przewidującą realizację przynajmniej kilku projektów. 

"Springsteen: Ocal mnie od nicości" – zwiastun filmu


Odjazd  (2001)

 Odjazd

Przeciwnik  (2001)

 Przeciwnik

Życie niczyje  (2002)

 Życie niczyje

